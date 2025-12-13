Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.12 комментариев
В НЦ «Россия» назвали вошедшие в финал программы «Открой твою Россию» регионы
В Москве в Национальном центре «Россия» определены 10 регионов, которые представят лучшие туристические проекты на международных выставках под брендом Discover Russia («Открой твою Россию»).
Итоги отбора финалистов программы «Открой твою Россию» подведены на торжественной церемонии в Москве. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив и Центром стратегических разработок при поддержке Минэкономразвития, Россотрудничества и Cosmos Hotel Group, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.
Цель программы – создание современной модели въездного туризма, привлечение инвестиций, развитие новых экспортных ниш и укрепление гуманитарного присутствия России на международной арене.
По итогам презентаций экспертный совет определил десять регионов с наиболее перспективными туристическими проектами: Тюменская область с тремя продуктами для Китая, Индии и арабских стран; Республика Алтай и Алтайский край с совместным маршрутом; Амурская и Иркутская области, разработавшие киномаршрут по фильму «Красный шелк»; Приморский край с премиальным маршрутом для китайских туристов; а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Мурманская, Сахалинская и Тульская области.
Финалисты получат комплекс мер поддержки, включая включение лучших продуктов в международный каталог Time to Travel, участие в крупнейших зарубежных туристических выставках под брендом Discover Russia, интеграцию в программы Россотрудничества, а также экспертную оценку и международное продвижение.
Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил участников, отметив рост привлекательности национальной туристической индустрии и создание межрегиональных маршрутов.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева заявила, что проект только начинается, и выразила уверенность, что миллионы иностранных туристов откроют для себя Россию. Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул важность межрегиональной кооперации и отметил, что самые качественные проекты получат прямую поддержку, включая продвижение в соцсетях и СМИ.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал туризм важным инструментом гуманитарной политики и пообещал содействие в привлечении молодых специалистов из разных стран в Россию для продвижения туристических маршрутов. Гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов добавил, что регионам важно ориентироваться на специфические требования целевых зарубежных рынков и развивать инфраструктуру.