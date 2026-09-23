Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.8 комментариев
Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ухудшении состояния здоровья на фоне постоянного напряжения и признался в большом количестве неверных решений за время конфликта.
Политик рассказал о проблемах со здоровьем в интервью американскому изданию Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Главной причиной такого состояния он назвал «непрекращающийся стресс».
«Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», – подчеркнул он.
Также Владимир Зеленский откровенно добавил, что за время конфликта совершил много ошибок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть переговоров политиков в Нью-Йорке продлилась сорок минут.
Во время открытой беседы американский лидер полностью лишил гостя возможности отвечать на вопросы журналистов.
В прошлом году глава киевского режима досрочно покинул Белый дом после ожесточенного спора с президентом США.