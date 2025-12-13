  • Новость часаФицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польский генерал хочет «сжечь Калининград» по личным причинам
    Минпросвещения порекомендовало даты зимних школьных каникул
    Europol предсказал беспорядки из-за роботов и атаки дронов в Европе
    Назван единственный собственник квартиры Долиной
    Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских замороженных активов
    Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях
    Axios: США сочли прогрессом слова Зеленского о референдуме
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    В Госдуме заявили о необходимости увеличить число уроков математики и русского языка
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    13 декабря 2025, 10:18 • Новости дня

    В НЦ «Россия» назвали вошедшие в финал программы «Открой твою Россию» регионы

    В Москве в Национальном центре «Россия» определены 10 регионов, которые представят лучшие туристические проекты на международных выставках под брендом Discover Russia («Открой твою Россию»).

    Итоги отбора финалистов программы «Открой твою Россию» подведены на торжественной церемонии в Москве. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив и Центром стратегических разработок при поддержке Минэкономразвития, Россотрудничества и Cosmos Hotel Group, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

    Цель программы – создание современной модели въездного туризма, привлечение инвестиций, развитие новых экспортных ниш и укрепление гуманитарного присутствия России на международной арене.

    По итогам презентаций экспертный совет определил десять регионов с наиболее перспективными туристическими проектами: Тюменская область с тремя продуктами для Китая, Индии и арабских стран; Республика Алтай и Алтайский край с совместным маршрутом; Амурская и Иркутская области, разработавшие киномаршрут по фильму «Красный шелк»; Приморский край с премиальным маршрутом для китайских туристов; а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Мурманская, Сахалинская и Тульская области.

    Финалисты получат комплекс мер поддержки, включая включение лучших продуктов в международный каталог Time to Travel, участие в крупнейших зарубежных туристических выставках под брендом Discover Russia, интеграцию в программы Россотрудничества, а также экспертную оценку и международное продвижение.

    Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил участников, отметив рост привлекательности национальной туристической индустрии и создание межрегиональных маршрутов.

    Гендиректор АСИ Светлана Чупшева заявила, что проект только начинается, и выразила уверенность, что миллионы иностранных туристов откроют для себя Россию. Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул важность межрегиональной кооперации и отметил, что самые качественные проекты получат прямую поддержку, включая продвижение в соцсетях и СМИ.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал туризм важным инструментом гуманитарной политики и пообещал содействие в привлечении молодых специалистов из разных стран в Россию для продвижения туристических маршрутов. Гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов добавил, что регионам важно ориентироваться на специфические требования целевых зарубежных рынков и развивать инфраструктуру.

    12 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На форуме в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможные планы Европы по российским активам, которые пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «грандиозным жульничеством».

    Песков заявил: «Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами». Такое заявление Песков сделал в рамках брифинга по итогам переговоров между Путиным и Эрдоганом, передает РИА «Новости».

    Встреча президентов России и Турции состоялась в Ашхабаде на полях форума, приуроченного к Международному году мира и доверия, Дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В течение 40 минут главы государств провели переговоры вместе с делегациями, после чего беседа продолжилась в узком формате.

    Напомним, Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы из-за невозможности распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear сумму заблокированных средств, стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    Накануне ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

    Комментарии (10)
    12 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, они попали под ФАБы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Shot, за их задачей стояло, по меньшей мере, попытаться занять часть города, который сейчас контролирует российская армия. Перед наступлением подразделение наемников разместилось в районе сел Соболевка и Мировое.

    В этот момент по их позициям нанесли авиационный удар Воздушно-космические силы России, использовав фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Прямо во время налёта погибли около 40 человек из числа наемников.

    После этого оставшиеся бойцы украинской армии еще несколько раз попытались атаковать на окраинах Купянска, однако ВС РФ успешно отбили эти контратаки.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.

    Комментарии (28)
    12 декабря 2025, 20:11 • Видео
    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    @ Stoccy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская судебная инстанция приняла решение об изъятии акций и дебиторской задолженности компании Google France в рамках исполнения постановления российского суда.

    Как сообщило агентство AFP, изучившее материалы процесса, объем дебиторской задолженности превышает 526 млн. евро.

    Партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян подтвердил «Коммерсанту», что в ближайшее время ожидается серия процессуальных шагов в Париже, направленных на защиту интересов российских кредиторов. В среду французский суд постановил изъять принадлежащие структуре Google International LLC акции Google France и связанную с ними задолженность.

    Ранее Зурабян сообщал, что в Париже было арестовано имущество Google France по требованию российского ООО «Гугл». По словам юриста, меры носили обеспечительный характер.

    Напомним, что в октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Позднее, в январе 2025 года, суд установил, что компания в 2021 году незаконно перевела своей американской материнской компании Google International LLC около 9,5 млрд рублей дивидендов и перечислила 500 млн рублей налогов с этой суммы.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    Руководство партии обратилось к членам, сторонникам и всем гражданам страны с призывом участвовать в обсуждении будущего России и делиться своими идеями, а также обозначать проблемы, которые требуют решения, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В заявлении подчеркивается, что все усилия партии объединены вокруг президента Владимира Путина. Представители партии активно поддерживают российских военных: оказывают помощь на передовой, доставляют гуманитарные грузы на прифронтовую территорию, а также содействуют восстановлению военнослужащих и поддержке их семей.

    «Власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России, – вам, сограждане!» – говорится в обращении. В партии считают, что доверие к героям-участникам спецоперации способствует их избранию депутатами, после чего они продолжают служить стране уже в новом качестве.

    По словам представителей «Единой России», Народная программа будет реализовываться через конкретные проекты и решения, каждое из которых приблизит страну к победе и обеспечит благополучие граждан. Партия заявляет, что не просто добивается поддержки, но и работает над тем, чтобы полностью оправдать оказанное доверие обществом.

    «Народная программа, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу, – не «набор обещаний». Она – план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны. Который рождается в прямом разговоре с вами, сограждане», – подчеркивается в обращении.

    В своем выступлении на Генсовете партии в пятницу председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия»  практически завершила выполнение народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году.  «Только в этом году фракция партии внесла в ГД 248 законодательные инициативы, большинство из которых связаны с ее выполнением. Партия добилась увеличения финансирования на реализацию положений программы», – подчеркнул Медвевев, говоря о реализации народной программы ЕР.

    Дополнительные средства, отметил он, направят на капитальный ремонт школ, обновление научной инфраструктуры, лечение редких и тяжелых заболеваний, социальную газификацию, развитие сельских территорий и строительство дорог. Отдельной строкой обозначена поддержка фонда «Защитники Отечества».

    Контроль за исполнением народной программы, по словам руководства партии, обеспечивается участием граждан. «Один из примеров – проект «Партийный десант», в котором приняли участие более миллиона граждан. Они контролировали соблюдение сроков строительства и ремонта школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых территорий», – подчеркнул председатель партии.

    Ранее сообщалось, что впервые в народную программу «Единой России» решили добавить технологический блок.

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северной столице впервые прекращено производство по спору о возврате квартиры, проданной из-за действий аферистов по так называемой схеме Долиной.

    Суд рассмотрел иск Маргариты, которая летом 2024 года продала свою квартиру Константину за 5 млн рублей после давления мошенников, передает «Фонтанка». Женщина лишилась половины суммы, переведя 2,5 млн рублей злоумышленникам, представившимся сотрудниками полиции, Центробанка и приставами.

    После этого Маргарита обратилась в полицию и в ноябре подала иск о признании сделки недействительной.

    Накануне, 11 декабря, стороны заключили мировое соглашение. «По условиям соглашения, Маргарита возмещает покупателю полную стоимость квартиры через аккредитив, а тот возвращает квартиру и ключи», – сообщили в пресс-службе. Суд также отметил, что судебные расходы каждая сторона оплачивает самостоятельно.

    Производство по делу официально прекращено, определение суда должно быть исполнено незамедлительно.

    В ноябре суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру.

    Напомним, Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    67 комментариев

    Комментарии (17)
    12 декабря 2025, 17:18 • Новости дня
    Стартовали предпродажи российских электромобилей «Атом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба «Камаза» объявила о старте предпродаж российских электромобилей «Атом».

