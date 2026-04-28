  • Новость часаГрузовой космический корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к МКС
    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    МИД: Европа готовится к войне с Россией
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о готовности украинцев к компромиссам
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Вучич обвинил Запад во лжи о России
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    28 апреля 2026, 05:09 • Новости дня

    Bild: Мерц впервые опустился на дно политического рейтинга в Германии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер Христианско-демократического союза и канцлер Германии Фридрих Мерц в первый раз занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей Германии, потеряв поддержку даже среди собственных сторонников.

    Глава ХДС опустился с 18-го на 20-е место в опросе социологического института INSA, став абсолютным аутсайдером рейтинга с результатом 28,9 балла, передает ТАСС.

    Опрос проводился по заказу газеты Bild.

    Наиболее тревожным сигналом для политика стало падение доверия внутри консервативного блока ХДС/ХСС, где он оказался лишь на пятой позиции.

    Положительно деятельность Фридриха Мерца оценивают только 10% участников исследования. При этом 58% респондентов выразили к нему негативное отношение. Политика обошли другие видные консерваторы, включая главу ХСС Маркуса Зедера, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста и министра внутренних дел Александера Добриндта, поднявшегося на шестую строчку.

    На фоне падения рейтинга лидера, генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман ворвался в первую десятку, заняв девятое место. Возглавляет список самых популярных политиков министр обороны ФРГ Борис Писториус. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель опустилась на восьмую строчку, а вице-канцлер Ларс Клингбайль потерял две позиции, став 11-м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг недоверия канцлеру ФРГ достиг рекордных 70% на фоне подорожания топлива. Тысячи немцев вышли на масштабную акцию протеста против политики главы правительства в Марбурге.

    В ноябре уровень недовольства работой всего кабинета министров Фридриха Мерца установил исторический антирекорд.

    27 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал причину вызова посла Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД заявил решительный протест послу Германии Александру Ламбсдорффу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская республика Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) Ахмедом Закаевым (внесен в список террористов и экстремистов).

    Послу Германии Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест в связи с недавней встречей депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым, руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия», сообщается на сайте МИД России.

    Министерство подчеркнуло, что встреча прошла в Киеве при содействии украинских властей, а Закаев находится в международном розыске.

    В официальном комментарии подчеркивается, что германская сторона была предупреждена о пагубности подобных действий. «Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», – говорится в заявлении ведомства.

    В МИД России также отметили, что рассматривают этот контакт как свидетельство стремления ФРГ вмешаться во внутренние дела России. По мнению Москвы, поддержка подобных встреч создает угрозу национальной безопасности, особенно в условиях сотрудничества с террористическими структурами под эгидой украинских властей.

    Ранее посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф провел около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел России вызвало Ламбсдорфа, как подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    27 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение прокачки сырья из Казахстана по трубопроводу «Дружба» способно вызвать серьезный энергетический кризис в Европе и повлиять на интенсивность украинских атак, пишут американские СМИ.

    Решение Москвы ограничить прокачку топлива может обернуться тяжелыми последствиями, говорится в материале Politico, передает РИА «Новости».

    «Москва намерена с первого мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», – отмечается в тексте.

    Подобный шаг чреват серьезными осложнениями для европейской экономики. Астана поставляет почти 20% сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина, а также прилегающей земли Бранденбург.

    Журналисты подчеркивают, что перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», ожидающей победы на осенних выборах. Кроме того, изменение маршрутов поставок может заставить Берлин надавить на Киев для прекращения ударов беспилотников по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

    Ранее СМИ сообщали о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов сырья на другие логистические маршруты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял приостановку транзита топлива исключительно техническими причинами.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Посла Германии вызвали в МИД

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посла Германии Александра Ламбсдорфа действительно вызвали в Министерство иностранных дел, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Да», – ответила Захарова на соответствующий вопрос РИА «Новости».

    До этого в немецкой прессе сообщали, что Ламбсдорфа вызывали в МИД якобы из-за контактов немецких политиков с террористами.

    В 2025 году ирландский журналист Чей Боуз обращал внимание, что Берлин направил в Москву послом Ламбсдорфа, который ни слова не знает по-русски.

    27 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит от немецких консерваторов ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя, пишет Politico.

    Германские консерваторы усиливают давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, требуя кардинального сокращения бюрократии и контроля Брюсселя, пишет Politico.

