ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 44 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 831 беспилотник, 638 ЗРК, 26 337 танков и других бронемашин, 1 623 боевые машины РСЗО, 31 682 орудия полевой артиллерии и миномета, 48 144 единицы спецтехникиподытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты топливно-энергетической инфраструктуры.
ВС России в минувшие выходные в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины.
ВС России за прошлую неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия.