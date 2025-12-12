Путин объявил о запуске семейной налоговой выплаты с 2026 года

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новая мера поддержки распространится на семьи, где средний доход на каждого за предыдущий год окажется ниже полутора прожиточных минимумов в регионе, сказал президент, передает ТАСС.

«Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата», – указал глава государства.

Каждый из работающих родителей в таких семьях сможет вернуть часть уплаченного ранее налога на доходы физических лиц. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а все, что было уплачено свыше, вернется в семью.

Власти полагают, что это повысит финансовую стабильность малообеспеченных российских семей и позволит направить дополнительные средства на нужды детей.

Ранее Путин подписан закон, согласно которому, для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и ряда других категорий граждан вводятся новые налоговые льготы.