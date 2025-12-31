На днях журнал Forbs поделился с миром своим искренним изумлением. Колумнист Уэсли Хилл с плохо скрываемой завистью признал, что столица России не только не погрузилась в истерию мирового противостояния, но наоборот – демонстрирует рекорды гостеприимства.

После стольких лет яростного отрицания Хилл объявил невероятное: «Москва поняла нечто критически важное о международной политике в 2025 году: в поляризованном мире даже отпуск может стать инструментом влияния». Пока Европа милитаризируется и пылает ненавистью к дикому Востоку, Москва открывает объятия всем желающим. «Москва предстает как город-витрина, способный к инновациям даже в условиях давления, а не как город, зависящий от западных институтов или рынков капитала для своей модернизации», – пишет Хилл.

С точки зрения англосакса, было бы логично, если бы травмированные общим мировым неустройством туристы рвались в Нью-Йорк или Лондон. Но удивительное дело – они едут в Москву! Причем расцвет и пик популярности российской столицы пришелся как раз на военные годы.

Об этом откровенно говорят цифры. Всего 15 лет назад, в 2010 году, столицу России посетило 12,8 млн туристов. В 2018-м их было уже 23,5 млн, из них 5,5 млн иностранцев. В тот год в Москве проходил чемпионат мира по футболу, и приток гостей был объясним. Но в 2019 году тенденция сохранилась: турпоток составил 25,1 млн человек. Потом началась пандемия – и число туристов по всему миру резко сократилось. Московский турпоток упал до 13,6 млн человек. Зато после этого снова упрямо пошел вверх: 2021-й – 16,9 млн человек (1,6 млн иностранцев); 2022-й – 17,9 млн человек (1,7 млн иностранцев); 2023-й – 24,5 млн человек (2,3 млн иностранцев).

2024 год стал рекордным – 26 млн человек (2,7 млн иностранцев). Первые шесть месяцев 2025 года привели в Москву 12,5 млн (+2% к аналогичному периоду 2024 года). Но год еще не закончен. Под праздники следует ждать новую волну туристов. Всего за последние 15 лет число гостей в Москве выросло более чем в два раза.

Экономический эффект туризма весьма внушителен. В первый же год СВО объем туротрасли составил 879,1 млрд рублей, бюджет столицы получил 120,4 млрд. Уже в 2024 году объем туристического рынка составил 1,7 трлн рублей, а бюджет получил 235 млрд. По прогнозам к 2030 году туризм даст бюджету 500 млрд, а турпоток составит 52 млн человек.

Вообще, мировой туризм традиционно развивается в нескольких направлениях. В культурно-развлекательных турах люди платят за красоту, историю и комфорт. Событийные туристы едут на значимые мероприятия. И наконец, деловые люди слетаются на конференции и форумы. Москва много лет старается развивать все три направления сразу. Подобная стратегия потребовала пересмотра инструментов привлечения и обслуживания гостей. Столичные власти методично год от года вкладывались в развитие высокотехнологичных туристических сервисов. Теперь все эти усилия приносят очевидные плоды. Несколько кликов – и вот уже виза получена, турист официально зарегистрирован, карта выдана, гостиничный номер снят, программа путешествия составлена. Можно начинать развлекаться.

А уж с развлечениями в Москве проблем нет. Только один проект «Лето в городе» в этом году объединил 86 тысяч культурных, спортивных и прочих событий на 400 площадках. Для иностранцев все это отчетливые признаки «города будущего», до которого многим столицам на Западе еще очень далеко. «Транспортные приложения в режиме реального времени, роботы, убирающие улицы и доставляющие пиццу, билеты в музеи по QR-кодам, безналичные платежи, инструменты перевода на основе искусственного интеллекта и повсеместный общедоступный Wi-Fi – все это работает на одну цель: создание ощущения, что Москва опередила многие западные столицы в цифровой модернизации», – резюмирует журналист Forbes.

Еще в 2022 году ООН представила свой «Индекс городского процветания», согласно которому Москва среди 29 мегаполисов мира решительно заняла первое место по уровню развития инфраструктуры и качества жизни. «Возможно, полученные результаты вызовут некоторое удивление, – заметил по этому поводу Сергей Собянин. – Но, в действительности, мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы». В самом деле иностранцев в Москве поражают элементарные для москвичей вещи. Вай-фай, который есть везде, для многих оказывается шоком. Оплата улыбкой на кассе тут же становится легендой.

Но самым большим откровением для иностранцев неизменно оказывается удивительное для многих чувство полной безопасности.

– Уже темнеет, – опасливо сказала мне подруга из Америки, которой я показывала Москву, – нам бы пора уходить.

Был июль, дневная жара только начинала спадать. Мы шли по парку Горького и Нескучному саду. Вокруг нас прогуливались мамы с колясками, малышня возилась на детских площадках, мальчишки гоняли на скейтах, на танцплощадке отплясывали почтенные пожилые дамы и бодрые старички. Вечерняя жизнь была в разгаре.

– По-моему, ты здесь единственная, кто испытывает страх, – улыбнулась я, – расслабься, ты же в России.

– Нигде в мире такого нет, – изумленно шептала подруга.

В январе этого года Американская торговая палата провела опрос среди экспатов на тему, комфортно ли им жить в Москве. Оценивая условия столицы России по десятибалльной шкале, 28% респондентов поставили восемь баллов, 37% – девять баллов, а 21% – 10 баллов. Глава палаты Роберт Эйджи заявил: «Москва – это, наверное, самый безопасный большой город в мире. Но многие люди на Западе этого просто не знают, так как информация в западных СМИ совсем другая. Я здесь живу 30 лет, езжу на электричке каждый день, на метро, у меня все в порядке, чувствую себя хорошо».

На Западе, впрочем, увидеть этот земной рай не торопятся. Только что ЕС разослал своим дипломатам методичку о том, как общаться с российскими коллегами. ЕС настоятельно советует не подавать им руки при встрече, избегать совместных фотографий и вообще прекратить всякое общение без рабочей необходимости. Между тем тот же Роберт Эйджи, выступая на ПМЭФ, отметил, что в Москве «вообще отсутствует какая-либо дискриминация».

В итоге «город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем. В этом мире жизнь не обременена чувством страха, полна возможностей и планов на будущее, красива, удобна и разнообразна. Пока Европа предпочитает другое, весь остальной мир не без зависти следит за Россией, мечтая хоть одним глазком взглянуть на волшебную Москву.

Тем более что новогодняя Москва чудо, как хороша!