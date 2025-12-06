  • Новость часаВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    6 декабря 2025, 12:56 • Новости дня

    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бурмистр польского Любартова Люблинского воеводства объявил ложную тревогу «в связи с ситуацией на Украине», сообщает радиостанция RMF FM.

    Бурмистр польского города Любартов Кшиштоф Пашник объявил ложную тревогу утром шестого декабря из-за «ситуации на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на данные радиостанции RMF FM. В городе были активированы сирены оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей.

    Пашник пояснил, что решение о включении сирен было принято после того, как он получил информацию из районного центра управления чрезвычайными ситуациями. По его словам, предупреждающие сигналы были связаны с «текущей ситуацией на Украине».

    Однако в самом Центре управления чрезвычайными ситуациями Любартова опровергли получение необычных распоряжений и сообщили, что сирены были включены ошибочно. Представители центра отметили, что это была ложная тревога, не связанная с какими-либо угрозами или официальными указаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. Польские военные опровергли информацию о нехватке средств для покраски самолетов F-16. Варшава заявила о нарушении российского самолета ее воздушного пространства.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    5 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»

    Кадыров: ВСУ скоро получит «подарок» за атаку на «Грозный-Сити»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку украинского беспилотника по комплексу «Грозный-Сити», заверив, что пострадавших нет и здание оперативно восстановят.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Тelegram-канале прокомментировал атаку украинской БПЛА на один из небоскребов комплекса «Грозный-Сити». Он отметил, что подобные действия являются попытками запугать мирных жителей и создать иллюзию давления.

    «Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам», – заявил Кадыров. Он подчеркнул, что атака стала явным показателем бессилия противника и добавил, что самое главное – никто не пострадал. По словам главы республики, поврежденное здание быстро восстановят.

    Кадыров также пообещал, что ответ на подобные удары не заставит себя долго ждать, намекнув, что у него уже есть «подарок» для противника. Кроме того, он обратился к украинской стороне с предложением встретиться лицом к лицу на поле боя, если они действительно считают себя воинами, указав, что российские бойцы ежедневно наступают по всему фронту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 5 ноября комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке украинского беспилотника. В результате взрыва повреждены несколько этажей высотного здания.

    В этот же день Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    6 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    5 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Макрон признал невозможность ЕС принудить Россию к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в ходе визита в Китай заявил, что европейские страны не способны заставить Россию начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС. Макрон отметил: «Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол переговоров».

    Глава французского государства подчеркнул необходимость сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева. Он выразил убеждение, что только совместные усилия Запада могут сохранить устойчивость выбранной политики в отношении украинского конфликта.

    Заявление было сделано на фоне разногласий между союзниками по поводу стратегии по Украине и обсуждения возможностей для политического диалога с Москвой. Макрон подчеркнул, что несмотря на отсутствие рычагов давления на Россию, Европа не должна ослаблять поддержку украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Напомним, ЕС предложил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Британией, Германией и Францией. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия ведет закрытые переговоры по Украине только с США. На фоне этих событий в Европе возникла тревога из-за диалога России и США.

    5 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Глава белгородского села ранен ударом дрона ВСУ

    Гладков: Глава белгородского села получил ранение после удара дрона ВСУ по автомобилю

    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время удара дрона ВСУ по автомобилю тяжело ранен глава администрации Березовского сельского поселения Белгородской области Валерий Борисенко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Глава администрации Березовского сельского поселения Валерий Борисенко получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Автомобиль был атакован в момент движения по территории поселка Борисовка.

    Гладков сообщил, что пострадавшего доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали серьезные ранения. Далее Борисенко планируют перевести для дальнейшего лечения в горбольницу №2 Белгорода. Транспортное средство, в котором находился глава сельского поселения, получило значительные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 ноября в том же селе Березовка беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего погибли двое мужчин.

    А через день мужчина погиб после атаки ВСУ на автомобиль в селе Гора-Подол Белгородской области.

    До этого Гладков сообщал, что боец «Орлана» и мирная жительница пострадали от атак ВСУ.

    6 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

    Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    5 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Пожар в порту Темрюка достиг площади 1350 кв. метров
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар в порту Темрюка, возникший в результате атаки дронов ВСУ, распространился на площади в 1350 квадратных метров, сейчас спасатели тушат огонь, сообщают власти Краснодарского края.

    Площадь возгорания в порту Темрюка достигла 1350 квадратных метров, передает оперативный штаб Краснодарского края. Пожар начался после утренней атаки дронов ВСУ.

