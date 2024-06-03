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    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как история научила Россию религиозной терпимости

    В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Гибель президента Ирана повлияла на отношения США и Индии

    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

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    3 июня 2024, 16:31 • Новости дня

    Эксперт: Лазерная связь улучшит качество российского интернета

    Эксперт в области связи Анпилогов: Лазерная связь обеспечит не только высокую скорость передачи данных, но и ее безопасность

    Эксперт: Лазерная связь улучшит качество российского интернета
    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Лазерная связь лишена недостатков радиоволн: она минимизирует возможность кражи данных, а также работает на частотах, способствующих увеличению как объема передаваемой информации, так и скорости их отправки, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области связи Алексей Анпилогов. Ранее в России успешно провели тестирование лазерной межспутниковой связи.

    «Переход на лазерную связь в космических масштабах означает значительное улучшение качества интернета. Информация будет передаваться в рамках диапазона инфракрасных лучей. Эти частоты позволяют отправлять данные большего объема на высокой скорости. Кроме того, улучшится ситуация и с конфиденциальностью сетевых сообщений», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого данные процессы происходили с помощью радиоволн. Однако технология имела значительный недостаток: часть информации утекала в паразитных направлениях, в рамках так называемых дополнительных лепестков. Таким образом, в любой канал можно было встроиться, после чего начать работу над декодированием сигнала», – отмечает собеседник.

    «А направленный источник света, каковым является лазер, минимизирует возможности злоумышленников заполучить чьи-либо данные. Украсть информацию все еще можно, но сделать это в разы сложнее: для перехвата придется использовать приемник, который будет с невероятной точностью повторять движение пучка исходный лучей», – уточняет он.

    «Лазерные технологии превосходят радиоволны и по показателям несущей частоты. Речь идет о колебаниях сигнала, с помощью которого передается информация. Обозначаются они в виде всем знакомых сочетаний 2G, 3G. Чем выше цифра, тем больше и объемы данных и скорость передаваемой информации», – подчеркивает эксперт.

    «Диапазоны инфракрасного света лежат за пределами этой классификации, то есть по качеству они превосходят даже частоты 5G и 6G. «Бюро 1440» удалось отправить 200 ГБ информации на расстояние более 30 км. Это внушительный результат, который наглядно демонстрирует перспективность технологии. При должном развитии имеющегося потенциала можно будет обеспечить высокое качество интернета даже в отдаленных регионах страны», – считает Анпилогов.

    «Важно отметить, что на стоимость услуг провайдеров это не должно повлиять. Вполне возможно, что доступ к Сети станет даже дешевле. До этого территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока требовали запуск огромного спутника на геостационарные орбиты. Теперь можно будет обойтись более простым аппаратом на более низких высотах», – акцентирует эксперт.

    Однако, он отмечает, что над масштабированием зоны эксплуатации данной разработки еще предстоит потрудиться. «Необходимо отточить применение лазерной связи до совершенства. Речь идет о проектах, в которых будут важны каждый миллиметр и секунда для полного исключения различных сбоев», – подчеркивает собеседник.

    «Однако, учитывая важность технологии и ту пользу, которую она может принести людям, ее тестированию будут стараться уделять максимальное внимание. Важно понимать, что использование лазеров улучшит не только гражданский сегмент интернета, но и качество связи в военной сфере, где конфиденциальность данных особенно критична», – уточняет он.

    По словам Анпилогова, армии данное улучшение поможет сразу по нескольким направлениям: «Логистика, коммуникации, разведка – все это получит совершенно иное, более качественное измерение. Руководства ведущих государств это хорошо понимают, поэтому в последнее время передовые компании планеты вкладывают так много сил для работы в данной сфере. Замечательно, что Россия делает в этой гонке связи уверенные шаги».

    Ранее российская компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование лазерной межспутниковой связи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фирмы. Пробное применение технологии проводилось 30 мая в космосе. Разработчикам удалось передать более 200 ГБ данных на скорости 10 Гбит/с между аппаратами, расположенными на расстоянии более 30 км друг от друга.

