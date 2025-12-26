Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Рябков назвал рождественскую речь Зеленского проявлением неадекватности
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что эмоциональный тон рождественского обращения Владимира Зеленского свидетельствует о неадекватности решений, принимаемых киевскими властями.
Рождественская речь президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о неадекватности киевских властей, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Россия 24».
По словам дипломата, подобные заявления демонстрируют уровень и эмоциональное состояние, в котором в настоящий момент принимаются решения в Киеве.
В интервью программе «60 минут» Рябков заметил: «Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень многое о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии принимаются решения в Киеве».
Напомним, Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. При этом он не указал, кому именно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти свидетельствует о его озлобленности и неадекватности.
Власти Украины решили вместо привычного для православных Рождества 7 января отмечать профессиональный праздник программистов.
В 2023 году Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.