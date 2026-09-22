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    Молдавия не справилась с высокими ценами на газ
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    Меркель призвала немцев вернуться к идеям Аденауэра
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    Российские войска окружили Доброполье
    Нанесен массированный удар по Киеву и четырем областям Украины
    Новокуйбышевск подвергся атаке десятков беспилотников
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    7 комментариев
    22 сентября 2026, 10:14 • Новости дня

    В Кременчуге уничтожена табачная фабрика, производившая оружие для ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Табачная фабрика «JTI Украина», располагавшаяся в населенном пункте Кременчуг в Полтавской области, поражена российскими военными, на фабрике производились боеприпасы и стрелковое оружие для ВСУ.

    «[Поражена] табачная фабрика «JTI Украина» в населенном пункте Кременчуг, на производственных мощностях которого организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей ВСУ», – указало ведомство в Max.

    Также российские военные в ходе нанесения массированного удара в ночь на вторник ударили по промышленному предприятию ООО «Файер Пойнт» в Киеве.

    Были поражены и другие стратегически важные объекты.

    21 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей

    Качиньский: Киев хотел втянуть Польшу в конфликт созданием единого государства

    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о попытках Киева втянуть Варшаву в конфликт путем создания единого государства.

    Украина в начале конфликта рассчитывала на действия Варшавы, которые оказались неприемлемыми для польской стороны, заявил Качиньский, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном конгрессе «Молодежь за Польшу завтрашнего дня», политик отметил изменение позиции украинского руководства.

    «Обычно находилось решение, которое поддерживало бы хорошие польско-украинские отношения. <...> Позже события стали разворачиваться совершенно по-другому, но здесь нужно четко отметить, что украинцы изменили свое мнение. Думаю, изначально у них была несколько странная идея – втянуть нас в эту войну, даже на основании создания единого государства», – сказал Качиньский.

    Политик также предположил, что статус Польши как члена НАТО повлиял на планы Киева. Он добавил, что украинская сторона, вероятно, считала возможным вступление в альянс через объединение двух стран. До конца 2023 года партия «Право и справедливость», лидером которой является Качиньский, находилась у власти в Польше.

    Напомним, бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Киев в попытках втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

    Весной прошлого года Ярослав Качиньский подтвердил планы Североатлантического альянса по отправке миротворческой миссии на украинскую территорию.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал будущее исчезновение политических и экономических границ между двумя государствами.

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    21 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений

    Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений

    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы продолжают успешное наступление, двигаясь к стратегически важному городу Доброполье одновременно с двух разных направлений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что ВС России успешно продвигаются к Доброполью, двигаясь одновременно с южного и северо-восточного направлений, передает ТАСС.

    «Наши подразделения сейчас продвигаются с нескольких направлений к Доброполью с южного направления и с северо-восточного направления», – рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Руководитель региона подчеркнул стратегическую важность этого населенного пункта. По его словам, именно через Доброполье проходит ключевая трасса со стороны Днепропетровской области, обеспечивающая снабжение украинской группировки в Краматорске и Славянске.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о вклинивании российских войск в оборону ВСУ около Доброполья.

    В начале сентября на территории города начались активные уличные бои.

    Летом президент России Владимир Путин заявил о преодолении сложной линии инженерных заграждений на этом направлении.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 20:42 • Новости дня
    На Украине оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК»
    На Украине оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК»
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уволенные из-за остановки сталелитейных заводов на Украине металлурги могут подвергнуться принудительной мобилизации со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), заявил экс-сотрудник СБУ, основатель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.

    Оставшиеся без работы украинские металлурги могут подвергнуться принудительной мобилизации, заявил Прозоров, передает ТАСС. По его словам, остановка сталелитейных заводов приведет к массовым увольнениям.

    «Речь идет о десятках тысяч сотрудников, профессиональных металлургов, которые просто окажутся на улице и станут добычей ТЦК. То есть, с одной стороны, это серьезный удар по экономике государства, с другой стороны, это помощь для пополнения рядов вооруженных сил безработными», – заявил Прозоров.

    Экс-сотрудник СБУ добавил, что российские удары по предприятиям снизят валютные поступления Киева от экспорта металлопроката и налоговые сборы. Газета Financial Times ранее приводила слова руководителя офиса гендиректора «Метинвеста» Александра Водовиза, который констатировал фактическую гибель сталелитейной промышленности страны.