    Применение инфракрасных лазерных лучей позволяет достичь более быстрых показателей в работе интернета, отмечают на сайте Минцифры. В заявлении говорится, что данная технология может сделать доступной высокое качество доступа к всемирной Сети в самых отдаленных уголках страны, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

    Прошедшие тесты стали первым успешным опытом применения лазерной связи в космосе для российской компании. Кроме того, мероприятия подтвердили работоспособность и потенциал наиболее перспективной технологии «Бюро 1440». В настоящий момент фирма готовится продолжать работу над совершенствованием и масштабированием проекта.

    Сегодня спутниковая связь активно применяется во всех отраслях жизни. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале писала, что Украина была бы не в состоянии использовать ракеты большой дальности без помощи данных западной космической разведки. Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов подробно объяснял механизм нанесения ударов западным оружием по России.

    2 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Владимира Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью, заявил американский профессор Джон Миршаймер.

    Зеленский «больше не легитимен», жители Украины недовольны тем, «как идут боевые действия», этот политик оказался в беде, сказал Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Также профессор отметил, что не знает, кто может быть потенциальным кандидатом на его замену внутри политического истеблишмента в Киеве.

    В широких слоях населения мало энтузиазма по поводу конфликта, поскольку молодых людей и пожилых мужчин ловят и отправляют в ВСУ.

    У России, по мнению эксперта, есть преимущество в военной ситуации, и оно растет с каждой неделей. Он отметил, что его не удивит, если летом или осенью 2024 года ВСУ развалятся.

    Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон все еще считает Зеленского легитимным.

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    2 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    FT: Украина не в восторге от плана НАТО выделить ей 100 млрд долларов
    FT: Украина не в восторге от плана НАТО выделить ей 100 млрд долларов
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство не испытало восторга от инициативы Североатлантического альянса по выделению 100 млрд долларов Киеву, сообщил дипломатический источник в НАТО.

    Эти средства – не вновь выделяемые деньги, они дублируют уже имеющуюся помощь от НАТО, они не представляют собой отдельный транш, сказал собеседник Financial Times, передает РБК.

    При этом в альянсе пытаются объяснить киевскому режиму, что таким образом улучшится эффективность координации и поставок.

    При этом сторонники идеи считают план гарантией того, что все страны вложатся в помощь Украине с учетом их ВВП и других показателей.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил предложение членам военного блока собрать 100 млрд долларов для военной помощи Украине за пять лет.

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    2 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    @ EUTERS/Erin Scott

    Tекст: Олег Исайченко

    У специальной военной операции на Украине есть четкие цели и задачи, которые были поставлены президентом. И Россия должна их выполнить. Так сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал сообщения о желании Джо Байдена заморозить конфликт на Украине перед президентскими выборами в США.

    «Я полагаю, что слова о заморозке конфликта в преддверии выборов президента США направлены на американскую аудиторию. Причем само заявление сделано, судя по всему, не столько на основе положения дел на фронте, сколько на почве идей ответственных за избирательную кампанию Байдена», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Если в этих сообщениях и есть доля истины, то она минимальна. Более того, не знаю, кто там что решил заморозить или отморозить, но у специальной военной операции есть совершенно конкретные задачи, поставленные президентом России. Это демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности нашей страны. Никто эти цели не отменял», – заключил парламентарий.

    Ранее журнал  The American Conservative сообщил, что Байден хочет «сохранить все как есть до следующих выборов». Якобы в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США Украина станет его проблемой, а если победит Байден – Вашингтон подумает о возможности мирного урегулирования, пишет издание.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    3 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot

    МИД: Россия нейтрализует угрозы, вызванные поставками ЗРК Patriot Киеву

    Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с возможным применением Украиной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.

    Грушко подчеркнул, что западные страны идут по пути эскалации, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны Германии допустили, что украинские войска будут использовать переданные Берлином зенитно-ракетные комплексы Patriot над российской территорией.

