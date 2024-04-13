Россия готова ответить на новую ракетную угрозу США

США провоцируют распространение ракет средней и меньшей дальности по всему миру

Tекст: Андрей Резчиков

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о настрое США разместить до конца года ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Этот настрой США, подчеркнул дипломат, может иметь необратимый характер, поскольку американцы хотят «обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания».

Рябков допустил пересмотр Россией объявленного ранее моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Однако замминистра выразил пожелание, чтобы все «обошлось без дальнейшего наращивания потенциала», который, по его словам, США упорно создавали в последние годы. В противном случае Москва ответит «двойным противодействием».

На уточняющий вопрос, станет ли причиной для пересмотра Россией ее одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности появление таких систем США на их территории на острове Гуам, Рябков ответил утвердительно: «Безусловно, конечно», цитирует его РИА «Новости».

По мнению аналитиков, вероятное размещение Вашингтоном наземных пусковых установок для ракет средней дальности в АТР является «предупреждением» Пекину не начинать военный конфликт с Тайванем. О подобных планах США стало известно на этой неделе. Среди рассматриваемых вариантов – наземные версии ракет Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. Дальность полета ракет составляет от 500 до 2,7 тыс. километров.

По оценкам многих экспертов, ракеты будут размещаться на Гуаме, который стал стратегически важным местом для военных операций США в западной части Тихого океана и находится в 3 тыс. км от материкового Китая и в 2,7 тыс. км от Тайваня. Это позволит США быстро перебрасывать ракетные подразделения союзникам Вашингтона, что создает риски не только для Китая, но и для России.

История договора

Развертывание ракет может стать первым с тех пор, как в августе 2019 года истек срок действия Договора о ядерных силах средней дальности (ДРСМД). Документ, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещал двух странам производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

К 1991 году ликвидации подлежали советские баллистические ракеты средней дальности (БРСД) типа «Пионер», Р-12, Р-14 (по классификации США и НАТО соответственно SS-20, SS-4 и SS-5), крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) РК-55 (SSC-Х-4 Slingshot), баллистические ракеты меньшей дальности – ОТР-22 (SS-12M Scaleboord) и ОТР-23 «Ока» (S-23 Spider). В США подлежали ликвидации БРСД «Першинг-2» (Pershing-2), КРНБ BGM-109G, а также ракеты меньшей дальности (РМД) «Першинг-1А» (Pershing-1A).

Весной 1991 договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракет наземного базирования, США – 859. В феврале 2019 года США объявили о приостановке действия договора, а в августе того же года официально вышли из него. Формальным поводом стали озвученные в 2014 году обвинения в адрес России в том, что крылатая ракета 9М729, введенная в состав оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», якобы нарушает положения ДРСМД.

Позже к этим обвинениям присоединились другие страны НАТО, но получили отказ. В Москве говорили, что ракета не противоречит положениям договора, так как ее дальность не превышает 500 км. Кроме того, Россия предъявляла США встречные обвинения за наземное развертывание универсальных пусковых установок Мk-41 в составе комплексов Aegis Ashore в Румынии, на которых могут быть использованы ракеты Tomahawk.

Москва также заявила о зеркальном ответе и приостановила свое участие в договоре вслед за Вашингтоном. Как говорил президент Владимир Путин, российские ракеты средней и меньшей дальности не будут размещаться в тех или иных регионах мира прежде, чем аналогичное оружие не разместят там США. Он поручил МИД и Минобороны внимательно наблюдать за ситуацией и своевременно готовить предложения по реакции на происходящие события. И похоже, что сейчас настал именно такой момент.

Риски для России

«Любые ракеты, которые в случае переброски могут достигнуть нашей территории – представляют угрозу России. Но в первую очередь американские ракеты на Гуаме угрожают Китаю и КНДР. Сам факт милитаризации региона – плохая новость. Гонка вооружений будет только усиливаться», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

Козюлин также пояснил, что в случае появления американских ракет в АТР под угрозой окажется российская военная инфраструктура и оборонная промышленность на Дальнем Востоке, где выпускаются подводные лодки и истребители компании «Сухой», а также расположены стратегически значимые предприятия.

Собеседник считает преждевременными разговоры о размещении Россией ракет средней и меньшей дальности как в Европе, так и в Азии, «однако ничего нельзя исключать – американцы последовательно отказываются от достигнутых ранее договоренностей». «Вопрос размещения ракет будет касаться не только России и США, но и европейцев, потому что ответ России на действия американцев в случае конфликта создаст угрозу европейской территории», – считает эксперт.

Козюлин предупреждает, что российские ракеты смогут поразить любой европейский город. Однако американские ракеты с территории Европы также способы поражать цели на территории России «вплоть до Урала». «Вся Европа будет под прицелом, но в первую очередь те города, где могут оказаться американские ракетные установки и базы хранения», – говорит Козюлин.

«США не давали никакого обязательства не размещать ракеты РСМД в Европе. Эти планы остаются у США. Сейчас обсуждаются возможности развертывания американского подвижного ракетного комплекса средней дальности MRC Typhon, который может применять «Томагавки» и многоцелевые ракеты SM-6. Уже создаются первые батареи MRC Typhon», – отмечает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

При этом эксперт согласен, что именно Азия, а не Европа – главное направление, где США собираются развернуть свои ракеты. «Ради Азии США выходили из договора о ликвидации РСМД. Конкретно с Гуама американские ракеты не особо смогут доставать до континентального Китая, не говоря уже о территории России. Гуам – это некая промежуточная точка, откуда ракеты можно перебросить в ту или иную часть АТР», – пояснил Кашин.

