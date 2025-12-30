Ученые сообщили о ярких полярных сияниях в новогоднюю ночь

ИКИ РАН сообщил о северном сиянии над Россией в Новый год

Tекст: Мария Иванова

В ночь с 31 декабря на 1 января россияне смогут наблюдать полярные сияния благодаря совпадению нескольких факторов, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Отмечается, что на данный период прогнозируется слабая магнитная буря из-за воздействия корональной дыры в северном полушарии Солнца и приближения к Земле края плазменного облака, выброшенного в ходе вспышек М-класса.

Наиболее яркие и заметные полярные сияния ожидаются в северных и северо-западных регионах России, особенно в Мурманске, Архангельске и Петербурге. Вероятность появления сияний в центральных регионах, включая Москву, оценивается примерно в 20%. В южных областях яркое северное сияние, по оценкам специалистов, невозможно без настоящего «новогоднего чуда».

Астрономы напоминают, что условия новогодней ночи не идеальны для наблюдений из-за яркой растущей Луны и многочисленных праздничных огней. Эксперты советуют использовать камеры мобильных телефонов и фотоаппараты, которые способны улавливать излучение сияний там, где глаз человека его не видит.

Напомним, накануне в лаборатории сообщили, что неожиданный рост солнечной активности увеличил вероятность появления полярных сияний в ночь с 31 декабря на 1 января в северных регионах.