МЧС: При пожаре в центре Москвы пострадали восемь человек
В результате пожара в жилом доме на Пресненском Валу в центре Москвы медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По информации ведомства, спасены 35 человек, передает ТАСС. «Огнеборцами спасены 35 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек», – заявили в министерстве.
Согласно данным оперативных служб, во время тушения пожара пострадал один пожарный.
Вместе с тем директор Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (городской центр медицины катастроф) Петр Давыдов заявил, что взрослый и ребенок госпитализированы после пожара, еще десять пострадавших, включая троих детей, получили медпомощь на месте.
Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом. Ранее сообщалось, что из горящего дома в Москве спасли 25 человек.