Москвичам пообещали облачную и морозную среду
Облачная погода с прояснениями, гололедица и температура до минус 9 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, а также гололедица, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха в дневные часы составит от минус девяти до минус семи градусов, а ночью может опуститься до минус девяти.
Ветер будет юго-западным, его скорость составит от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 740 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье в этот день температура воздуха будет колебаться от минус 12 до минус семи градусов, местами ожидается небольшой или умеренный снег. К ночи в четверг столбики термометров могут опуститься до минус двенадцати градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве из-за снегопадов количество ДТП увеличилось почти в полтора раза.
В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов.
В Московском регионе синоптики прогнозировали усиление морозов.