    По данным издания, в понедельник фон дер Ляйен примет участие во встрече партии ХДС под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине, где ей планируют предъявить жесткие требования по ускорению реформ и сокращению регуляторных ограничений для немецкого бизнеса.

    В распоряжении Politico оказалась свежая редакция стратегического документа консерваторов под названием «Повестка по устойчивому сокращению бюрократии на уровне ЕС». В ней содержится 27 требований к Еврокомиссии, в том числе предложение создать надзорный орган с правом фундаментального вето на новые инициативы Еврокомиссии. Авторы документа предлагают учредить такой орган либо с нуля, либо путем расширения полномочий действующего консультативного Регуляторного совета.

    Еще одна инициатива предусматривает, чтобы европейские институты более строго трактовали свои полномочия и сокращали штат сотрудников. Однако для реализации части этих мер потребуется изменение учредительных договоров Евросоюза, что может вызвать дебаты в Брюсселе.

    В последние месяцы, отмечает издание, консерваторы ХДС резко усилили давление на фон дер Ляйен, заявляя о медленных темпах реформ и необходимости срочно выполнять предвыборные обещания по выведению экономики Германии из кризиса. «Эта машина Еврокомиссии просто продолжает работать и работать», – заявил Мерц на бизнес-форуме осенью, призвав «бросить лом в механизм Брюсселя».

    Сама Еврокомиссия уже внесла ряд предложений по упрощению законодательства, особенно в рамках Green Deal, однако, по мнению немецких консерваторов, этих мер недостаточно. Ожидается, что стратегия будет утверждена фракцией ХДС в Бундестаге в понедельник, итоговый текст пока остается на стадии согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Эксперты видят в действиях фон дер Ляйен последовательное усиление власти Еврокомиссии и брюссельской бюрократии за счет национальных правительств. Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    25 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Тысячи немцев вышли на протест против политики канцлера Мерца

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком Марбурге состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца и возможного урезания социальных гарантий.

    Около 5 тыс. человек приняли участие в субботней демонстрации в центре Марбурга, передает РИА «Новости».

    «Протест был направлен против политики федерального правительства и грозящего сокращения социальных гарантий», – отмечает региональный портал Hessenschau.

    К участию в митинге призывали различные левые движения, включая партию «Левые», а также крупные немецкие профсоюзы. Участники акции заявляли, что планы правительства напрямую затрагивают их интересы, в частности, из-за сокращения финансирования больниц и медицинского обслуживания.

    Протестующие прошли маршем к зданию, где заседали социальные комитеты Христианско-демократического союза и выступал сам Фридрих Мерц.

    В знак протеста здание расположенного там же земельного театра забросали пакетами с краской. Критика канцлера звучала и внутри его партии: делегаты выразили опасения, что издержки реформ лягут только на простых граждан.

    Сам Мерц в своем выступлении заверил, что сокращения государственных пенсий не планируется, пообещав сохранить сильную пенсионную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за масштабную реформу системы социальных выплат. Позже политик предупредил граждан о предстоящем снижении реальных доходов.

    На фоне невыполнения ключевых обещаний рейтинг поддержки главы правительства упал до 16%.

    27 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью уступить часть территорий ради заключения мира с Россией и дальнейшего продвижения к вступлению в Евросоюз, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, об этом он рассказал школьникам в Марсберге. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем, возможно, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть украинской территории уже не будет украинской», – сказал Мерц.

    Канцлер добавил, что если Владимир Зеленский захочет уведомить население о таких уступках и заручиться поддержкой большинства, ему, вероятно, потребуется провести референдум. При этом, по мнению Мерца, Зеленский должен одновременно сообщить людям: «Я открыл для вас путь в Европу».

    Мерц напомнил, что прогресс Киева по вступлению в ЕС долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на выборах недавно дало надежду на дальнейшее развитие переговоров. Сейчас Украина обладает статусом официального кандидата в ЕС, но, по словам Мерца, ожидать быстрого вступления не стоит.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет войти в Евросоюз в период вооруженного конфликта и должна сначала выполнить жесткие требования по верховенству права и борьбе с коррупцией. «Зеленский надеялся на вступление в ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Даже 1 января 2028 года нереалистично», – отметил канцлер.

    Вместе с этим Мерц предложил рассмотреть промежуточные шаги, например, участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя, что, по его словам, получило широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на Кипре, где присутствовал Зеленский.

