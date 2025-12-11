  • Новость часаПутин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    11 декабря 2025, 21:55 • Общество

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично похвалил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение?

    С 11 декабря Северское направление уже не будет больше фигурировать в сводках. Теперь это Славянско-Краматорское направление. Город освобожден, о чем и было доложено президенту России.

    В соответствующем совещании по видеосвязи участвовали начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий Южной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Медведев. Последний удостоился отдельной похвалы Владимира Путина: «Сказал и сделал. Мужчина». Президент имел в виду, что командующий ранее обещал освободить город «не позднее 15 декабря». Как видим, российские войска даже сработали на опережение.

    Кроме того, в самом кабинете президента личное участие в совещании принял командир 123-й мотострелковой бригады, освобождавшей город, Денис Пирогов. Фактически освобождение Северска состоялось накануне – 10 декабря, когда все части города были взяты под контроль бойцами 3-й армии.

    В настоящий момент, согласно поступающим из Северска сообщениям, зачистка города завершена, остававшиеся одиночные очаги сопротивления противника уничтожены. Российские войска перешли к разминированию и проведению гуманитарных программ.

    После зачистки города от боевиков ВСУ военнослужащие 6-й гвардейской отдельной мотострелковой казачьей бригады им. Платова 3-й общевойсковой армии Южной группировки начали подомовой обход с целью оказания медицинской и другой помощи мирным жителям, оставшимся в городе. Летом таких было около тысячи человек, главным образом пенсионеров. Помимо медикаментов, казаки доставляют гражданам продукты, воду, теплые вещи, всех желающих эвакуируют в пункты временного размещения. То есть

    в освобожденный город уже возвращается мирная жизнь и законная власть.

    Отметим, что весной и летом 2014 года он находился под контролем народной милиции ДНР, и его жители проголосовали на референдуме о выходе из состава Украины. Но летом 2014 года, вскоре после оставления Славянска ополченцами, город был захвачен киевскими формированиями.

    Операция по освобождению Северска началась в июле–августе 2025 года, когда российские войска вышли на окраины города. С этого момента начались мероприятия по его охвату. В конце октября – в начале ноября вражеский гарнизон оказался в фактическом окружении – все коммуникации оказались под огневым контролем наших войск. Ротация боевиков, эвакуация раненых и убитых, подвоз боеприпасов и продуктов стали невозможны. Однако противник продолжал яростное сопротивление.

    Финальная часть операции по освобождению города прошла стремительно. Закрепившись в центре города, наши штурмовики форсировали речку Бахмутку, протекающую через западную часть Северска, взяли под контроль главный укрепленный пункт противника – Северский кирпичный завод, в подвалах которого противник разместил склады и казармы, и начали зачистку западной части города.

    Отметим значение Северска. Он расположен в северо-западной части Донбасса, в Артемовском районе Донецкой народной республики, в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска; расстояние до Артемовска – 30 км. То есть Северский укрепрайон ВСУ вклинивался в освобожденную территорию и позволял неприятелю обстреливать уже перешедшие под контроль России города, держать под огневым воздействием наши логистические линии и переправы. Теперь с этим покончено.

    Но самое главное, Северск – последняя вражеская «фортеция» на пути к Славянско-Краматорской агломерации, после занятия которой нашими войсками будет освобождена вся территория ДНР.

    «Освобождение города Северска и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал по этому поводу Верховный главнокомандующий.

    В настоящий момент неприятель пытается удержать позиции сразу за городом в посадках, на высотах и на склонах мелового карьера. По некоторым данным, они хорошо укреплены, и наши войска наносят по ним удары всеми средствами поражения.

    Параллельно с этим наши войска со стороны Платоновки ведут наступление на юг, в сторону Резниковки и Кирово, фактически отсекая этот узел сопротивления, ставя боевиков перед выбором – немедленно отступить или оказаться в окружении. В любом случае для длительного сопротивления на этом рубеже враг не обладает нужными ресурсами.

    Минобороны сообщило о том, что наши войска после освобождения Северска продолжили наступление в сторону Славянска. Речь идет о наступлении ВС РФ в направлении Рай-Александровки в лесной зоне и Николаевки. Последняя является фактическим предместьем Славянска. То есть операция по освобождению Славянско-Краматорской агломерации, а следовательно, финальная часть Донецкой наступательной операции начнется в ближайшие дни.

    Помимо военного значения, освобождение Северска имеет и немалый политический эффект.

    Напомним, что свои спекуляции относительно мирных соглашений Зеленский строил на том, что русским для освобождения всей территории ДНР потребуется четыре года. Еще в сентябре буквально клялся в этом своим спонсорам, уверяя, что оборона ВСУ в Донбассе крепка как никогда. Но вот наши войска приближаются к последнему укрепрайону украинских формирований на донецкой земле. За происходящим, несомненно, следят и в Европе, и в США – и явно считывают четкий политический сигнал: Россия освободит свои территории если не с помощью мирного соглашения, то военными средствами.

    Освобождение Северска, между прочим, спровоцировало очередной политический скандал в украинской власти. Так, нардеп Марьяна Безуглая еще 10 декабря объявила о потере Украиной Северска, попутно обвинив во лжи командование ВСУ и Банковую.

    Генштаб Украины продолжает утверждать, что «позиции удерживаются», бои продолжаются и обстановка «контролируется». При этом все на Украине прекрасно знают, что сообщения Безуглой в гораздо большей степени ближе к реальности, чем рассказы украинского военного ведомства. Подобное «различие в мнениях» – прямое свидетельство того, что система управления Украины разбалансирована. А углубляющийся кризис доверия украинского населения и вражда в руководстве исключают возможность консолидации общества. Все это прямой результат постоянных побед наших военных. Неприятель пока ничего не может противопоставить эффективной тактической схеме ВС РФ, сочетающей просачивание малых групп, охват и сокрушительные бомбо-штурмовые удары.

