Синоптик сообщил о приходе первой оттепели в Москву

Синоптик Леус сообщил о скором приходе первой оттепели в Москву

Tекст: Мария Иванова

В Московский регион уже в пятницу придут первые оттепели этого года, сообщает Telegram-канал Леуса.

По словам синоптика Михаила Леуса, на погоду повлияет теплый атмосферный фронт, перемещающийся с запада. Ожидается, что фронт принесет с собой плотные облака и небольшой снег, а к вечеру температура вернется к привычным климатическим значениям.

В пятницу в Москве столбики термометров будут показывать от минус пяти до минус семи градусов, по области – от минус пяти до минус десяти. Ветер юго-западный, скорость от 4 до 9 м/с, атмосферное давление понизится до 736 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг в столичном регионе временами ожидается снег, а вечером возможен мокрый снег. Температура ночью опустится до минус шести – минус восьми, днем будет держаться в пределах минус одного – минус трех.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на среду синоптики предсказали москвичам облачную и морозную среду.

Ранее специалисты отметили, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.