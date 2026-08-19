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Марочко: В рядах ВСУ под Добропольем началась паника
Украинские военнослужащие охвачены страхом из-за стремительного продвижения российских подразделений к южным и восточным окраинам стратегически важного населенного пункта Доброполье в ДНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо ситуации по самому Доброполью, то по той информации, которая мне приходит, сейчас наблюдаются панические настроения у украинских боевиков», – заявил Марочко ТАСС.
Он отметил, что противник осознает безнадежность своего положения из-за подхода сил России вплотную с востока и юга.
Украинское командование готово пожертвовать своими солдатами исключительно ради выигрыша времени. Таким образом руководство ВСУ пытается отсрочить неминуемое освобождение населенного пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне взятие Красноподолья осложнило положение украинских войск возле Доброполья.
В июле передовые части группировки «Центр» вышли к данному населенному пункту. В июне российские военнослужащие поразили пункт управления беспилотниками в самом городе.