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    2 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден не желает быть ответственным за развязывание третьей мировой войны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Байден не стремится к конфликту с Россией, добавил Кирби, передает ТАСС.

    Ранее в мае 45-й президент США и конкурент Байдена на предстоящих выборах главы американского государства Дональд Трамп заявлял, что украинский конфликт является следствием действий «глупых людей» у власти в США.

    По его оценке, Соединенные Штаты могут оказаться в условиях третьей мировой из-за этих людей.

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    3 июня 2024, 11:17 • Новости дня
    Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

    Китай заявил, что не участвует в конференции по Украине, так как не обеспечены ключевые факторы

    Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайская делегация не отправится в Швейцарию для участия в конференции по Украине, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Она напомнила, что, как неоднократно подчеркивала китайская сторона, конференцию по урегулированию конфликта должны признавать и российская, и украинская стороны. Все мирные проекты, по ее словам, должны обсуждаться справедливо, а все стороны должны принимать участие на равноправной основе, передает ТАСС заявление представителя китайского внешнеполитического ведомства.

    Мао Нин подчеркнула, что без соблюдения этих трех важных факторов Китаю будет сложно принимать участие в этой конференции.

    Форум в Швейцарии, однако, не станет «площадкой, способствующей усилению конфронтации», полагает официальный представитель МИД КНР.

    Москва ранее призывала страны мирового большинства отказаться от участия в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.

    Целью мероприятия, как неоднократно подчеркивала российская сторона, является не рассмотрение вариантов урегулирования украинского конфликта, а выработка и предъявление России ультиматума.

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    3 июня 2024, 08:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление

    Алаудинов: Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление

    Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Спецназ «Ахмат» никогда не был во втором эшелоне и сейчас подразделение переброшено на Харьковское направление в зоне проведения СВО, сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что это направление в настоящее время является наиболее важным, передает РИА «Новости».

    Бойцы, по его словам, переброшены на разные участки боевого соприкосновения и уже приступили к штурмовым действиям, а также «приняли участки», которые нужно было прикрыть, чтобы предотвратить диверсионно-террористическую работу со стороны противника.

    Ранее Алаудинов сообщал, что во время продвижения в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта бойцы «Ахмата» нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в форме российской армии для съемок роликов о «победах» ВСУ.

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    3 июня 2024, 12:41 • Новости дня
    Китай захотел покупать газ по «сильно субсидируемым внутрироссийским» ценам

    Reuters: Китай хочет поставок газа по «Силе Сибири – 2» по сильно субсидируемым внутрироссийским ценам

    Китай захотел покупать газ по «сильно субсидируемым внутрироссийским» ценам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин не хочет «переплачивать» за газ по «Силе Сибири – 2», настаивая на покупке по внутрироссийским ценам, и закупать большие объемы топлива, что тормозит переговоры с Россией, пишут западные СМИ.

    Источники Reuters утверждают, что Китай запросил у России цену, «близкую к сильно субсидируемым» внутрироссийским ценам. При этом китайская сторона согласна покупать «лишь малую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа», сообщает агентство.

    Переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» ведутся между Россией и Китаем уже много лет. Как сообщал в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак, стороны намерены заключить контракт по проекту «в ближайшем будущем».

    Ранее британские СМИ писали, что, помимо темы поставок газа, обсуждались также вопросы усиления присутствия китайских банков в РФ и участие Пекина в саммите по Украине в Швейцарии. По этим темам, как сообщала FT, России и Китаю удалось достичь прорыва.

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    2 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Чибис показал на теле место удара ножом

    Мурманский губернатор Чибис показал на теле место удара ножом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал видеозапись, на которой заметен шрам после покушения на него в апреле.

    Глава региона в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором рассказал о купании в местных водоемах.

    В ролике он появился с обнаженным торсом, на котором заметен шрам.

    Губернатор пояснил, что купаться решил с разрешения врачей, и пожелал всем хорошего отдыха. Чибис отметил, что купание «оживляет все тело, даже если проснулся рано.

