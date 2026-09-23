Tекст: Елизавета Шишкова

Политик рассказал о проблемах со здоровьем в интервью американскому изданию Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Главной причиной такого состояния он назвал «непрекращающийся стресс».

«Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», – подчеркнул он.

Также Владимир Зеленский откровенно добавил, что за время конфликта совершил много ошибок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть переговоров политиков в Нью-Йорке продлилась сорок минут.

Во время открытой беседы американский лидер полностью лишил гостя возможности отвечать на вопросы журналистов.

В прошлом году глава киевского режима досрочно покинул Белый дом после ожесточенного спора с президентом США.