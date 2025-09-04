Эксперты заявили о формировании тренда социальной архитектуры в России

Эксперты сообщили о внедрении социальной архитектуры для развития Дальнего Востока

Tекст: Елизавета Шишкова

Сессия «Социальная архитектура развития: как проектировать Дальний Восток для жизни» состоялась в рамках ВЭФ, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В начале дискуссии директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что инструменты социальной архитектуры позволяют улучшать уровень жизни, используя опыт регионального развития России.

Начальник Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев объяснил, что в современной России на смену политическим технологиям приходят долгосрочные социальные проекты, влияющие на качество жизни.

Он подчеркнул: «В концепции социальной архитектуры можно выделить два направления: первое – нацелено на проектирование будущего; второе – сконцентрировано на настоящем и представляет собой социальное проектирование».

Заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов рассказал, что подготовка социальных архитекторов требует синтеза знаний из разных областей, от аналитики до разрешения конфликтов. Он подчеркнул ценность практико-ориентированных образовательных программ и интеграцию дисциплин урбанистики, конфликтологии и управления проектами для обучения специалистов, способных реализовывать масштабные проекты территориального развития.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов выразил убеждение в необходимости уделять пристальное внимание подготовке социальных архитекторов, поскольку сегодня такой подход становится столь же необходимым, как введение специалистов в IT и социальных сетях.

Проректор по дополнительному образованию Дальневосточного федерального университета Михаил Кривопал подчеркнул важность командного обучения для повышения эффективности социальных проектов.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что современные проекты территориального развития позволяют синхронизировать преобразование физической среды с социальными изменениями. Он отметил: «Самое главное – планировать наперед. Для этого необходимо знать и понимать людей – важно прямое взаимодействие с людьми на местах».

Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков отметил важность формирования новой экономической модели для успешной реализации социальной архитектуры, особенно на Дальнем Востоке. Директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский добавил, что региону необходимо решать вопросы зарплат в социальной сфере и доступности жилья.

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и губернатор Амурской области Василий Орлов поделились опытом внедрения социальных проектов в Чукотском автономном округе и Амурской области. В завершение Дарья Кислицына подчеркнула, что Дальний Восток становится важной площадкой для работы социальных архитекторов.