Bild: Мерц впервые опустился на дно политического рейтинга в Германии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава ХДС опустился с 18-го на 20-е место в опросе социологического института INSA, став абсолютным аутсайдером рейтинга с результатом 28,9 балла, передает ТАСС.

Опрос проводился по заказу газеты Bild.

Наиболее тревожным сигналом для политика стало падение доверия внутри консервативного блока ХДС/ХСС, где он оказался лишь на пятой позиции.

Положительно деятельность Фридриха Мерца оценивают только 10% участников исследования. При этом 58% респондентов выразили к нему негативное отношение. Политика обошли другие видные консерваторы, включая главу ХСС Маркуса Зедера, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста и министра внутренних дел Александера Добриндта, поднявшегося на шестую строчку.

На фоне падения рейтинга лидера, генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман ворвался в первую десятку, заняв девятое место. Возглавляет список самых популярных политиков министр обороны ФРГ Борис Писториус. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель опустилась на восьмую строчку, а вице-канцлер Ларс Клингбайль потерял две позиции, став 11-м.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг недоверия канцлеру ФРГ достиг рекордных 70% на фоне подорожания топлива. Тысячи немцев вышли на масштабную акцию протеста против политики главы правительства в Марбурге.

В ноябре уровень недовольства работой всего кабинета министров Фридриха Мерца установил исторический антирекорд.