Путин наградил главу Боткинской больницы орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники

Кравцов заявил о завершении перехода на единые учебники к 2028 году

Tекст: Вера Басилая

О завершении перехода на единые учебники для основных школьных предметов к 2028 году сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

По его словам, с прошлого учебного года все учащиеся 10-11-х классов уже занимаются по единым учебникам истории, а в текущем году к ним присоединились пятиклассники и семиклассники. Со следующего учебного года на такие же стандарты перейдут восьмые и девятые классы.

Кравцов отметил, что работа по обществознанию для 9-10-х классов практически завершена. Он добавил: «А с 1 сентября 2027 года единые государственные учебники будут по естественно-научным предметам, вместе с Академией наук их готовим, по русскому языку и литературе».

Министр подчеркнул, что к 2028 году во всех классах появятся единые учебники по ключевым предметам, как ранее поручал президент.

Ранее Кравцов сообщил о полном завершении работы над новым учебником истории для российских школ.

Руководство Российской академии наук согласовало с профильным ведомством план создания единых пособий по естественным наукам.

Первые общие издания по русскому языку и литературе решили внедрить в учебную программу с 2027 года.