Он уверен, что Россия действительно может пересмотреть ранее объявленный мораторий на размещение РСМД. «Если в том или ином регионе американцы развертывают ракеты РСМД, то и мы можем. Еще в 2019 году президентом были даны соответствующие указания. США, размещая свои ракеты в Азии, дают нам полное право развернуть в АТР такие ракеты», – указал спикер.

Балтийская угроза

Однако есть мнение, что США не имеет смысла размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, потому что эту задачу решают крылатые ракеты морского базирования «Томагавк» дальностью полета до 1,6 тыс. километров, а также новейшие авиационные крылатые ракеты JASSM-ER дальностью полета до 900 километров. Их запуск возможен, например, из акватории Балтийского моря.

«Поэтому размещение наземных ракет США в Европе мало чего даст, если речь идет о неядерном оружии. Если американцы пойдут на размещение ядерных ракет, то это будет очень серьезный шаг. Ситуация станет совершенно другой. Но пока не видно таких намерений, даже на Гуаме американцы не собираются размещать ракеты с ядерными боеголовками», – отмечает Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук.

Кашин согласен, что ракетный удар с подводной лодки в Северном море будет не сильно отличаться от ударов ракетами наземного базирования из Центральной Европы. «На подходе гиперзвуковое оружие с еще большими скоростями, нынешние расчеты по подлетному времени теряют актуальность. Но есть угроза развертывания ракет меньшей дальности Precision Strike Missile (PrSM) на территории Прибалтики. Финляндия уже закупила их.

Если мы не решим проблему Украины, то эти ракеты появятся и там. А это уже прямая угроза для Москвы и других крупных городов в центральной части России»,

– предупреждает собеседник. При этом наземные системы обладают рядом преимуществ перед морскими и воздушными, добавляет Кашин. У кораблей и подлодок ограниченные боекомплекты (за исключением субмарин типа «Огайо»), их сложнее перезаряжать. Более того, за морскими базами и аэродромами бомбардировщиков ведется спутниковое наблюдение и, как показывает опыт Украины, заблаговременно появляется оповещение о ракетных ударах.

«Наземные ракетные комплексы хороши тем, что они дешевле и до сих не отслеживаются надежно космическими спутниками. Поэтому их внезапные удары гораздо более опасны, как мы видим это на примере Украины», – пояснил спикер.

Дальнейшая судьба РСМД

Эксперты также поспорили о том, что сохранение ДРСМД сегодня отвечало бы интересам России. «Когда заключался договор, наши войска стояли в Центральной Европе. И когда мы пошли на размен с ракетами средней и меньшей дальности, нас это устраивало на тот период», – пояснил Александров.

Но сейчас ситуация другая – у России нет такой конвенционной армии, как у СССР и Варшавского договора. «Если начнется война с НАТО, нам будет выгоднее использовать ядерное оружие на ранних этапах конфликта, чтобы за полчаса выбить всю их военную инфраструктуру. У России есть такая возможность благодаря «Цирконам», «Кинжалам» и «Искандерам» в ядерном оснащении», – полагает доктор политических наук.

Козюлин же говорит, что Москва изначально была больше заинтересована в РСМД, чем Вашингтон. «Речь идет об угрозах, которые возникают на евразийском континенте. США и так находятся на прицеле наших межконтинентальных стратегических ракет. А РСМД предназначены для боевых действий на театре евразийского континента», – пояснил эксперт.

«У этой проблемы есть несколько граней. Во-первых, ракеты РСМД из Европы теоретически держали под прицелом основную территорию СССР, который в ответ мог поражать цели в США только ракетами средней дальности с ядерной боеголовкой «Пионер» с Чукотки. Но СССР сократил больше ракет, чем США. Более того, американцы сохранили ракеты морского и наземного базирования, по которым у них было превосходство. Поэтому обоснованность договора о ликвидации РСМД до сих пор является очень дискуссионной темой», – подчеркивает Кашин.

Он тоже указывает на то, что с конца 1980-х многое изменилось. «Когда заключался договор 1987 года, ракеты средней дальности были практически исключительно ядерным оружием. У них была высокая стоимость и низкая точность. Сейчас в арсеналах многих стран появилась колоссальная номенклатура самых разнообразных и довольно дешевых в производстве высокоточных ракет средней дальности», – пояснил Кашин.

У китайцев это чуть ли не основной компонент всей их военной мощи, огромный прогресс развития этого оружия происходит у Индии, Южной и Северной Кореи, Японии, Ирана, Пакистана и даже Тайваня.

«Вероятно, мы можем договариваться о каких-то границах, где можно будет развертывать эти ракеты, но само их производство будет нарастать. Поскольку эти комплексы мобильны, то и следить за их размещением будет сложно. Скорее всего, мы увидим значительное распространение этого оружия и максимум сможем иметь очень ограниченные договоренности с американцами. Но важно отметить, что первый шаг к развертыванию ракет и новой гонке вооружений сделают США», – заключил Кашин.