    Продажи новых машин начались после завершения ключевого этапа в развитии проекта – сборки первого автомобиля серии PT в Москве в ноябре 2025 года, передает ТАСС. В компании отмечают, что предсерийные образцы электромобиля были созданы с применением тех же технологий и стандартов, которые планируется использовать и на этапе массового выпуска. Отмечается, что это подчеркивает технологическую готовность проекта «Атом» к полноценному выходу на рынок.

    В ноябре на автозаводе «Москвич» завершили сборку первого тестового электрокара «Атом».

    В апреле предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве.

    Комментарии (8)
    12 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear не только сумму заблокированных средств, но также стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    В Банке России заявили, что сумма иска к Euroclear складывается из совокупности заблокированных средств, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, передает ТАСС.

    В регуляторе уточнили, что иск обусловлен публичными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов и возможном использовании средств Банка России в интересах третьих лиц.

    В пресс-службе Банка России подчеркнули, что причинение вреда со стороны Euroclear рассматривается как незаконное.

    Иск будет подан в Арбитражный суд Москвы. В Центробанке отметили, что порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика, включая находящиеся в дружественных и недружественных иностранных юрисдикциях, определят после вступления решения суда в силу.

    Банк России предъявил иск к Euroclear в Арбитражном суде Москвы из-за невозможности распоряжаться своими активами и ценными бумагами.

    Евросоюз запустил процесс долгосрочного замораживания российских активов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал жесткую реакцию на изъятие российских активов за рубежом.

    Экономист Антон Любич пояснил суть иска Банка России к Euroclear.

    Комментарии (8)
    12 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Кипр объявил об открытии визовых центров в России

    Посольство Кипра объявило о запуске визовых центров в России с 15 декабря

    Кипр объявил об открытии визовых центров в России
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В восьми крупнейших городах России с 15 декабря начнут работать специализированные центры для подачи документов на кипрские визы, сообщает посольство страны.

    Кипр откроет визовые центры для российских граждан с 15 декабря 2025 года, передает ТАСС. Работа новых центров организована в сотрудничестве с компанией BLS International, которая будет заниматься приемом заявлений на получение кипрских виз, сообщает посольство страны в России.

    В сообщении диппредставительства отмечается: «Начиная с этой даты, заявители могут подавать заявления на получение визы в специальных визовых центрах, которыми управляет BLS International. Такое изменение позволяет предоставить заявителям больше возможностей, чем уже существуют».

    Оформить визу можно будет через центры в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Новая схема необходима для упрощения процедуры и расширения возможностей подачи документов. Дополнительных изменений в правилах приема документов не вводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство Японии объявило о планах открыть визовые центры в России для обслуживания туристов.

    До этого консульство Словакии возобновило выдачу туристических виз россиянам после двухлетнего перерыва.

    Соединенные Штаты также планируют увеличить число дипломатов в посольстве в Москве для улучшения процесса выдачи виз.

    Комментарии (6)
    12 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России

    Euractiv: Бельгия предложила странам ЕС прекратить все инвестиционные соглашения с Россией

    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    @ IMAGO/Guido Schiefer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией, пишет Euractiv.

    Такая мера названа одним из условий одобрения бельгийскими властями схемы экспроприации замороженных российских активов для предоставления Киеву «репарационного кредита», сообщает Euractiv, передает ТАСС.

    По информации издания, в предложении Бельгии говорится о необходимости независимых и автономных финансовых гарантий от стран ЕС на сумму 210 млрд евро. Эти гарантии должны сохраняться даже в случае, если суд признает подобную схему юридически ничтожной.

    Кроме того, Бельгия требует полного покрытия всех возможных судебных издержек, которые может понести страна при рассмотрении исков со стороны России. Помимо прочего, власти Бельгии настаивают, чтобы европейские государства не только отказались от новых инвестиционных соглашений с Россией, но и расторгли все действующие договоры.

    Издание Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Комментарии (4)
    12 декабря 2025, 21:15 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
    Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
    @ Marek Majewsky/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

    «Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России», – сказано в заявлении датского председательства в Совете ЕС, передает ТАСС.

    Согласно плану Еврокомиссии, решение о блокировке станет первым шагом к возможной экспроприации российских активов.

    Ранее ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов.

