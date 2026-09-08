NYT: В Германии провалилась стратегия изоляции правых

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила более 44% голосов на выборах в земле Саксония-Анхальт, вдвое опередив ближайшего соперника и показав самую высокую явку с момента объединения Германии, сообщает The New York Times.

При этом остальные пять представленных в парламенте партий – от консерваторов до левых – договорились объединиться, чтобы не допустить АдГ к власти, хотя их единственной общей позицией остаётся именно противостояние этой партии.

В Германии десятилетиями действует так называемый «файрвол» – добровольное соглашение всех партий не идти на коалицию с правыми радикалами. Эта практика опирается на исторический опыт 1933 года, когда центристская партия вступила в коалицию с нацистами, что привело к демонтажу демократии менее чем за два месяца. Помимо отказа от коалиций, мэйнстримные партии применяли и другие меры: замораживали финансирование партийного фонда АдГ, меняли правила назначения на должности в парламенте и ограничивали доступ партии к разведданным.

Весной этого года, когда стало ясно, что АдГ может получить большинство в Саксонии-Анхальт, правящая коалиция земли приняла закон, не позволяющий одной партии блокировать назначения судей или главы региона. Однако, как отмечает издание, эти меры не снизили популярность АдГ – напротив, партия удвоила свой результат, тогда как канцлер Фридрих Мерц, обещавший сократить её поддержку вдвое, сам потерял значительную часть избирателей.

Эксперт по правому радикализму в Германии Маттиас Квент заявил: «Согласно опросам на выходе, около половины избирателей Саксонии-Анхальт считают АдГ угрозой демократии, но вторая половина с этим не согласна». По его словам, одновременные попытки властей запретить партию и при этом перенимать элементы её программы подрывают доверие к мейнстримным политикам.

По данным издания, немецкая политика прошла через три этапа реакции на рост АдГ: сначала её считали протестным голосованием, затем начали агрессивно блокировать доступ к власти. Возможно, сейчас начинается третий этап, при котором традиционные партии признают, что победить АдГ можно только предложив избирателям программу, за которую они действительно захотят голосовать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу в своей истории на выборах в Саксонии-Анхальт.

Канцлер Фридрих Мерц ранее заявлял о рисках прихода АдГ к власти в регионе для экономики земли.

Германский политолог Александр Рар отметил, что минувшее воскресенье стало «черным днем» для либеральной демократии в Германии.