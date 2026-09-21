Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Кабмин решил направить 1,2 млрд рублей на социальную догазификацию
Мишустин: Кабмин направит 1,2 млрд рублей на социальную догазификацию
Российское правительство выделит дополнительные 1,2 млрд рублей на реализацию программы социальной газификации для льготных категорий граждан, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Дополнительные средства позволят обеспечить газом более 13 тыс. семей в 56 регионах страны, передает ТАСС. «По поручению президента дополнительно выделим на присоединение льготников к газовой сети 1,2 млрд рублей», – сообщил премьер-министр.
Эти деньги также можно будет направить на покупку необходимого газового оборудования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил выделение регионам дополнительных 1,2 млрд рублей на эту программу.
Глава государства пообещал продолжить социальную газификацию в Сибири и на Дальнем Востоке.
Данная инициатива уже охватила более 1,6 млн российских домовладений.