    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    56 комментариев
    12 марта 2026, 11:30 • Экономика

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    @ TANNEN MAURY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет?

    Ормузский пролив фактически перекрыт уже две недели, а мировые игроки ставят на затяжной характер ближневосточного конфликта. Во-первых, в среду появилась неофициальная информация о начале минирования пролива иранскими силами. Иран в среду заявил, чтобы США готовились к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель.

    Во-вторых, США еще ранее начали давать исключения из санкций для покупки российской нефти. В частности, Минфин США разрешил Индии покупать нашу нефть и пообещал отменить и другие ограничения по российской нефти, чтобы «создать предложение». Возможно, будут временно сняты санкции также с «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа», которые были введены в ноябре 2025 года. По данным S&P Global Commodities at Sea по состоянию на 9 марта, в пределах тридцатидневного маршрута от Индии находится 65 млн баррелей российской нефти.

    В-третьих, страны уже начали распечатывать свои резервы. США вместе с 31 страной, входящей в Международное энергетическое агентство (МЭА), хотят высвободить крупнейший объем запасов нефти, чтобы добиться снижения цен. МЭА предлагает высвободить 300-400 млн баррелей, всего резервы насчитывают 1,2 млрд баррелей. Некоторые страны уже начали распечатывать свои резервы, в частности Япония заявила, что с 16 марта займется именно этим.

    Все это говорит о том, что конфликт на Ближнем Востоке будет продолжительным, по крайней мере, основные игроки готовятся именно к этому.

    Высвобождение запасов нефти – это экстренная мера, к которой за всю историю прибегали всего четыре раза. В 1991 году на фоне войны в Персидском заливе из резервов в течение месяца было выведено 60 млн баррелей.

    «Можно провести параллель с 1990 годом, когда цены на нефть удвоились на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Тогда войска Ирака вторглись в Кувейт, а высокая цена нефти продержалась почти полгода, до того момента, пока США не начали использовать стратегический резерв»,

    – напоминает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    В 2005 году из резервов достали также 60 млн баррелей за 30 дней из-за разрушений инфраструктуры ураганом «Катрина» в США. В 2011 году из-за гражданской войны в Ливии на рынок было выведено опять 60 млн баррелей нефти. И последний раз стратегический резерв использовали в 2022 году из-за мирового энергетического кризиса после пандемии COVID-19. Из запасов тогда достали 180 млн баррелей.

    На этот раз неофициально говорят о желании МЭА вывести на рынок сразу 300-400 млн баррелей.

    «Думаю, что сейчас важна сама новость о том, что страны договорились высвободить эти большие объемы в 400 млн баррелей, что есть некий план действий, что ситуация под контролем. И уже это должно толкнуть цены на нефть вниз. На этих новостях игроки на бирже начнут массово продавать фьючерсы, пока они еще дороги, так как будут ожидать снижения цены. И от этой массовой распродажи цена и начнет снижаться», – поясняет механизм Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако с реализацией этого плана, скорее всего, возникнут проблемы, считает эксперт. Если каждая страна хочет просто использовать свои резервные запасы нефти взамен импортируемого топлива в собственных интересах, то договариваться в рамках МЭА об этом не надо. Получается, что МЭА хочет договориться о том, чтобы страны с большими резервами нефти помогали странам с меньшими запасами, условно, чтобы США помогли ЕС. Однако это невозможно, считает Юшков.

    «Я думаю, что каждый будет распечатывать стратегические резервы для себя. И не будет ситуации, когда США, у которых объективно больше всего стратегических запасов нефти, будут продавать нефть в другие страны, у кого меньше запасов, в частности европейцам. Такая помощь от них очень сомнительна»,

    – считает эксперт ФНЭБ.

    «Высвобождение резервов может не столько снизить цены на нефть, сколько ограничить их рост. У разных стран разный объем резервов, поэтому их высвобождение не решит проблему неравномерного доступа стран к энергоносителям. Вероятно, 300-400 млн баррелей – это первый шаг, направленный на нормализацию нефтяного рынка. Не исключено, что при затягивании конфликта потребуется повторить аналогичные шаги. Надо понимать, что в вопросе использования стратегических резервов наиболее критический момент уже настал. Если высвобождение резервов не собьет накал в динамике нефтяных цен, у стран не останется запаса антикризисных мер», – говорит Евстифеев.