    В апреле в городе Апатиты местный житель ранил Чибиса ножом в живот. Сначала его состояние оценивалось как тяжелое, но через некоторое время он пошел на поправку.

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    3 июня 2024, 14:25 • Новости дня
    Клуни оправдался за угрозы российским журналистам

    Клуни заявил, что его фонд никогда не будет преследовать журналистов, включая российских

    Клуни оправдался за угрозы российским журналистам
    @ Jutta Prechtel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер Джордж Клуни заявил, что его фонд никогда не намеревался преследовать журналистов, в том числе российских.

    «Я сын журналиста, и мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов», – приводит его слова Ura.ru. Заявление Клуни опубликовано в его соцсетях.

    Клуни настаивает на том, что появившиеся в СМИ сообщения недостоверны. По его словам, организация «никогда не будет выступать против журналистов, даже если их взгляды отличаются от взглядов фонда».

    «У нас большой опыт защиты прав и интересов работников медиасферы», – подчеркнул актер.

    Между тем в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) воздержались от оценки инициативы Фонда Клуни об аресте находящихся за рубежом российских журналистов. Там заявили, что подобной информацией не располагают, передает ТАСС.

    Напомним, ранее в Фонде Клуни заявили, что намерены добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. В том числе фонд намеревался обращаться в МУС.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что чета Клуни решила устроить «судебное сафари» на российских журналистов.

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    3 июня 2024, 06:16 • Новости дня
    Российские военные сбили украинский вертолет

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет ЗРК «Тор-М2» Западной группировки уничтожил вертолет ВСУ, сообщило Минобороны России.

    «За последний месяц данным расчетом ЗРК «Тор-М2» поражены несколько крупных БПЛА и уничтожен вертолет ВСУ на расстоянии около 30 км», – приводит сообщение Минобороны ТАСС

    Также в Минобороны сообщили, что расчеты ЗРК «Тор-М2» ведут мониторинг воздушного пространства в радиусе свыше 30 км вокруг боевой машины. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, не отвечающий на запрос «свой – чужой», расчеты берут его на сопровождение и в любой момент готовы уничтожить.

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    3 июня 2024, 03:10 • Новости дня
    Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине
    Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США и вероятный кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

    Во время турнира UFC в США Нурмагомедов, который выступал в роли секунданта бойца Ислама Махачева, поговорил с Трампом, присутствовавшим в зале в качестве зрителя.

    «Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», – сказал Нурмагомедов. «Мы это остановим. Я это остановлю», – ответил Трамп, передает РИА «Новости»

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    3 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Нескучного, Гранов и Константиновки в этом регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила пять контратак украинских штурмовиков у Липцов и Волчанска. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 215 человек, танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    У Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР) отражены три контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли за сутки до 435 человек, два БТР. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-30, САУ 2С1 «Гвоздика», американское орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы.

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    3 июня 2024, 11:04 • Новости дня
    Блиновская подала заявление о банкротстве

    Арестованная блогер Блиновская подала заявление о банкротстве

    Блиновская подала заявление о банкротстве
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере блогер Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, следует из картотеки суда.

    Уточняется, что заявление было подано в арбитражный суд Москвы, передает RT.

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.

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    3 июня 2024, 11:52 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам

    МИД: Москва может асимметрично ответить на атаки ВСУ по военным объектам России

    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может ответить асимметрично на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным объектам, включая систему предупреждения о ракетном нападении. Рябков осудил позицию США, которую он назвал «максимально безответственной», за попустительство действиям Киева.

    «Ответы могут быть асимметричными», – приводит его слова ТАСС

    Дипломат отметил, что США выписали Киеву индульгенцию на любые преступления и не пытаются пресечь «опасные провокационные шаги своих подопечных», однако для США, по его словам, это «тоже не бесплатно», последствия они непременно почувствуют.

    Кроме того, Рябков предостерег США от «просчетов», которые могут иметь «фатальные» последствия, в связи с разрешением Киеву наносить удары по РФ американским оружием. «Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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