Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

Дмитрий Самойлов
Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили
Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?
Борис Джерелиевский
Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ
Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.
Евгений Крутиков
Пашинян едет в Америку капитулировать
Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».