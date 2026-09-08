Мирошник заявил о деструктивном влиянии кредита ЕС на действия Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что выделение Киеву колоссальных средств от Брюсселя привело к негативным последствиям, передает РИА «Новости». По его словам, финансовая поддержка спровоцировала украинские власти на террористическую эскалацию.

«Сегодня ситуация, которая складывается по крайней мере с апреля примерно этого года, когда был выделен колоссальный кредит или обещан колоссальный кредит в 90 млрд от Европейского союза, на Украину это подействовало крайне деструктивно в том смысле, что они ударились в именно террористическую эскалацию», – заявил Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что Москва фиксирует многократный рост числа обстрелов и преступлений против мирного населения. Он добавил, что европейские деньги фактически идут на финансирование терроризма, что подтверждается конкретными показателями, за которыми российская сторона ведет детальное наблюдение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу европейских средств Киеву прямым пособничеством терроризму.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник указал на целенаправленное увеличение украинских ударов по мирным населенным пунктам.

Ранее дипломат охарактеризовал атаку украинского беспилотника по рейсовому автобусу в ДНР военным преступлением.