    «Это краткосрочная мера воздействия на рынок. Цены действительно могут снизиться, но вряд ли значительно до полного разрешения ситуации с блокировкой Ормузского пролива. Поэтому эта мера нужна скорее для того, чтобы выиграть время», – говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    Цена на нефть Brent в моменте достигала почти 120 долларов за баррель. Сейчас цены находятся немного выше 90 долларов за баррель. Однако котировки реагируют на каждую новость, связанную с ограничениями поставок углеводородов.

    В исследовательской компании Wood Mackenzie посчитали, что сейчас перекрыт экспорт 15 млн баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов из Персидского залива. Для восстановления баланса на рынке потребуется снижение мирового спроса на нефть до 105 млн баррелей в сутки. Это, по оценке компании, возможно только при повышении цены на нефть марки Brent до 150 долларов за баррель в ближайшем будущем. Более того, в Wood Mackenzie не исключают, что цена на нефть может достигнуть даже 200 долларов за баррель в этом году. Даже после завершения конфликта восстановление объемов поставок будет происходить медленно. При этом особенно остро проблема стоит в Европе, так как их нефтеперерабатывающие заводы обеспечивают 60% авиационного и 30% дизельного топлива.

    Сохранение высокой цены в 120 долларов и выше долгое время очень опасно для всех игроков рынка – и экспортеров, и покупателей углеводородов. Потому что дорогая нефть убивает спрос. Долгосрочная блокировка Ормузского пролива будет иметь «катастрофические последствия для мировых нефтяных рынков» и для мировой экономики в целом, предупреждает глава саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амин Нассер, сообщает Reuters.

    «Очевидным последствием роста цен на нефть для мира является повышение инфляции, а вслед за ней и базовых процентных ставок. Заемные деньги и их рефинансирование станут дороже, что будет замедлять глобальную экономическую активность», – говорит Евстифеев.

    Высокие цены на нефть опасны тем, что могут привести к стагфляции и экономическому кризису, добавляет Дудченко. Глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что рост цен на энергоносители на 10% может привести к росту мировой инфляции на 40 б. п. Конечный эффект оценить пока сложно, так как непонятно, как долго будет продолжаться кризис, заключает Дудченко.

    Главное
    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Минная блокада Ормуза грозит затяжным мировым кризисом

    Если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. Как он намерен ее исполнить, почему США почти бессильны в подобном случае – и какие последствия такой шаг будет иметь не только для самого Ирана и Ближнего Востока, но и для всего мира? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026: благоприятные дни для посадки, фазы Луны и что сажать

      Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников. Именно в это время начинают массовые посевы, высаживают холодостойкие культуры и готовят грядки к сезону. Многие дачники ориентируются на лунный посевной календарь, который помогает выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями. Публикуем лунный календарь на апрель 2026 года и список работ в саду и огороде.

    • Как правильно измерять давление: на какой руке мерить, сколько раз в день и главные ошибки

      Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его повышение часто проходит незаметно, но может привести к серьезным последствиям – инфаркту, инсульту и другим опасным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют регулярно контролировать давление дома с помощью тонометра. Однако даже небольшие ошибки во время измерения могут исказить результат. Рассказываем, как правильно измерять артериальное давление, на какой руке это делать, сколько раз в день нужно проводить измерения и какие тонометры дают наиболее точные результаты.

    • Когда Пасха в 2026 году: дата православной и католической Пасхи, традиции и что нельзя делать

      Пасха – главный праздник христианского календаря, и его дата каждый год меняется. Она определяется по особым церковным правилам и зависит от лунно-солнечного календаря. В разные годы праздник может приходиться на разные дни весны, а у православных и католиков даты нередко отличаются. Рассказываем, когда будет Пасха в 2026 году, почему меняется дата праздника и какие традиции с ним связаны.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

