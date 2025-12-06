RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бурмистр польского города Любартов Кшиштоф Пашник объявил ложную тревогу утром шестого декабря из-за «ситуации на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на данные радиостанции RMF FM. В городе были активированы сирены оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей.

Пашник пояснил, что решение о включении сирен было принято после того, как он получил информацию из районного центра управления чрезвычайными ситуациями. По его словам, предупреждающие сигналы были связаны с «текущей ситуацией на Украине».

Однако в самом Центре управления чрезвычайными ситуациями Любартова опровергли получение необычных распоряжений и сообщили, что сирены были включены ошибочно. Представители центра отметили, что это была ложная тревога, не связанная с какими-либо угрозами или официальными указаниями.

