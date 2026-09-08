Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что всё написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.4 комментария
Россотрудничество договорилось об открытии 11 новых Русских домов за рубежом
Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка утвердил создание 11 новых «Русских домов» на территории других стран для продвижения отечественной культуры и языка за рубежом.
Торжественная церемония подписания соответствующих документов прошла на площадке Общественной палаты, передает ТАСС.
В результате масштабного расширения глобальная сеть зарубежных представительств за один день увеличилась почти в полтора раза. До этого момента она объединяла 25 учреждений в 22 государствах.
Новые культурно-образовательные центры откроются в Армении, Кении, Таиланде, Сенегале, Того, Мали, на Мадагаскаре и в ряде других стран.
«Мы не просто открываем новые партнерские Русские дома – мы существенно меняем саму программу. Повышаем интенсивность работы и степень контроля и, самое главное, вводим систему оценки качества. Рассчитываем на большую вовлеченность наших партнеров и конкретный результат – в продвижении русского языка, российского образования, науки и культуры», – заявил Игорь Чайка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Россия подписала соглашения об открытии Русских домов в Бразилии и на Мадагаскаре.
В январе 2026 года власти Сирии выразили желание возобновить работу культурного центра в Дамаске.
Месяцем позже Русский дом в Словакии возобновил свою деятельность в полном объеме.