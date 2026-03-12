  • Новость часаГазпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены
    12 марта 2026, 13:26 • В мире

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса
    @ Markus Matzel/IMAGO/Reuters

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса.

    Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обострение ситуации на Ближнем Востоке принесло Евросоюзу внушительные энергетические счета: с момента нападения США и Израиля на Иран цены на газ выросли на 50%, а на нефть – на 27%. По словам фон дер Ляйен, если пересчитать этот скачок котировок в деньги, то десять дней войны уже обошлись европейским налогоплательщикам в дополнительные 3 млрд евро на импорт ископаемого топлива.

    Наиболее показательно топливный кризис ударил по странам Прибалтики, власти которых еще недавно громко радовались ударам, наносимым по Ирану. По сообщениям местных СМИ, Латвия может погрузиться в транспортный коллапс. В латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков сообщили, что если государство максимально быстро не отреагирует на рост цен, то им, возможно, придется прекратить работу.

    «Необходимо пересмотреть порядок компенсаций, чтобы перевозчикам можно было предоставить достаточные финансовые средства для обеспечения операционной деятельности. Кроме того, Министерству сообщения обязательно нужно разговаривать с торговцами топливом о том, чтобы поставками в первую очередь был обеспечен общественный транспорт», – требует глава ассоциации Иво Ошениекс.

    В латвийском Минсообщения пообещали искать решения, но пока это вылилось лишь в поиск крайнего. На заседании комиссии Сейма по народному хозяйству долго спорили о том, кто несет большую ответственность за создавшуюся ситуацию – Минэкономики или Минэнергетики, но реальных предложений по выходу из кризиса пока никто не представил. Минсообщения просит ассоциацию перевозчиков предоставить дополнительную информацию и запросило встречу с представителями топливной отрасли. Пока не вполне ясно, какие суммы государство сможет выделить предприятиям, чтобы покрыть возросшие расходы на топливо.

    В Литве на фоне резкого роста цен на дизельное топливо (оно приблизилась к отметке два евро за литр) водители начали искать необычные способы экономии. Одни заявляют, что перестанут заправляться вообще или будут ездить за топливом в соседнюю Польшу, другие предлагают альтернативу – использовать… обычное пищевое подсолнечное масло. В соцсетях распространяются фотографии бутылок с маслом, которые водители заливают в топливные баки.

    Некоторые пользователи утверждают, что литр подсолнечного масла в магазинах стоит значительно дешевле, чем дизельное топливо – около 1,30-1,54 евро, и призывают попробовать этот вариант. В комментариях отдельные автомобилисты даже пишут, что их машины якобы работают без проблем, а двигатель функционирует «даже лучше».

    Однако специалисты предупреждают, что такие эксперименты могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Пищевое масло не является топливом и имеет слишком высокую вязкость для работы двигателя. Кроме того, оно содержит смолы и примеси, которые со временем могут засорить топливную систему и вывести двигатель из строя.

    В Эстонии заговорили о возможной отмене повышения акцизов на топливо, которое должно было вступить в силу уже с 1 мая 2026 года.

    Премьер-министр государства Кристен Михал выразил надежду, что война в Иране не затянется дольше, чем на месяц – в противном случае, по его словам, эстонской экономике будет нанесен огромный ущерб.

    «Если через месяц Ормузский пролив снова будет свободно проходим, торговля топливом возобновится, а заводы СПГ в Катаре, которые сейчас временно остановлены из соображений безопасности, снова заработают, то это (рост цен на топливо – ВЗГЛЯД), вероятно, останется разовым скачком, хотя нормализация цен и займет некоторое время», – рассказал премьер-министр. Однако если эти расчеты не оправдаются, то рецептов того, как преодолевать углубляющийся кризис, у Михала нет.

    Не говоря уж о том, что энергетический кризис на данный момент углубляется – Иран начал минировать Ормузский пролив, а его разминирование займет в лучшем случае несколько месяцев. Пытающиеся пройти пролив танкеры уничтожаются. В результате цены на нефть уже выросли более чем до 100,72 доллара за баррель,

    Бьют тревогу и в Финляндии – экономика государства и без того погрузилась в упадок из-за разрыва с Россией, а сейчас по ней дополнительно бьет рост цен на топливо. Еще в первые дни марта цены на бензин и дизельное топливо на финских автозаправочных станциях поднялись до 2 евро за литр (притом что в феврале средняя цена на бензин составляла 1,76 евро), а сейчас рвутся еще выше. Финские экономисты предупреждают, что рост цен на топливо повлечет увеличение стоимости и всех остальных товаров.

    Такое происходит отнюдь не только в Финляндии, во всей еврозоне растет инфляционное давление.

    Как ожидается, скоро Европейский центральный банк повысит ключевую ставку. Как пишет финское издание Kauppalehti, это повысит процентные ставки по жилищным кредитам. А ведь и нынешний уровень ставок остается слишком высоким для восстановления ситуации на рынке жилья. Их же дальнейшее повышение окончательно ставит крест на финской отрасли строительства, когда-то являвшейся одним из главных драйверов местной экономики, но в последние годы стремительно осыпавшейся. В Финляндии уже звучат заявления о том, что страна из-за закрытия Ормузского пролива оказалась на грани серьезного экономического кризиса, спастись от которого можно лишь восстановлением отношений с Россией.

    Финны, закрыв в 2023 году границу с РФ, лишили себя тех возможностей, которыми пользуются сейчас немцы и поляки, проживающие на территориях, находящихся неподалеку от Калининградской области. Столкнувшись с подорожанием топлива на 15-20%, они устремились в российский регион. Ради этого иностранцы готовы несколько часов стоять на таможне.

    Сейчас цена бензина АИ-95 в Польше составляет около 6,1 злотого (131 рубль), тогда как еще 10 дней назад цена была 5,79 злотого (около 123 рублей). Еще выше цена топлива в Германии – около 2,1 евро (примерно 193 рубля), это максимум с 2022 года. В итоге в ФРГ принято решение высвободить часть нефти из своих стратегических резервов.

    А вот в Калининградской области за литр 95-го придется отдать около 68 рублей. Чаще всего пришельцы из ЕС заправляются на АЗС в районе Мамоново и Багратионовска, где работают пограничные пункты пропуска. Сейчас на тамошних заправках скопились большие очереди из автомобилей с номерами ЕС.

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отмечает иронию судьбы: те же немцы и поляки ссорились с Россией, радовались агрессии против Ирана, а теперь рвутся в РФ за топливом. По словам эксперта, европейцы стали жертвой собственных иллюзий.

    «Они внушили себе, что Россию можно не принимать во внимание, что РФ не играет никакой роли в мировой политике и экономике, а потому нашу страну можно безнаказанно третировать, ею можно пренебрегать, – говорит Наталья Еремина. – Россия, являющаяся крупнейшим государством мира, мировой кладовой ресурсов, средоточием транзитных путей, долго приглашала Запад к равноправному сотрудничеству, к диалогу относительно общей безопасности, экономической интеграции. Но они от диалога отказались – и неверная оценка России и собственных возможностей, развязанная ЕС санкционная война против нас ведет Евросоюз к экономическому упадку».

    Первый же серьезный мировой энергетический кризис – вернее, даже его предвестники – показал нежизнеспособность такой модели. «И теперь жизнь жестко разбивает выстроенный ими миф о европоцентричности, о том, что планета вращается вокруг них», – резюмирует Еремина.