    В середине сентября Минобороны России отчиталось о поражении комбината в Кривом Роге. Это предприятие выпускало продукцию для производства вооружения и военной техники. Украинские СМИ также регулярно сообщали о взрывах на промышленных объектах города.

    Ранее топ-менеджер компании «Метинвест» Александр Водовиз констатировал остановку производящих военную продукцию металлургических заводов.

    Из-за повреждения ключевых предприятий этот украинский холдинг запланировал объявить форс-мажор по части контрактов.

    Ранее сотрудники военкомата массовой проверкой документов заблокировали работу комбината «АрселорМиттал Кривой Рог».

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    21 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    На Украине предложили убрать слова о смерти из гимна

    На сайте кабмина Украины зарегистрировали петицию об изменении текста гимна

    На Украине предложили убрать слова о смерти из гимна
    @ Andreas Stroh/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    На сайте кабинета министров Украины зарегистрирована петиция с предложением изменить государственный гимн, заменив строки о смерти идеями жизни и процветания.

    На сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом обновить текст государственного гимна, убрав из него слова, связанные со смертью. Инициатива призывает сосредоточиться на утверждении жизни и мира, передает ТАСС.

    Автор предложения считает необходимым сохранить музыку, но переписать слова. Начальные строки о том, что «еще не умерли ни слава, ни воля», предлагается заменить фразой, что слава и воля Украины процветают. Слова о готовности положить душу и тело за свободу хотят поменять на утверждение о пробуждении души и тела.

    Кроме того, из текста предложено полностью исключить пожелания гибели врагам. Вместо этого инициатор советует добавить строчку о мирной жизни со всем белым светом.

    Для рассмотрения кабинетом министров петиция должна собрать 25 тыс. подписей. В настоящий момент инициативу поддержали менее полутора тысяч человек, до конца голосования остается 88 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной польские футбольные фанаты освистали украинский гимн перед началом матча.

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    22 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российские войска окружили Доброполье

    Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье

    Российские войска окружили Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье в ДНР, она также развивает наступление на Александровку, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» окружили крупный узел обороны украинских сил в Доброполье, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка.

    В кольце оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». В настоящее время идет уничтожение блокированных сил противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений.

    В начале сентября российские войска вклинились в оборону украинской армии со стороны соседней Анновки.

    В конце августа бойцы группировки «Север» уничтожили три штурмовые группы полка «Скала» на харьковском направлении.

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    21 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Один из основателей УНА-УНСО Карпюк ликвидирован в зоне спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Один из бывших руководителей украинской неонацистской организации УНА-УНСО (внесена в список экстремистских и террористических в России) Николай Карпюк был уничтожен в зоне проведения специальной военной операции, сообщили военкоры.

    Один из основателей запрещенной в России неонацистской группировки УНА-УНСО Николай Карпюк был уничтожен в зоне боевых действий, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что он отправился служить в Вооруженные силы Украины в качестве добровольца. По возрасту Карпюк уже не подлежал мобилизации.

    Кроме того Карпюк был членом членом запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

    В 2014 года, его арестовали на территории России, а в 2016 году суд приговорил его к 22,5 годам заключения за участие в военных действиях против ВС России на территории Чечни в 1994–1995 годах. Позднее, в 2019 году, Карпюк вернулся на Украину в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.

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    22 сентября 2026, 01:55 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Кривом Роге

    Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Кривом Роге

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о взрывах, которые слышны в Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске области и Кропивницком на фоне воздушной тревоги.

    «В Кропивницком прогремел взрыв. Киев – воздушная тревога из-за дрон-опасности. В Кропивницком снова прогремел взрыв. В Днепре (Днепропетровске) прогремели взрывы. В Кривом Роге слышны звуки взрывов», – сообщают украинские паблики.

    Сирены воздушной тревоги работают в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, уточняет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пяти районах Киевской области были повреждены склады и инфраструктура. Ранее взрывы повредили пять складских комплексов в Киевской области. В Киеве и семи областях Украины утром 21 сентября объявляли воздушную тревогу.


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    21 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов.

    Правительство Венгрии не поддержит возведение объектов для хранения украинского топлива на территории своей страны. Так глава венгерского кабмина отреагировал на информацию «Нафтогаза» о якобы подписанном меморандуме между Киевом и компанией MOL, передает РИА «Новости».

