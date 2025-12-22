Раскрыто содержание второго пакета мер против мошенников

В аппарате Григоренко раскрыли содержание второго пакета мер против мошенников

Tекст: Валерия Городецкая

Среди основных изменений – новые требования к восстановлению доступа к аккаунту на портале «Госуслуги», введение специальных сим-карт для детей и ограничение на количество банковских карт, которыми может владеть один человек, передает РИА «Новости».

Как пояснили в аппарате Григоренко, доступ к аккаунтам на «Госуслугах» можно будет восстановить только через доверенные способы. «Среди ключевых нововведений – закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учётной записи гражданина», – заявили представители правительства.

Также правительство предлагает ввести детские сим-карты, чтобы родители могли контролировать интернет-контент и минимизировать риски вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

Отдельное внимание уделяется борьбе с так называемыми дропперами – людьми, отдающими свои счета мошенникам. В частности, предлагается ввести ограничение: не более 20 банковских карт на одного человека. Это должно затруднить создание сетей для вывода денег, полученных преступным путем.

В аппарате Григоренко добавили, что правительственная комиссия одобрила второй пакет мер и в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.

