Пожарные спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме Москвы
Десять человек, включая ребенка, были спасены пожарными при пожаре в 17-этажном жилом доме на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Возгорание произошло на четвертом этаже здания по адресу Напольный проезд, 6. Ранее сообщалось о восьми спасенных, передает РИА «Новости».
В пресс-службе столичного главка МЧС России отметили: «По уточненным данным, спасены десять человек, в том числе ребенок». Открытый огонь удалось быстро локализовать, жертв и серьезно пострадавших нет.
