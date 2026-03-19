  • Новость часаВ Госдуму внесли проект закона о праве ВС защищать россиян за рубежом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов
    Лукашенко предложил США обсудить войну на Ближнем Востоке
    Демократы решили помешать выпуску золотого доллара с изображением Трампа
    Бортников заявил об усилении защиты высокопоставленных генералов
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским
    Гладков: Белгород добивается работы мессенджера Max при ограничениях мобильного интернета
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    6 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    21 комментарий
    19 марта 2026, 21:00 • Общество

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    Как опыт СВО изменит защиту городов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде.

    Опыт специальной военной операции и последовавших за ней блэкаутов в Киеве, Белгороде, Донецке и других городах заставляет иначе взглянуть на проектирование городов. Энергосистемы, водоснабжение и тепло – ключевые элементы критической инфраструктуры – сегодня стали прямыми военными целями.

    И здесь вскрылась тревожная закономерность. Районы с умеренной плотностью застройки, где жители исторически рассчитывают на собственные силы, демонстрируют куда большую устойчивость к блэкаутам. Спальные кварталы массовых новостроек, возведенных по принципу максимальной коммерческой плотности, напротив, оказались наиболее уязвимыми. Это ставит под сомнение прежнюю градостроительную модель, где экономическая эффективность была главным критерием. Сегодня урбанистика становится не просто коммерческой категорией, а элементом национальной безопасности.

    Власти уже реагируют на новые вызовы. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал о разработке плана «Б» на случай атак ВСУ на энергообъекты: соцобъекты оснащают резервными источниками питания, появляются передвижные котельные. В прошлом году правительство скорректировало правила создания объектов гражданской обороны, разрешив строительство быстровозводимых убежищ. А в декабре 2025-го, как напоминает ТАСС, Сергей Шойгу анонсировал предложения Совбеза по защите людей и инфраструктуры с учетом опыта СВО.

    По мнению экспертов, российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития уже готовы к новому повороту. Тем более что накоплен собственный опыт и есть возможность учесть международный – от бомбардировок Югославии до городских боев в Ираке, Сирии и израильских стандартов защиты населения.

    «Война – это катализатор. Она обнажает проблемы, которые копились годами. Но решать их нужно не только через призму военной угрозы. Запад и Азия уже зашли в тупик тотальной урбанизации. Хорошо, что мы отстали. У нас еще есть шанс тормознуть и поехать в другую сторону», – считает Олег Степанов, автор книг, эксперт Госдумы, основатель экспертно-аналитического центра «Россия 2062».

    Война за город: последний рубеж

    Рассуждая о природе современных конфликтов и их влиянии на городскую среду, важно сразу расставить акценты, считает военный эксперт Максим Шеповаленко.

    «Сегодняшняя война – это во многом «война за город». Именно контроль над крупными урбанизированными территориями становится ключом к достижению политических и стратегических целей. Однако парадокс в том, что непосредственные боевые действия в самом городе – крайне нежелательный сценарий для наступающей стороны. Современная тактика стремится избегать затяжных городских боев, которые чреваты огромными потерями. Вместо этого противник будет стараться блокировать мегаполис, перерезать пути снабжения и обходить его, принуждая к сдаче без прямого штурма», – пояснил эксперт.

    По его словам, это выводит на первый план вопрос обороноспособности, но не в том ключе, в котором его часто трактуют. «Часто можно услышать тезис, что безопасность страны начинается с защиты ее городов. На мой взгляд, это опасное упрощение. Оборона городов – это завершающий, самый критический этап, до которого не следует доводить. Если дело дошло до подготовки к уличным боям в жилых кварталах – значит, военное и политическое планирование уже дало серьезный сбой. Война к этому моменту во многом проиграна, и речь идет лишь о минимизации катастрофы», – пояснил спикер.

    Отчасти такого сценария можно избежать с помощью градостроительных решений. «Инфраструктура – транспортная, энергетическая, инженерная – это фундамент обороноспособности. Но ее задача – не дать фронту приблизиться к жилым районам. Когда мы говорим о корректировке градостроительных регламентов с учетом опыта современных конфликтов, важно не впадать в крайности», – рассуждает эксперт.

    Плотность vs устойчивость: в поисках баланса

    По мнению Шеповаленко, оптимальная с точки зрения безопасности и комфорта плотность застройки обеспечивается пятиэтажными зданиями. Но реально ли это в современных мегаполисах, задается вопросом спикер. Он добавляет, что каждая новая агломерация должна иметь резервные источники энергии, однако «это в равной степени важно и для мирного времени, и для военного». При этом децентрализация генерации (локальные ТЭЦ, автономные системы) подходит для малых городов и поселков, но не для мегаполисов. Степанов считает, что

    будущее – за распределенными источниками жизнеобеспечения и меньшей плотностью застройки.

    Эту тенденцию он видит уже сейчас на примере малых городов, особенно в Краснодарском крае, где исторически сложился частный сектор с автономными коммуникациями: септиками, скважинами, локальным энергоснабжением.

