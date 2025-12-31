  • Новость часаМинобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    31 декабря 2025, 12:45 Мнение

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    Ольга Андреева Ольга Андреева

    журналист

    На днях журнал Forbs поделился с миром своим искренним изумлением. Колумнист Уэсли Хилл с плохо скрываемой завистью признал, что столица России не только не погрузилась в истерию мирового противостояния, но наоборот – демонстрирует рекорды гостеприимства.

    После стольких лет яростного отрицания Хилл объявил невероятное: «Москва поняла нечто критически важное о международной политике в 2025 году: в поляризованном мире даже отпуск может стать инструментом влияния». Пока Европа милитаризируется и пылает ненавистью к дикому Востоку, Москва открывает объятия всем желающим. «Москва предстает как город-витрина, способный к инновациям даже в условиях давления, а не как город, зависящий от западных институтов или рынков капитала для своей модернизации», – пишет Хилл.

    С точки зрения англосакса, было бы логично, если бы травмированные общим мировым неустройством туристы рвались в Нью-Йорк или Лондон. Но удивительное дело – они едут в Москву! Причем расцвет и пик популярности российской столицы пришелся как раз на военные годы.

    Об этом откровенно говорят цифры. Всего 15 лет назад, в 2010 году, столицу России посетило 12,8 млн туристов. В 2018-м их было уже 23,5 млн, из них 5,5 млн иностранцев. В тот год в Москве проходил чемпионат мира по футболу, и приток гостей был объясним. Но в 2019 году тенденция сохранилась: турпоток составил 25,1 млн человек. Потом началась пандемия – и число туристов по всему миру резко сократилось. Московский турпоток упал до 13,6 млн человек. Зато после этого снова упрямо пошел вверх: 2021-й – 16,9 млн человек (1,6 млн иностранцев); 2022-й – 17,9 млн человек (1,7 млн иностранцев); 2023-й – 24,5 млн человек (2,3 млн иностранцев).

    2024 год стал рекордным – 26 млн человек (2,7 млн иностранцев). Первые шесть месяцев 2025 года привели в Москву 12,5 млн (+2% к аналогичному периоду 2024 года). Но год еще не закончен. Под праздники следует ждать новую волну туристов. Всего за последние 15 лет число гостей в Москве выросло более чем в два раза.   

    Экономический эффект туризма весьма внушителен. В первый же год СВО объем туротрасли составил 879,1 млрд рублей, бюджет столицы получил 120,4 млрд. Уже в 2024 году объем туристического рынка составил 1,7 трлн рублей, а бюджет получил 235 млрд. По прогнозам к 2030 году туризм даст бюджету 500 млрд, а турпоток составит 52 млн человек.

    Вообще, мировой туризм традиционно развивается в нескольких направлениях. В культурно-развлекательных турах люди платят за красоту, историю и комфорт. Событийные туристы едут на значимые мероприятия. И наконец, деловые люди слетаются на конференции и форумы. Москва много лет старается развивать все три направления сразу. Подобная стратегия потребовала пересмотра инструментов привлечения и обслуживания гостей. Столичные власти методично год от года вкладывались в развитие высокотехнологичных туристических сервисов. Теперь все эти усилия приносят очевидные плоды. Несколько кликов – и вот уже виза получена, турист официально зарегистрирован, карта выдана, гостиничный номер снят, программа путешествия составлена. Можно начинать развлекаться.

    А уж с развлечениями в Москве проблем нет. Только один проект «Лето в городе» в этом году объединил 86 тысяч культурных, спортивных и прочих событий на 400 площадках. Для иностранцев все это отчетливые признаки «города будущего», до которого многим столицам на Западе еще очень далеко. «Транспортные приложения в режиме реального времени, роботы, убирающие улицы и доставляющие пиццу, билеты в музеи по QR-кодам, безналичные платежи, инструменты перевода на основе искусственного интеллекта и повсеместный общедоступный Wi-Fi – все это работает на одну цель: создание ощущения, что Москва опередила многие западные столицы в цифровой модернизации», – резюмирует журналист Forbes.

    Еще в 2022 году ООН представила свой «Индекс городского процветания», согласно которому Москва среди 29 мегаполисов мира решительно заняла первое место по уровню развития инфраструктуры и качества жизни. «Возможно, полученные результаты вызовут некоторое удивление, – заметил по этому поводу Сергей Собянин. – Но, в действительности, мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы». В самом деле иностранцев в Москве поражают элементарные для москвичей вещи. Вай-фай, который есть везде, для многих оказывается шоком. Оплата улыбкой на кассе тут же становится легендой.

    Но самым большим откровением для иностранцев неизменно оказывается удивительное для многих чувство полной безопасности.

    – Уже темнеет, – опасливо сказала мне подруга из Америки, которой я показывала Москву, – нам бы пора уходить.

    Был июль, дневная жара только начинала спадать. Мы шли по парку Горького и Нескучному саду. Вокруг нас прогуливались мамы с колясками, малышня возилась на детских площадках, мальчишки гоняли на скейтах, на танцплощадке отплясывали почтенные пожилые дамы и бодрые старички. Вечерняя жизнь была в разгаре.

    – По-моему, ты здесь единственная, кто испытывает страх, – улыбнулась я, – расслабься, ты же в России.

    – Нигде в мире такого нет, – изумленно шептала подруга.

    В январе этого года Американская торговая палата провела опрос среди экспатов на тему, комфортно ли им жить в Москве. Оценивая условия столицы России по десятибалльной шкале, 28% респондентов поставили восемь баллов, 37% – девять баллов, а 21% – 10 баллов. Глава палаты Роберт Эйджи заявил: «Москва – это, наверное, самый безопасный большой город в мире. Но многие люди на Западе этого просто не знают, так как информация в западных СМИ совсем другая. Я здесь живу 30 лет, езжу на электричке каждый день, на метро, у меня все в порядке, чувствую себя хорошо».

    На Западе, впрочем, увидеть этот земной рай не торопятся. Только что ЕС разослал своим дипломатам методичку о том, как общаться с российскими коллегами. ЕС настоятельно советует не подавать им руки при встрече, избегать совместных фотографий и вообще прекратить всякое общение без рабочей необходимости. Между тем тот же Роберт Эйджи, выступая на ПМЭФ, отметил, что в Москве «вообще отсутствует какая-либо дискриминация».

    В итоге «город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем. В этом мире жизнь не обременена чувством страха, полна возможностей и планов на будущее, красива, удобна и разнообразна. Пока Европа предпочитает другое, весь остальной мир не без зависти следит за Россией, мечтая хоть одним глазком взглянуть на волшебную Москву.

    Тем более что новогодняя Москва чудо, как хороша!

