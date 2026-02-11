Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Синоптик сообщил о приходе первой оттепели в Москву
Синоптик Леус сообщил о скором приходе первой оттепели в Москву
Жители Московского региона к вечеру пятницы впервые в этом году почувствуют оттепель благодаря приближающемуся тёплому атмосферному фронту и облачной погоде, сообщил синоптик Михаил Леус.
В Московский регион уже в пятницу придут первые оттепели этого года, сообщает Telegram-канал Леуса.
По словам синоптика Михаила Леуса, на погоду повлияет теплый атмосферный фронт, перемещающийся с запада. Ожидается, что фронт принесет с собой плотные облака и небольшой снег, а к вечеру температура вернется к привычным климатическим значениям.
В пятницу в Москве столбики термометров будут показывать от минус пяти до минус семи градусов, по области – от минус пяти до минус десяти. Ветер юго-западный, скорость от 4 до 9 м/с, атмосферное давление понизится до 736 мм рт. ст., что ниже нормы.
В четверг в столичном регионе временами ожидается снег, а вечером возможен мокрый снег. Температура ночью опустится до минус шести – минус восьми, днем будет держаться в пределах минус одного – минус трех.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на среду синоптики предсказали москвичам облачную и морозную среду.
Ранее специалисты отметили, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.