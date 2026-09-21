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Венгерская партия «Фидес» объявила бойкот новому президенту
Венгерская партия «Фидес» объявила бойкот новому президенту Баки
Венгерская оппозиционная партия «Фидес» отказалась присутствовать на первом парламентском выступлении нового президента страны Андраша Баки, протестуя против отстранения его предшественника, сообщил председатель партии Янош Бока.
По словам председателя партии, депутаты не намерены легитимизировать отстранение бывшего главы государства, передает РИА «Новости». «Депутаты от партии «Фидес» не будут присутствовать на выступлении Андраша Баки. Мы не приемлем самовольного отстранения Тамаша Шуйока и не будем своим присутствием легитимизировать то, что с самого начала считали неприемлемым», – заявил Бока в своем видеообращении в соцсетях.
Политик добавил, что партия продолжит представлять интересы избирателей в парламенте, однако не станет поддерживать «тиранию власти». Напомним, 18 июля Тамаш Шуйок подписал поправку о своем отстранении, что ранее уже вызывало бойкот президентских выборов со стороны «Фидес» и Христианско-демократической народной партии.
В июле бывший президент Венгрии Тамаш Шуйок утвердил поправку к конституции о своем отстранении от должности.
В августе бывший председатель Верховного суда Андраш Бака согласился баллотироваться на пост главы государства.
Девятнадцатого августа новый национальный лидер официально приступил к исполнению обязанностей на фоне бойкота оппозиции.