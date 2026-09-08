Россотрудничество договорилось об открытии 11 новых Русских домов за рубежом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Торжественная церемония подписания соответствующих документов прошла на площадке Общественной палаты, передает ТАСС.

В результате масштабного расширения глобальная сеть зарубежных представительств за один день увеличилась почти в полтора раза. До этого момента она объединяла 25 учреждений в 22 государствах.

Новые культурно-образовательные центры откроются в Армении, Кении, Таиланде, Сенегале, Того, Мали, на Мадагаскаре и в ряде других стран.

«Мы не просто открываем новые партнерские Русские дома – мы существенно меняем саму программу. Повышаем интенсивность работы и степень контроля и, самое главное, вводим систему оценки качества. Рассчитываем на большую вовлеченность наших партнеров и конкретный результат – в продвижении русского языка, российского образования, науки и культуры», – заявил Игорь Чайка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Россия подписала соглашения об открытии Русских домов в Бразилии и на Мадагаскаре.

В январе 2026 года власти Сирии выразили желание возобновить работу культурного центра в Дамаске.

Месяцем позже Русский дом в Словакии возобновил свою деятельность в полном объеме.