    Комментарии (11)
    12 декабря 2025, 19:05 • Новости дня
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу. По его словам, если Киев таким образом пытается получить передышку в боевых действиях, то этот план Украины обречен.

    Песков в эфире «Первого канала» заявил: «Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно. Потому что мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что власти России не рассматривают подобные шаги как возможность для диалога, если их целью станет временная остановка боевых действий. По его словам, Москва придерживается позиции, направленной на достижение устойчивого мира, а не формальных перемирий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предложение Зеленского провести референдум о статусе Донбасса, заявил, что вся эта территория считается российской по действующей Конституции. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму «средним пальцем» Белому дому и отметил, что это затормозит переговоры.

    Напомним, Зеленский допустил проведение голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Комментарии (4)
    12 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Лыжница Степанова отказалась участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе
    Лыжница Степанова отказалась участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Олимпийская чемпионка в эстафете по лыжным гонкам Вероника Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус.

    В своем Telegram-канале спортсменка подчеркнула, что остается гражданкой и спортсменкой России и не испытывает стыда за свой выбор и взгляды.

    «Тех, кто подал на нейтральный статус – а среди них немало моих друзей в лыжах и других видах спорта – не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы», – написала она.

    Степанова добавила, что убеждена в праве каждого иметь собственное мнение в рамках закона, подчеркнув наличие свободы взглядов в России. По словам спортсменки, она собирается вернуться на мировую арену только под государственными символами России и уверена, что это произойдет в обозримом будущем.

    Ранее Спортивный арбитражный суд позволил россиянам участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) при условии нейтрального статуса. В числе критериев требование не поддерживать спецоперацию на Украине и не иметь связей с военными структурами.

    В ноябре российская сторона подала жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение FIS о запрете для своих спортсменов участвовать в международных соревнованиях.

    Комментарии (10)
    13 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    В Саратове один человек погиб в ходе атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждений на объектах гражданской инфраструктуры в Саратове, связанных с атакой беспилотников, погиб один человек.

    Объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в Саратове, передает РИА «Новости».

    Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

    Ранее губернатор предупреждал о риске атаки беспилотников на территории Саратовской области.

    Причины произошедшего и конкретные подробности об ущербе не уточняются.

    На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 20:23 • Новости дня
    В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах

    Депутат Горелкин выступил против ограничения скидок на маркетплейсах

    В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между банками и маркетплейсами носит скорее корпоративный, чем общественный характер, заявил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    На круглом столе «Банки против скидок. Что ждет пользователей маркетплейсов?» он отметил, что инициативы по ограничению скидок идут вразрез с интересами большинства потребителей и не должны поддерживаться властями, передает ТАСС.

    «Я против внесения изменений в законодательство для ограничения скидок и не готов поддержать банковскую инициативу, так как она не отвечает интересам большинства граждан», – сказал Горелкин.

    По словам депутата, ранее некоторые банки пытались создавать собственные торговые площадки, но эти попытки не увенчались успехом. Не сумев построить конкурентоспособный маркетплейс, банки, по его мнению, теперь пытаются воздействовать на рынок другими способами, включая давление на конкурентов.

    Горелкин также обратил внимание на то, что развитие цифровой экономики усилило конкуренцию между банками и маркетплейсами, которые стремятся создать универсальные приложения-экосистемы.

    Ранее Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

    Комментарии (17)
    12 декабря 2025, 20:59 • Новости дня
    Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

    Reuters: Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

    Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России
    @ IMAGO/SKATA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали долгосрочную заморозку российских активов в ходе голосования в Совете ЕС, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, эти страны также подготовили отдельное заявление по вопросу дальнейшего использования этих активов, передает ТАСС.

    В заявлении представители стран подчеркнули, что решение об использовании российских активов для финансирования Украины должно быть принято только на уровне саммита ЕС, который запланирован на 18–19 декабря. Таким образом, обсуждение этого вопроса переносится на декабрьский саммит.

    Ранее сообщалось, что Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией. Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Комментарии (4)
    Главное
    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России
    Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы
    Гросси: Разбор энергоблока ЧАЭС приостановили из-за повреждения саркофага
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    «АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta
    СК назвал новую версию по делу пропажи семьи Усольцевых

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации