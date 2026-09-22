В Кременчуге уничтожена табачная фабрика, производившая оружие для ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«[Поражена] табачная фабрика «JTI Украина» в населенном пункте Кременчуг, на производственных мощностях которого организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей ВСУ», – указало ведомство в Max.

Также российские военные в ходе нанесения массированного удара в ночь на вторник ударили по промышленному предприятию ООО «Файер Пойнт» в Киеве.

Были поражены и другие стратегически важные объекты.