    По его словам, такие системы требуют нормирования и развития технологий, но при правильном подходе они способны снять с государства огромную долю затрат на эксплуатацию. «В малом городе с септиками и скважинами человек сам эксплуатирует и сам отвечает», – поясняет эксперт, напоминая, что центральные коммуникации экономически оправданы только при высокой плотности застройки. При этом объем частного домостроения в России уже превысил объем многоэтажного, и главный тормоз для этого тренда – привычка людей к централизованным сетям.

    Пространственный каркас России

    В дискуссиях о том, как опыт спецоперации должен повлиять на градостроительную политику, часто звучит тезис: надо снижать концентрацию населения в мегаполисах и развивать индивидуальное жилищное строительство. Однако документы стратегического планирования уже задают новый вектор развития.

    «В стратегии пространственного развития Российской Федерации, опубликованной в 2024 году, зафиксирован важнейший сдвиг. Если пять лет назад ставка делалась на развитие агломераций – крупных центров с городами-спутниками, то сегодня фокус сместился на удержание пространственного каркаса всей страны.

    В список приоритетных для развития территорий внесено значительно больше малых поселений: городов, сел, деревень.

    Речь идет о том, чтобы перестать всасывать все ресурсы в крупные центры и начать их децентрализовывать», – отмечает Елена Овденко, городской планировщик, лектор российского общества «Знание».

    Что касается стратегической инфраструктуры, то здесь просматривается уклон в политику, схожую с китайской моделью технополисов. Речь идет о развитии городов вокруг предприятий реального сектора.

    «Сейчас видна устойчивая тенденция: собственники производств приходят в регионы и говорят: «Мы хотим улучшить условия для долгосрочной жизни наших сотрудников, давайте думать над средой». И за счет этого запускается развитие. Это распределенная модель, привязанная к региональным производственным центрам, которая дополнительно усиливает пространственный каркас страны», – добавляет Овденко.

    По ее словам, экономика уходит в реальный сектор, в переработку. «Долгое время у нас доминировал первичный сектор – добыча сырья без глубокой обработки. Сейчас акцент смещается, производство становится более автономным и независимым. И это напрямую влияет на устойчивость территорий», – подчеркивает урбанист.

    Экономика города – залог его безопасности

    Но есть проблема, которая пока не сдвигается с мертвой точки. Головные офисы многих компаний по-прежнему зарегистрированы в Москве, и налоги от их деятельности остаются в столице. Хотя было прямое поручение президента проработать механизмы децентрализации, некоторые компании на это пошли, но их пока мало.

    «Здесь регионам нужно учиться конкурировать за крупные производственные и не только компании, способные генерировать доход. Потому что без налоговой базы любая стратегия пространственного развития повиснет в воздухе», – предупреждает эксперт.

    Что касается дилеммы «плоский город с малоэтажной застройкой против компактного многоэтажного», то здесь важно понимать: устойчивость определяется не столько этажностью, сколько наличием экономической базы и распределенных систем жизнеобеспечения.

    «Малоэтажный город без работы и без локальной генерации так же уязвим, как и переуплотненный спальный район. Поэтому ключевой вопрос сейчас – не форма застройки, а новая философия расселения: от гигантомании к среде, привязанной к реальному производству и человеческому капиталу», – полагает Овденко.

    Нормативы и реальность

    Что касается массовых новостроек и нехватки мощностей – тут вопрос не столько к нормативам, сколько к системе. «Насколько я знаком с темой крупного строительства, вопросы сетей традиционно решало государство: «Мы подведем сети до границы участка застройки, дадим мощности, а ты ставь подстанции». В советское время нормативы делались с огромным запасом, в том числе, наверное, и на случай военных действий. Сейчас творится вакханалия», – подчеркивает Степанов.

    Что касается опыта создания центров жизнеобеспечения, то еще в советское время были нормативы по бомбоубежищам, по системам жизнеобеспечения. «Потом их забросили или продали. В принципе, такие нормы вводить можно. Но мне кажется неэффективным требование, чтобы каждая школа проектировалась как укрытие с двухметровыми перекрытиями. Это чрезмерно. Во-первых, это изуродует архитектуру, во-вторых, сделает ее финансово неподъемной», – рассуждает Степанов.

    По его словам, помимо бомбоубежищ можно строить отдельные защищенные центры, «а перестраивать под это все социальные объекты – лишнее».

    Не превращать города в крепости

    В целом, резюмирует Шеповаленко, важно не привносить излишнюю «военщину» в гражданское строительство и не пересматривать кардинально концепцию «комфортной городской среды» в пользу сугубо «устойчивой».

    «Мировой тренд сегодня – разумная экономия и отказ от прямого применения более дорогих военных стандартов там, где можно обойтись гражданскими. Вместо того чтобы изобретать новые тяжелые конструкции или бункеры, нам нужно сосредоточиться на поиске решений двойного назначения и, что самое главное, на неукоснительном соблюдении уже существующих нормативов гражданской обороны», – считает эксперт.

    По его словам, требования к убежищам, прокладке коммуникаций, планировке районов – все это уже прописано в действующих строительных нормах. «Вопрос не в том, чтобы придумать что-то сверхновое, а в том, чтобы эти разумные правила работали на практике. Безопасность не должна превращать города в крепости, но и пренебрегать уже существующими регламентами нельзя», – пояснил он.

    Главное
    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    Перейти в раздел

    Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации