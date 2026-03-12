С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
МЧС опровергло сообщения о массовой эвакуации в Татарстане
Главное управление МЧС России по Татарстану сообщило, что сообщения о необходимости покинуть дома из-за возможных паводков не соответствуют действительности.
Информация о якобы обязательной эвакуации жителей Татарстана из-за возможных паводков, появившаяся в рассылках на электронную почту республиканских СМИ, была опровергнута пресс-службой МЧС в Max.
«Никаких признаков повышения уровня воды до критических отметок, угрожающих подтоплению населенных пунктов, нет», – отметили в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что не издавалось никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации или проведении обязательной эвакуации. Все данные о зонах риска, временных рамках и телефонах горячей линии, указанные в рассылке, являются фиктивными.
Жителей призвали доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.
