Украинская делегация прибыла в отель Женевы на переговоры
Украинская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США, сообщил телеканал «Новости. Live».
«Украинская делегация уже прибыла в отель InterContinental на трехстороннюю встречу», – сообщили представители издания, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.
В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.
Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.