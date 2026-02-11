Женщину заподозрили в стрельбе с шестью жертвами в канадской школе

Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
CBC: Стрельбу с шестью погибшими в канадской школе могла устроить женщина
Стрельбу в школе муниципалитета Тумблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли шесть человек, могла устроить женщина, сообщают местные СМИ.
Стрельбу в школе муниципалитета Тумблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия могла устроить женщина, пишет CBC со ссылкой на заявление полиции
Как сообщает телеканал, «в оповещении полиция описывала подозреваемого как женщину с каштановыми волосами в платье», передает РИА «Новости».
Ранее полиция сообщала, что в результате происшествия шесть человек были найдены мертвыми в старшей школе. Позднее стало известно, что в связанных со стрельбой инцидентах погибли десять человек, включая предполагаемого стрелка.
Помимо погибших, еще 25 пострадавших были доставлены в больницы с ранениями, которые не представляют угрозы для их жизни. Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.