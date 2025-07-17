Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, всё так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.0 комментариев
Американские Typhon подставят Германию под «Орешник»
Германия продолжает милитаризацию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодных для использования класса ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на подобные действия Берлина?
Германия готова приобрести у США пусковые установки Typhon. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Берлин намерен использовать их исключительно «для сдерживания потенциальных противников. В настоящее время стороны находятся на стадии предварительных консультаций.
Typhon представляет собой мобильную систему, разработанную американской компанией Lockheed Martin, напоминает ресурс Army Recognition. Установка состоит из четырех ракетных отсеков и имеет модульную конструкцию, что позволяет ей одновременно использовать разные типы боеприпасов.
В частности, Typhon может запускать ракеты Tomahawk, способные поражать цель на расстоянии до 1,5 тыс. км. Примечательно, что в прошлом году Вашингтон и Берлин договорились о размещении на территории ФРГ данных комплексов, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. Как отмечалось на сайте Белого дома, их установка на территории ФРГ планировалась в 2026 году.
Тогда же в перечень вооружений вошли ракеты SM-6, а также неназванное гиперзвуковое оружие, «которое имело значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». На этом фоне президент Владимир Путин отмечал, что Москва готова ответить зеркально в случае размещения американских РСМД в каком-либо регионе мира.
Напомним, Вашингтон начал новый этап ракетной эскалации еще в апреле прошлого года, когда США перебросили на Филиппины системы Typhon. Тогда же говорилось о намерении США разместить РСМД на Гуаме. В этой связи замглавы МИД Сергей Рябков отмечал: действия Вашингтона могут иметь необратимый характер, поскольку американцы хотят «обзавестись потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания».
ДРСМД, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещал двум странам производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.
Весной 1991-го Договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859. В феврале 2019 года США в рамках первой каденции Дональда Трампа объявили о приостановке действия Договора, а в августе того же года официально вышли из него.
- Авантюры США запустили ракетную гонку в Европе и Азии
- ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot
- «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной
«Анонсированное ранее решение о размещении американских РСМД в Германии было сделано еще при администрации Джо Байдена, которая более позитивно смотрела на задачи по обеспечению безопасности в Европе. С приходом же Дональда Трампа ситуация радикально изменилась. Достигнутые договоренности стали более туманными», – сказал Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».
«До сегодняшнего дня комментариев на этот счет было немного: в марте, например, посольство ФРГ в России подтвердило, что планы о размещении ракет по-прежнему в силе, однако американская сторона по данной теме старалась не высказываться. Теперь же Писториус заявляет о готовности приобрести Typhon напрямую у Вашингтона», – поясняет он.
«Бурная реакция России на произошедшее объясняется достаточно просто: покупка подобной системы может быть осуществлена гораздо быстрее, чем согласование размещения чужих ракет на территории ФРГ. Однако в бундесвере отмечают, что даже озвученное главой ведомства решение является «временным», – добавляет собеседник.
«По его словам, этот шаг призван заполнить пробел в немецких военных возможностях в период между проработкой базирования американских РСМД в республике и потенциальным созданием европейских ракет в рамках программы ELSA, которая может занять от семи до десяти лет», – отмечает эксперт.
«При этом принципиального различия для России между приобретением и размещением американских боеприпасов ФРГ – нет.
Установка Typhon способна запускать ракеты Tomahawk и SM-6, речь о которых также шла еще год назад. Единственное, что действительно изменится – это больший упор непосредственно на расходы со стороны Берлина», – полагает он.
«Однако произошедшее не говорит о том, что Европа окончательно переходит из статуса производителя оружия в его потребителя. В конечном счете, разработка боеприпасов по той же программе ELSA не сворачивается, хотя процесс и может затянуться из-за того, что потребность в данном вооружении теперь станет менее острой», – рассуждает собеседник.
«Куда более серьезная проблема для Европы – это постепенное втягивание в гонку вооружений, которая из-за появления РСМД в Германии рискует перейти в новую стадию. России придется реагировать на данный шаг ФРГ соответствующим образом. Не стоит забывать о планах Москвы разместить «Орешник» в Белоруссии к концу 2025 года», – говорит эксперт.
«Эта мера во многом «перебивает» планы немецких властей, поскольку отечественный комплекс выступает баллистической ракетой средней дальности, а значит, она сможет долететь до цели с большей скоростью, чем те же Tomahawk», – акцентирует Кузьмин.
Германия окончательно закрепила свою политику милитаризации,
говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Typhon – это очень серьезные комплексы, позволяющие запускать ракеты средней дальности. Заинтересованность Берлина в данной технике подразумевает наличие серьезных военных амбиций», – отмечает он.
«Скорее всего, после прихода к власти Трампа, в ФРГ осознали, что ждать «военных дотаций» со стороны Штатов больше не стоит. Поэтому республика и решила взять дело в свои руки. Теоретически, непосредственная покупка комплексов у США позволит Германии распоряжаться ими более свободно», – добавляет собеседник.
«Если американцы сами разместят подобные вооружения в ФРГ, то, конечно, большая часть ответственности за их применение будет ложиться на Вашингтон. Однако не думаю, что Берлин после приобретения комплексов сможет принимать в их отношении какие-либо решения, противоречащие общему курсу НАТО», – рассуждает эксперт.
«То есть фактор некоторого «контроля сверху» в этом плане все равно сохранится. Однако действия Германии еще раз свидетельствуют о дестабилизации военного положения Европы. Немцы, как и другие народы западной части Старого света, загоняют себя в стратегический тупик, ведь их действия неминуемо вынудят Россию найти соразмерный ответ», – полагает Козюлин.