С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Путин наградил главу Боткинской больницы орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Глава Боткинской больницы Алексей Шубинин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за значительный вклад в развитие медицины и науки.
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении директора Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексея Шубинина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, следует из указа на сайте опубликования правовых актов.
В документе отмечено, что Шубинин удостоен высокой награды за значительный вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.
Ранее Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени