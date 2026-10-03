Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Посол в Чехии заявила о самоизоляции Европы из-за желания оградиться от России
Посол в Чехии Пономарева: Европейцы самоизолировались, желая изолировать Россию
Европейские страны настолько стремились изолировать Россию, что в итоге сами оказались в изоляции и информационной блокаде, заявила посол в Чехии Анна Пономарева.
«Европейцы, похоже, настолько хотели изолировать Россию, что сами абсолютно изолировались – в буквальном смысле: ничего не читают, не смотрят и не слышат, кроме преобладающего антироссийского мейнстрима», – приводит ее слова РИА «Новости».
Пономарева отметила, что в условиях подобной информационной блокады население становится легко запугивать. Она задалась вопросом о целях таких действий, отметив, что в этом нет ничего нового.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обращала внимание, что западные страны осознали провал идеи изоляции России и перестали ее обсуждать. Кроме того, журнал Foreign Policy также указывал на то, что добиться изоляции Москвы не удалось, и она продолжает активное взаимодействие на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Анна Пономарева назвала ухудшение отношений с Чехией выбором Праги. Она заявила о росте пещерной русофобии в этой стране после 2022 года.
В четверг президент Владимир Путин заявил о попытках Запада изолировать и развалить Россию.