Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
Россия отказалась продолжать участие в арбитражном процессе по инциденту с задержанием украинских военных кораблей в Черном море в 2018 году, указав на нелегитимный состав трибунала и предвзятость арбитров, сообщил МИД РФ.
Официальное заявление Министерства иностранных дел России опубликовано на сайте ведомства.
В документе отмечается, что Москва вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву из-за грубых нарушений процедуры и нелегитимного состава арбитража по делу о задержании в 2018 году в Черном море украинских военных кораблей.
Процесс был инициирован Киевом в 2019 году, но Россия указывает на отсутствие нарушений международного права в своих действиях и считает представленные доказательства достаточными.
В 2024 году Россия добилась отвода двух арбитров – из Германии и Канады, однако оставшиеся члены арбитража, по мнению Москвы, продолжили поддерживать явно антироссийскую позицию.
Каждое новое назначение сопровождалось конфликтом интересов и ангажированностью новых арбитров против России. Российская сторона заявляет, что фактическое рассмотрение дела теперь осуществляет орган, сформированный с явными процессуальными нарушениями, без участия России и с предвзятым отношением к ней.
Россия подчеркнула, что любое решение такого состава арбитров не будет обладать юридической силой и не будет признано Москвой. МИД напомнил о необходимости независимости судебных и арбитражных органов для справедливого разрешения международных споров.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года были задержаны после нарушения границы России в ходе провокации.
Украина в апреле 2019 года обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием немедленного освобождения судов и моряков.
Моряков 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.