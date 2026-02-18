Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
В ответ на намерение Польши предъявить иск России официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что Варшава до сих пор не рассчиталась по долгам супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек.
Мария Захарова в эфире радио Sputnik с иронией прокомментировала информацию о возможном иске Польши к России. Дипломат отметила, что у Варшавы перед Москвой остались неоплаченные счета супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек, дочери польского магната.
«То есть, так сказать, мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные», – заявила Захарова, отвечая на вопрос о перспективах иска.
Ранее Захарова предложила властям Польши послушать оперу «Иван Сусанин» вместо обсуждения выплаты репараций.
Financial Times сообщила, что Польша готовит иск к России за нанесенный ущерб в период Польской Народной Республики, когда страна была союзником СССР.
Польша заняла второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.