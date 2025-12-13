В НЦ «Россия» назвали вошедшие в финал программы «Открой твою Россию» регионы

Итоги отбора финалистов программы «Открой твою Россию» подведены на торжественной церемонии в Москве. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив и Центром стратегических разработок при поддержке Минэкономразвития, Россотрудничества и Cosmos Hotel Group, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Цель программы – создание современной модели въездного туризма, привлечение инвестиций, развитие новых экспортных ниш и укрепление гуманитарного присутствия России на международной арене.

По итогам презентаций экспертный совет определил десять регионов с наиболее перспективными туристическими проектами: Тюменская область с тремя продуктами для Китая, Индии и арабских стран; Республика Алтай и Алтайский край с совместным маршрутом; Амурская и Иркутская области, разработавшие киномаршрут по фильму «Красный шелк»; Приморский край с премиальным маршрутом для китайских туристов; а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Мурманская, Сахалинская и Тульская области.

Финалисты получат комплекс мер поддержки, включая включение лучших продуктов в международный каталог Time to Travel, участие в крупнейших зарубежных туристических выставках под брендом Discover Russia, интеграцию в программы Россотрудничества, а также экспертную оценку и международное продвижение.

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил участников, отметив рост привлекательности национальной туристической индустрии и создание межрегиональных маршрутов.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева заявила, что проект только начинается, и выразила уверенность, что миллионы иностранных туристов откроют для себя Россию. Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул важность межрегиональной кооперации и отметил, что самые качественные проекты получат прямую поддержку, включая продвижение в соцсетях и СМИ.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал туризм важным инструментом гуманитарной политики и пообещал содействие в привлечении молодых специалистов из разных стран в Россию для продвижения туристических маршрутов. Гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов добавил, что регионам важно ориентироваться на специфические требования целевых зарубежных рынков и развивать инфраструктуру.