Слуцкий назвал убогим интеллектуальное развитие Зеленского после слов о Мединском

Tекст: Вера Басилая

Леонид Слуцкий заявил, что «бандеровцам и большинству европейских патронов Зеленского» не помешает исторический ликбез от помощника президента России Владимира Мединского. Поводом для комментария стало резкое высказывание Владимира Зеленского в интервью порталу Axios в адрес Мединского, где глава киевского режима отметил, что у их стороны «нет времени» на заявления о корнях конфликта, передает РИА «Новости».

Слуцкий отметил, что Зеленский находится в состоянии агонии и утратил как политическую выдержку, так и элементарные манеры, если они вообще были. По его словам, Зеленский демонстрирует «убогий уровень интеллектуального развития», называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности».

В качестве примера Слуцкий напомнил слова Уинстона Черчилля о важности изучения истории для политической прозорливости. Глава думского комитета добавил, что если бы Зеленский следовал этим советам, а не слушал бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, Украина не потеряла бы суверенитет и не оказалась в тяжелой ситуации.

В Женеве во вторник прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

The New York Times сообщила, что Киев выразил обеспокоенность из-за появления Владимира Мединского в составе российской делегации на этих переговорах.