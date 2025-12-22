Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
В аппарате Григоренко раскрыли содержание второго пакета мер против мошенников
Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством включает около 20 инициатив, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Среди основных изменений – новые требования к восстановлению доступа к аккаунту на портале «Госуслуги», введение специальных сим-карт для детей и ограничение на количество банковских карт, которыми может владеть один человек, передает РИА «Новости».
Как пояснили в аппарате Григоренко, доступ к аккаунтам на «Госуслугах» можно будет восстановить только через доверенные способы. «Среди ключевых нововведений – закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учётной записи гражданина», – заявили представители правительства.
Также правительство предлагает ввести детские сим-карты, чтобы родители могли контролировать интернет-контент и минимизировать риски вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.
Отдельное внимание уделяется борьбе с так называемыми дропперами – людьми, отдающими свои счета мошенникам. В частности, предлагается ввести ограничение: не более 20 банковских карт на одного человека. Это должно затруднить создание сетей для вывода денег, полученных преступным путем.
В аппарате Григоренко добавили, что правительственная комиссия одобрила второй пакет мер и в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.
Ранее в МВД раскрыли схемы обмана, при которых жертва сама звонит мошенникам.