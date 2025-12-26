Правительство внесло в Думу второй пакет мер против мошенничества

Правительство для борьбы с мошенниками предложило маркировку звонков и детские sim-карты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство России направило в Госдуму второй пакет комплексных мер по борьбе с мошенничеством. Документ опубликован в электронной базе парламента. Там отражено около 20 инициатив, которые ранее анонсировал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В числе ключевых новшеств закреплено требование восстанавливать доступ к аккаунту на «Госуслугах» только через МФЦ, приложения и сайты банков, а также посредством биометрии. Также предусматривается введение специальных детских sim-карт, которые дадут родителям возможность контролировать, к какому контенту получает доступ ребенок и снизить риск его вовлечения в мошеннические схемы.

Еще одной инициативой станет маркировка международных звонков. Благодаря этому граждане смогут оперативно распознавать потенциально опасные вызовы с подменой номера. По словам Григоренко, это поможет не стать жертвой телефонного мошенничества. Также документ закрепляет право гражданина сообщать о кибермошенничестве через «Госуслуги» для быстрого информирования банков и цифровых платформ о случаях мошенничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также власти для борьбы с дропперами предложили ввести норму о владении одним человеком не более чем 20 банковскими картами.

До этого в Госдуме предупредили о рассылках вредоносных электронных новогодних открыток, маскирующихся под поздравления и способных украсть личные данные. Также в последнее время аферисты все чаще предлагают услуги по лабораторной проверке воды и замене счетчиков под видом обязательных.