    По информации МЧС России по Краснодарскому краю, в ликвидации последствий участвуют 68 человек и 26 единиц техники. Сотрудники экстренных служб продолжают борьбу с огнем, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар после удара дрона в порту Темрюка произошел около двух часов ночи 5 декабря. По предварительным данным, никто не пострадал, все сотрудники были своевременно эвакуированы.

    Летом в районе Темрюка удар украинского БПЛА вызвал возгорание сухой травы.


    6 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над регионами России

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 116 украинских беспилотников над десятью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны военной авиации России за минувшую ночь перехватили 116 украинских беспилотников над десятью регионами страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

    Больше всего дронов уничтожено в Рязанской области – 29, в Воронежской – 27, в Брянской – 23, еще 21 аппарат сбит над Белгородской областью.

    Кроме того, шесть беспилотников сбиты над Тверской областью. По три аппарата были перехвачены ПВО над Курской и Липецкой областями, два – над Тамбовской областью, а по одному – в Тульской и Орловской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Рязани упали обломки сбитых беспилотников. Силы ПВО России за ночь сбили 41 украинский беспилотник.

    6 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

    По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.

    Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.

    По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».

    Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.

    Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.

    Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.

    5 декабря 2025, 16:05 • Новости дня
    Мужчина ранен при атаке дронов ВСУ в Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Брянской области получил осколочное ранение в результате нападения дронов-камикадзе на село Воронок, повреждена крыша здания, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Украинские дроны-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе Брянской области, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

    В результате нападения один мужчина получил осколочное ранение руки. Пострадавший оперативно был госпитализирован, медики уже оказали ему всю необходимую помощь.

    Атака также привела к повреждению кровли административного здания. На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы. Власти пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделю назад, в том же Стародубском округе атака беспилотника привела к ранениям двоих мужчин и повреждению автомобиля.

    Ранее Богомаз сообщил, что в деревне Кожановка Злынковского района мужчина получил ранение после атаки дронов-камикадзе.

    ВСУ до этого нанесли удар по промышленному предприятию в поселке Белая Березка Брянской области, были ранены три сотрудницы.

    5 декабря 2025, 23:22 • Новости дня
    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку экстренно транспортировали на лечение в Москву после того, как ее состояние удалось стабилизировать врачам.

    Девочку, получившую травмы из-за атаки ВСУ на Севастополь, перевезли на лечение в Москву, передает ТАСС.

    Согласно информации губернатора Михаила Развожаева, транспортировка стала возможна благодаря действиям медиков севастопольской городской больницы номер пять.

    В телеграм-канале глава города сообщил: «Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву – врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние».

    Медики провели необходимые процедуры для стабилизации пострадавшей, что позволило организовать ее дальнейшее лечение в столице. Подробности о прогнозах на восстановление пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота с использованием самодельного взрывного устройства.

    Силы ПВО в Севастополе отразили атаку с Украины, сбив две воздушные цели над морем вдали от побережья.

    Состояние девочки, пострадавшей в парке Победы после атаки на Севастополь, медики оценивают как крайне тяжелое, однако рассматривают ее транспортировку в Москву.

    6 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    Казахстан сообщил о сохранении герметичности КТК после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после атаки украинских дронов в ноябре, сообщило министерство энергетики Казахстана.

    Системы автоматической защиты морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума успешно сработали после удара украинских дронов, поэтому угрозы для экологии не возникло, заявили в Минэнерго Казахстана, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что главной задачей сейчас является поддержка суточных объемов добычи на месторождениях, экспортирующих нефть через КТК.

    Министерство совместно с добывающими компаниями перераспределяет объемы нефти и гибко корректирует логистику, чтобы не снижать экспортные показатели, используя все возможные маршруты экспорта.

    Ведомство отметило, что инцидент на терминале не спровоцировал полной остановки экспорта. Продолжается отгрузка нефти через инфраструктуру порта, при этом принимаются необходимые меры безопасности.

    В Минэнерго заявили: «Ситуация находится на постоянном контроле министерства энергетики». Ведомство подчеркнуло, что фокусируется только на сохранении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны.

    Напомним, 29 ноября одно из причальных устройств КТК под Новороссийском пострадало в результате атаки украинских морских дронов.

    Казахстан назвал это недопустимым посягательством на международную энергобезопасность. Затем МИД Казахстана выразил протест и подчеркнул, что эти действия наносят ущерб отношениям между Астаной и Киевом.

    Альтернативой для самых важных экспортных потерь может стать трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, который требует перевалки нефти через Каспий.

    За прошлый год по КТК было экспортировано 63 млн тонн нефти, более 70% этого объема приходится на зарубежных экспортеров, работающих в Казахстане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Черноморском регионе и сохранность энергетической инфраструктуры ключевыми условиями для жизни миллионов людей.

    Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска с помощью выносного причального устройства ВПУ-1.

    Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

    6 декабря 2025, 06:06 • Новости дня
    Мирошник сообщил о жертвах среди гражданских с 2014 года

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, общее число жертв и пострадавших среди мирного населения с 2014 года достигло десятков тысяч человек.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 2014 года жертвами атак Вооруженных сил Украины стали порядка 28 тысяч гражданских, из которых около 13 тысяч погибли, передает РИА «Новости».

    По его словам, с начала конфликта, с 2014 года, число пострадавших мирных жителей уже достигло 41 тысячи человек, из них около 13 тысяч погибли.

    Большая часть этих потерь пришлась на Донбасс, где проводились самые интенсивные боевые действия. Мирошник подчеркнул, что эта статистика отражает длительные и масштабные последствия вооруженного конфликта для гражданского населения региона.

    Также дипломат обратил внимание на продолжающиеся угрозы безопасности для мирных жителей, вызванные обстрелами со стороны украинских военных. Он назвал ситуацию гуманитарной катастрофой и призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино в Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю пострадали двое мужчин.

    В Кривом Роге минувшей ночью в результате удара по зданию СБУ погибли три человека.

    Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих полковников ВСУ – Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка.

    6 декабря 2025, 00:01 • Новости дня
    ВСУ атаковали автомобиль главы белгородского избиркома беспилотником

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника возле поселка Борисовка транспорт председателя белгородского избиркома был разрушен, Лазарев не пострадал.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобилю главы избирательной комиссии Белгородской области при помощи беспилотника, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в районе поселка Борисовка, когда Игорь Лазарев находился внутри здания по месту назначения командировки.

    В момент атаки водитель также уже не был в транспортном средстве, благодаря чему никто не пострадал. По сообщению регионального оперативного штаба, автомобиль получил серьезные повреждения из-за удара дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара дрона ВСУ по автомобилю получил тяжелое ранение глава администрации Березовского сельского поселения Валерий Борисенко.

    В Брянской области житель получил осколочное ранение при нападении дронов-камикадзе на село Воронок, при этом повреждена крыша здания.

    В Грайвороне мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног после удара беспилотника.

    6 декабря 2025, 05:18 • Новости дня
    В зоне ответственности «Центра» ВСУ потеряли до 460 военных

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне ответственности Центральной группировки войск ВСУ за одни сутки лишились до 460 бойцов и части техники, включая бронеавтомобиль Humvee.

    Как сообщает ТАСС, начальник пресс-центра Центральной группировки Александр Савчук заявил, что в зоне ответственности объединения общевойсковыми подразделениями и беспилотными системами было уничтожено до 460 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Humvee, и одно артиллерийское орудие.

    Савчук уточнил, что две атаки штурмовых групп 425-го полка были отражены на красноармейском направлении в попытке деблокировать формирования ВСУ в районе населенного пункта Родинское. Зафиксировано семь попыток противника покинуть кольцо окружения малыми группами в Димитрове, которые были пресечены российскими военными.

    Также, по его словам, уничтожены до сорока военнослужащих ВСУ, а российские военные сбили 107 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 77 тяжелого типа.

    По аналогичным данным за сутки, группировка «Восток» уничтожила до 250 военных ВСУ, две боевые бронированные машины и тринадцать автомобилей противника, передает ТАСС. Операции велись в районах Андреевки Днепропетровской области, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области при поддержке ударных беспилотников.

    Пресс-центр группировки «Запад» сообщил ТАСС, что за сутки уничтожено свыше 230 военных ВСУ, танк, четыре боевые машины и семнадцать автомобилей. Также сбито 67 тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» и 25 БПЛА самолетного типа при поддержке мобильных огневых групп.

    По данным пресс-центра «Днепра», за сутки уничтожено до 60 военных ВСУ, два танка, 16 автомобилей, четыре безэкипажных катера и артиллерийское орудие, пишет ТАСС. Атаки проводились в районах Запорожской и Херсонской областей при поддержке авиации и артиллерии.

    В Южной зоне ответственности отмечены потери ВСУ более 195 военнослужащих, три боевые машины, 15 автомобилей и артиллерийское орудие, сообщает ТАСС. Дополнительно поражены 10 роботов, семь блиндажей, четыре дрона «Баба-яга» и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили Безымянное в Донецкой народной республике. За неделю войска России освободили семь населенных пунктов в зоне спецоперации.

    Группировка «Север» продвинулась в центральной части Вильчи и районе Лимана на Харьковском направлении. Украинские боевики заминировали опорный пункт, но российские военные взяли его под контроль в Зеленом Гае Запорожской области.