    «Хранилище, по которому компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании, не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще. Если почитать недавно опубликованное заявление, то там сказано, что это лишь теоретическая возможность», – заявил венгерский премьер.

    Мадьяр подчеркнул, что реализация подобного проекта заняла бы годы, однако при действующем правительстве партии «Тиса» это исключено.

    В начале июня политик отмечал, что Венгрия не станет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС после урегулирования вопроса прав закарпатских венгров. При этом Будапешт выступает против ускоренного принятия новых членов, придерживаясь подхода, основанного на заслугах.

    Накануне украинская компания «Нафтогаз» договорилась с венгерским концерном MOL о создании мощностей для хранения топлива.

    Премьер-министр Петер Мадьяр отказался от участия Будапешта в инициированном Киевом объединении «Карпатская восьмерка».

    Ранее политик назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

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    21 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Венгрия отказалась от участия в инициированной Киевом «Карпатской восьмерке»

    Мадьяр: Венгрия не стала присоединяться к «Карпатской восьмерке»

    Венгрия отказалась от участия в инициированной Киевом «Карпатской восьмерке»
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт отказался от участия в инициированном Киевом объединении «Карпатская восьмерка», заявил премьер-министр Петер Мадьяр во время выступления в парламенте.

    Венгрия отклонила приглашение Киева присоединиться к формату «Карпатская восьмерка» по уважительным причинам, а также заблокировала строительство украинского нефтяного хранилища на своей территории, сообщил Мадьяр, передает ТАСС.

    «Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали», – сказал политик. При этом он не стал уточнять, какие именно причины послужили поводом для такого решения.

    Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Венгрия не позволит построить на своей территории хранилище нефтепродуктов для Украины. Ранее о таких планах объявлял Киев. Меморандум о взаимопонимании по этому проекту подписывала компания MOL с украинским «Нафтогазом».

    Мадьяр заверил, что объект не появится ни на границе двух государств, ни в каком-либо другом месте страны. Он также предупредил руководство MOL, что в будущем ждет от компании действий, которые будут согласованы с новым кабинетом министров.

    Накануне сообщалось, что украинская компания «Нафтогаз» и венгерский концерн MOL договорились о создании мощностей для хранения топлива на территории Венгрии.

    В начале сентября венгерский премьер-министр Петер Мадьяр назвал соседнюю страну не готовой к вступлению в Евросоюз.

    Весной лидер победившей на выборах партии «Тиса» выразил намерение сохранить поставки нефти и газа из России.

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    22 сентября 2026, 04:30 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ раскрыл причину кровавой вражды украинских спецслужб

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров назвал неприязнь причиной войн спецслужб Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Противостояние между Главным управлением разведки (ГУР) и Службой безопасности Украины (СБУ) носит личный характер и не прекратится из-за больших потерь с обеих сторон, заявил экс-сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.

    Прозоров заявил, что противостояние украинских спецслужб началось в 2014 году из-за передела сфер влияния в торговле оружием.

    «Когда сотрудники СБУ в центре Киева похитили Дениса Киреева, который был членом переговорной группы, и буквально через несколько минут его выбросили застреленным в центре Киева», – описал он ТАСС пик конфликта в марте 2022 года.

    Прозоров отметил, что убитый переговорщик Киреев являлся кадровым сотрудником ГУР и близким другом главы офиса Владимира Зеленского, бывшего руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

    Похищением руководил Александр Поклад, который якобы лично застрелил пленника.

    «Поэтому между Покладом и Будановым не просто корпоративная война, у них личная вражда, замешанная на крови», – сказал он.

    Прозоров добавил, что западные кураторы способны лишь временно приглушить вражду, однако окончательное примирение невозможно из-за слишком тяжелых взаимных потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве, предположительно, из-за кол-центров.

    Сотрудникам СБУ и ГУР предъявили обвинения после перестрелки в Киеве.

    Зеленский после инцидента уволил начальника охраны гостайны СБУ Храмова.

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    21 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку
    Российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области.

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 265 военнослужащих, три бронемашины, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Лозового, Волчьего Яра, Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР), Лесной Стенки, Низшего Соленого и Червоного Оскола Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777, реактивная система залпового огня и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Красного Молочара, Высокоивановки, Василевской Пустоши и Червонозаряного ДНР.

