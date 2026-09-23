Премьер Молдавии призвал жителей страны молиться о теплой зиме

Премьер Молдавии Тофан на фоне энергокризиса посоветовал молиться о теплой зиме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан на фоне тяжелого энергетического кризиса призвал жителей страны молиться о теплой зиме, сообщает РИА «Новости».

«Тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах – чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зима», – заявил Тофан. По его мнению, мягкая погода поможет гражданам справиться с высокими тарифами на отопление.

Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Сергей Иванов раскритиковал позицию премьер-министра. Депутат подчеркнул, что бесснежная зима приведет к массовой гибели зерновых культур и обернется настоящей катастрофой для фермеров.

Ранее жители страны столкнулись с резким ростом цен на газ и электроэнергию. Министр энергетики Дорин Жунгиету предупредил, что в октябре ситуация останется крайне напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парламент Молдавии утвердил введение чрезвычайного положения в энергетической сфере на 60 дней. Также во вторник президент республики Майя Санду созвала Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению кризиса.

Ранее глава министерства энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал очередное повышение тарифов на газ для населения в октябре.