    Ранее Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

    Глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    27 апреля 2026, 12:25 • Новости дня
    Посол Германии покинул МИД без комментариев

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф, проведя около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства, не стал общаться с журналистами.

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф покинул здание Министерства иностранных дел России, не сделав никаких заявлений для прессы, передает ТАСС.

    По данным агентства, дипломат провёл в здании МИДа около 40 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорфа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила этот факт.

    28 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о готовности к переменам после немецкого ультиматума
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность провести реформы для повышения глобальной конкурентоспособности после ультиматума немецких консерваторов, пишет Politico.

    По данным Politico, после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, руководитель ЕК заявила о «решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы подготовили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием сократить бюрократию. Фон дер Ляйен обещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности.

    25 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Партия «Альтернатива для Германии» установила исторический рекорд популярности

    Tекст: Мария Иванова

    Рейтинг ведущей оппозиционной силы Германии взлетел до беспрецедентных 28 процентов, обеспечив ей уверенное лидерство и серьезный отрыв от ближайших конкурентов.

    Правая фракция набрала 28% голосов граждан, обновив собственный максимум, передает РИА «Новости».

    «Альтернатива для Германии» приобрела один процентный пункт и теперь составляет 28%. Больше, чем когда-либо ранее в воскресном опросе INSA», – говорится в публикации газеты Bild.

    Издание подчеркивает, что отрыв политической силы от блока ХДС/ХСС увеличился до четырех процентных пунктов. Социал-демократическая партия получила 14% поддержки, «Зеленые» набрали 12%, а «Левая партия» – 11%. Исследование INSA проводилось с 20 по 24 апреля среди 1203 человек с погрешностью до 2,9%.

    Ранее партия впервые стала лидером в ФРГ по результатам четырех ключевых исследований общественного мнения. На прошедших в 2025 году выборах в бундестаг победил блок ХДС/ХСС. При этом АдГ заняла второе место с рекордным на тот момент результатом 20,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля прошлого года партия «Альтернатива для Германии» впервые обошла блок ХДС/ХСС по уровню поддержки.

    На прошедших парламентских выборах эта политическая сила заняла второе место с результатом 20,2% голосов.

    25 апреля 2026, 16:03 • Новости дня
    Премьер Саксонии заявил о стремительном движении Германии к катастрофе

    Tекст: Мария Иванова

    Острый дефицит муниципальных бюджетов ФРГ в 35 миллиардов евро ведет к масштабному сокращению социальных и научных программ, ставя страну на грань катастрофы, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

    Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выразил серьезную обеспокоенность экономическим положением страны, передает РИА «Новости».

    Политик уверен, что государству необходимо срочно перенимать зарубежный опыт для предотвращения глубокого кризиса.

    «Германия сейчас снижает обороты, у муниципалитетов не хватает 35 млрд евро, поэтому становится меньше культуры, библиотек и социальной работы в школах. У нас недостаточно денег на науку, а значит, меньше выдающихся достижений. Мы попадаем в спираль, которая может закончиться катастрофой», – заявил Кречмер.

    В качестве позитивного примера спикер привел соседнюю Польшу, экономика которой демонстрирует более высокие показатели. Он призвал тщательно проанализировать польские затраты на энергию и рабочую силу, чтобы сделать соответствующие выводы. Политик добавил, что текущее правительство теряет популярность из-за неспособности придать государству позитивный импульс.

    Ранее Федеральное статистическое бюро информировало об увеличении государственного дефицита почти на 30 млрд евро, показатель достиг 127,3 млрд евро. На фоне роста цен на энергоносители Министерство экономики также понизило прогноз роста ВВП на текущий год до 0,5%, а на следующий – до 0,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэкономики Германии Катерина Райхе признала факт глубокого кризиса на фоне высоких затрат на энергоносители.

    Премьер Саксонии Михаэль Кречмер ранее предложил возобновить поставки российского газа для стабилизации экономики.

    25 апреля 2026, 18:02 • Новости дня
    Посол Нечаев заявил о готовности России к диалогу с ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Москва готова возобновить двустороннее сотрудничество с Берлином, но не намерена навязывать контакты, передает ТАСС. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев, подчеркнув, что главным приоритетом для страны остаются национальные интересы.

    «Мы готовы к возобновлению сотрудничества, никому навязываться мы не собираемся. Но если с германской стороны будет проявлена добрая воля, конструктивный подход и стремление к диалогу, к полноправному, конструктивному диалогу на равных, я думаю, что эта рука не будет отторгнута», – отметил дипломат.

    Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооружённых сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией.

    25 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Писториус заявил об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин перебросит в акваторию Средиземного моря минный тральщик и судно поддержки для подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Германия планирует отправить в Средиземное море минный тральщик и вспомогательное судно, передает ТАСС. Этот шаг предпринимается в рамках подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе.

    «Мы переместим в Средиземное море минный тральщик и предоставим ему в поддержку командно-вспомогательное судно», – заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Rheinische Post.

    Глава оборонного ведомства не уточнил точные сроки переброски кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ заявил о готовности Берлина направить тральщики для защиты морских маршрутов.

    Европейский союз подготовил меры по разминированию Ормузского пролива.

    Ранее Министерство обороны Германии представило масштабную стратегию укрепления собственных вооруженных сил.

    27 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    В ФРГ осудили решение Мерца строить жилье на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца по строительству социального жилья на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся резкой критике со стороны Сары Вагенкнехт, сооснователя партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», сообщает РИА «Новости».

    Политик выразила недоумение по поводу решения Мерца финансировать строительство социального жилья на Украине, в то время как в самой Германии, по ее словам, не хватает 1,4 млн доступных квартир. Она также заявила: «Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!».

    Вагенкнехт подчеркнула, что вместо вложения средств налогоплательщиков в «коррумпированную Украину», федеральное правительство должно сосредоточиться на поддержке жилищного строительства внутри Германии. По ее мнению, стране необходимы срочные меры для развития государственного и некоммерческого сектора жилья.

    Ранее, в ходе переговоров Мерца и Владимира Зеленского, были подписаны соглашения о поставках систем противовоздушной обороны для ВСУ и о финансировании производства вооружения на сумму четыре млрд евро. Кроме того, 22 апреля на встрече послов Евросоюза был одобрен кредит Киеву на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Евросоюза одобрили кредит в размере 90 млрд евро для Украины вместе с 20-м пакетом антироссийских санкций. Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита на Кипре выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз. Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт заявила о своей ответственности за сокращение военной помощи Украине.

    27 апреля 2026, 00:08 • Новости дня
    Бундестаг сообщил о тратах Меркель на услуги стилистов в 65 тыс. евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель за два года направила почти 65 тысяч евро из бюджета на парикмахеров и визажистов.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель потратила почти 65 тыс. евро из бюджета страны на стрижки и макияж за два года, передает РИА «Новости».

    Согласно официальному ответу правительства на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года расходы на услуги стилиста составили 64 тыс. 677 евро.

    В сообщении отмечается, что из федерального бюджета оплачиваются и зарубежные поездки Меркель. С июля 2024 года на это было направлено 10,5 тыс. евро.

    Кроме того, аналогичные траты фиксируются и у другого экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца. С мая 2025 года, когда он ушёл с поста, на его зарубежные поездки было потрачено 6 тыс. евро из бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и им удовлетворены не больше четверти немцев.

    Эксперты отметили, что для преодоления кризиса стране нужны настоящие политики, а не политиканы, и раскритиковали действия Мерца в отношении социальных пособий.

    Берлин в следующем году планирует сократить военную поддержку Киева вдвое. Германские политики пообещали помочь вернуть на Украину уклонистов, скрывающихся от мобилизации.

    28 апреля 2026, 04:49 • Новости дня
    Депутаты Рады собрались сдать мандаты перед ратификацией договора о мире

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские парламентарии опасаются брать на себя ответственность за возможное соглашение об урегулировании конфликта на Украине и хотят сдать мандаты, сообщила депутат Лариса Билозир.

    Обсуждение было связано с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о соглашении, предусматривающем потерю Украиной территорий, передает ТАСС.

    Билозир указала, что может потребоваться голосование в Верховной раде для ратификации такого соглашения, поэтому депутаты всерьез задумываются об уходе из парламента.

    «Многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? То есть это такую ответственность на себя взять <...>. Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц допустил уступку части территорий Украиной ради заключения мира с Россией. Владимир Зеленский ранее пригрозил желающим сложить мандат депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Суд изъял у экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева активы на 18 млрд рублей
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна
    Вопрос с пролетом самолета Фицо в Россию через Польшу сняли с повестки
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    В России решили увеличить пошлины за оформление ВНЖ

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