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих, танк, бронемашину и восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Лидино, Белозерского, Малотарановки, Калинино, Веровки, Доброполья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 430 военнослужащих, четыре бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противник, нанеся поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Голубково, Заливного, Общего, Воскресенки Запорожской области, Васильковки, Малиновки и Великомихайловки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

    Также ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР.

    С 5 сентября ВСУ потеряли девять сел в Харьковской области.

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    22 сентября 2026, 09:33 • Новости дня
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оригинально ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге на критику из-за отказа Будапешта вступить в новое региональное объединение.

    Глава венгерского правительства сравнил ситуацию вокруг создания альянса с приглашением поиграть в мяч, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский министр возмутился резкими высказываниями политика о нежелании присоединяться к Карпатской восьмерке.

    «Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч», – написал Мадьяр в соцсети.

    Он подчеркнул, что включение суверенного государства в международные форматы без предварительных консультаций абсолютно недопустимо. Карпатская восьмерка была создана по инициативе Киева в сентябре 2026 года при участии Польши, Румынии, Сербии, Чехии, Австрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске нового внешнеполитического формата «Карпатская восьмерка».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от участия в этом инициированном Киевом объединении.

    Глава венгерского правительства заодно исключил возможность строительства хранилищ для украинских нефтепродуктов на территории своей страны.

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    22 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о прибытии в Харьков Драпатого и колумбийских наемников

    Главком ВСУ Драпатый и колумбийские наемники прибыли в Харьков

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    «В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений ситуации на северо-востоке области и возможностей для прорыва окружения. Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовики «Севера» продвинулись по лесопосадкам на 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы, освободив населенные пункты Новоалександровка и Польная, расширяют зоны контроля и оттесняют окруженные силы ВСУ к центру котла.

    На Великобурлукском направлении продолжается разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части котла на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия ВС России.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени и Кияницы до 200 м. В Шосткинском районе тяжелые бои идут в районе Уланово и Толстодубово.

    По словам «северян», на Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 омбр ВСУ. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы ударили по укрытиям ВСУ в Харьковской области. Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ. экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Российские войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»

    «Высокоточка» передала Минобороны зенитные комплексы ближнего рубежа «Зубр»

    Российские войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил российским войскам системы поражения воздушных целей ближнего рубежа «Зубр», сообщили в пресс-службе «Ростеха».

    Предприятие «Высокоточные комплексы», входящее в госкорпорацию «Ростех», снабдило Министерство обороны новыми средствами защиты, передает РИА «Новости». Оборудование предназначено для прикрытия стратегически важных объектов от низколетящих угроз. Техника автоматически находит цели и передает данные для поражения.

    Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул высокую результативность новинки в боевых условиях. «После захвата воздушной цели «Зубр» накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов», – заявил он.

    Аппаратура может функционировать как автономно, так и в составе единой эшелонированной архитектуры защиты от дронов. Комплекс способен образовывать общий контур противовоздушной обороны с более мощными установками, включая известные «Панцири».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе госкорпорация «Ростех» впервые передала в войска комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам. В августе холдинг «Высокоточные комплексы» отправил военным новую партию зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С». В середине сентября индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев рассказал о создании полностью автоматизированных зенитных артиллерийских роботов.

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    22 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели серию ударов по ключевым промышленным, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, включая заводы по производству ракет и боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Атака затронула Киев, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Одесскую области, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражено предприятие «Файер Поинт», выпускавшее детали для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и логистический узел «Грандтерминал» с топливом.

    В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожскому металлургическому комбинату, трубопрокатному заводу «Интерпайп Сталь» и предприятию «Соврахим» в Павлограде, производившему боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании «Файер Поинт».

    Также уничтожены три логистических центра «Сириус Экстружен» в Днепропетровске.

    В Полтавской области поражены Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и табачная фабрика «JTI Украина», где производили боеприпасы для стрелкового оружия. В Винницкой области уничтожен объект железнодорожной инфраструктуры.

    В Одесской области удары нанесены по логистическим центрам в Одессе и Ильичевске, а также по портовой инфраструктуре в Рени. Кроме того, в море поражен сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    В середине сентября российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области.

    Также Вооруженные силы России атаковали украинские металлургические предприятия и портовую инфраструктуру.

    В прошлом месяце Министерство обороны сообщило о поражении завода комплектующих для ракет «Фламинго» в Киеве.

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