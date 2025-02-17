Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.24 комментария
Россия модернизировала системы для внедрения 6G
Гендиректор ВНИИФТРИ сообщил о модернизации баз для внедрения сетей 6G в России
В России модернизирован государственный эталон времени и частоты, что делает возможным внедрение сетей связи шестого поколения, обеспечивающих более быструю передачу информации и точность ориентирования до нескольких сантиметров, сообщил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
Донченко сообщил о завершении модернизации государственного эталона времени и частоты. Это позволит России начать внедрение сетей связи шестого поколения. Донченко отметил, что база для 6G уже создана, и продолжается ее дальнейшая модернизация, передает РИА «Новости».
Ученый пояснил, что сети 6G позволят значительно ускорить передачу данных. Скорость будет зависеть от возможностей стандарта частоты для формирования сообщений. Для перехода от 5G к 6G требовалась значительная модернизация систем, включая государственный эталон. Даже приобретение части оборудования за рубежом не решило бы проблему без базовой подготовки.
Он подчеркнул важность точности эталона времени и частоты для улучшения навигационных услуг. Это позволит повысить точность позиционирования от нескольких метров до десятков сантиметров, что необходимо для беспилотного транспорта и технологий умного города.
За последние годы в России также модернизировали ряд радиотехнических эталонов, которые важны для формирования различных систем связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, излучение 5G антенны вызвало изменения в соотношении антиоксидантов и прооксидантов в тканях головного мозга лабораторных крыс, обнаружили ученые Томского государственного университета.
Исследование китайских ученых показало, что 6G-излучение может временно снижать фертильность у лабораторных мышей, даже на уровнях, разрешенных в США и Европе.
Между тем лазерная связь лишена недостатков радиоволн: она минимизирует возможность кражи данных, а также работает на частотах, способствующих увеличению как объема передаваемой информации, так и скорости их отправки, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области связи Алексей Анпилогов.