Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Пекине встретился со своим китайским коллегой Ван И. Дипломаты обсудили широкий спектр вопросов, касающихся будущего партнерства РФ и КНР. Глава МИД РФ отметил, что отношения двух стран вышли на беспрецедентный уровень, а диалог государств выстраивается на принципах взаимного уважения и доверия.

При этом Лавров подчеркнул, что близость подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности создает основу для укрепления стратегической координации на мировой арене. Дружественную риторику закрепили важными инициативами. Так, по итогам встречи стало известно, что страны будут совместно решать проблему санкций, используя возможности БРИКС и ШОС.

Лавров отметил, что незаконные односторонние ограничения создают «экономические пробелы», которые планируется устранить в рамках этих международных организаций. Кроме того, Москва и Пекин договорились начать диалог по евразийской безопасности с подключением других государств-единомышленников.

Главы дипведомств подчеркнули, что данная инициатива призвана укрепить региональную стабильность. Ее актуальность диктуется неспособностью ОБСЕ и НАТО выполнять функции защиты миропорядка. Китай и Россия также предложили создать новую площадку для диалога, основанную на балансе интересов всех участников.

Стороны также высказались против вмешательства извне в дела региона, осудив создание США закрытых военных союзов в АТР. На этом фоне Ван И предложил Лаврову идею «двойного противодействия» западным странам. Инициатива призвана стать ответом на продвигаемую США концепцию «двойного сдерживания». Глава МИД России отметил, что план Пекина поможет усилиям Москвы и Пекина преодолеть попытки Вашингтона затормозить формирование многополярного мира. Он также напомнил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее заявляли о готовности стоять «спина к спине» на пути желаний западных государств замедлить объективный ход истории.

Помимо этого, руководители дипведомств подтвердили схожее видение конфликта на Украине. Так, Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи, которые игнорируют законные требования Москвы в сфере безопасности. Стороны отметили, что попытки завершить противостояние без учета позиции РФ обречены на провал. Что касается «формулы мира», предложенной Владимиром Зеленским, то она является ультимативной и не соответствует текущим международным реалиям.

В экспертном сообществе отмечают, что прошедшая в столице Китая встреча говорит о готовности Москвы и Пекина не только углублять двустороннее сотрудничество, но и прилагать совместные усилия по созданию многополярного мира. Подчеркивается, что взаимодействие в сфере формирования альтернативных глобальных институтов может значительно изменить геополитическую картину современности.

«Говоря о «двойном противодействии», Россия и Китай подают важный сигнал США и Европе. Так мы вновь намекаем западным странам, что им пора менять подходы к политике», – полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Москву и Пекин во многом беспокоят одни и те же вопросы. Это, в свою очередь, способствует нашему сотрудничеству. Так, оба государства категорически недовольны западной санкционной политикой.

Мало того что США накладывают ограничения на Россию, они же пытаются заставить КНР их соблюдать. Противодействие такому давлению нас объединяет»,

– отмечает собеседник. «Кроме того, важнейшей точкой взаимодействия государств является стремление к управляемому построению многополярного мира. В отличие, например, от США, которые хоть и понимают неизбежность этого процесса, но стремятся замедлить его и сохранить собственную гегемонию», – акцентирует он.

«До недавнего времени Москва и Пекин не возражали, чтобы процесс построения многополярного мира проходил на базе ООН, например, путем уменьшения влияния Вашингтона в органах управления организации. Однако Штаты на переговоры по этому вопросу не идут», – поясняет эксперт.

«Поэтому, вероятно, Россия и Китай решили перейти к «плану Б» по построению многополярного мира и противостоянию Западу. Таковым может быть взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС. Там государства способны решать вопросы, связанные с экономикой, санкциями и евразийской безопасностью без оглядки на мнение западных государств», – подчеркивает Ткаченко.

Пекин и Москва намерены создать параллельные финансовые структуры, которые позволят перейти на торговлю в национальных валютах, считает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ. «Реализация данного процесса может проходить на основе БРИКС и ШОС. Это достаточно сложно сделать в условиях, когда торговля с рядом входящих туда стран не сбалансирована, но перспективы есть», – добавляет он. «Это доказывает, например, двустороннее взаимодействие России и Китая. В частности, мы уже практически перешли на оплату в национальных валютах. Кроме того,

страны выстроили систему, которая позволяет торговать в условиях тотальных санкций.

Да, не все идет гладко, но уже был достигнут огромный прогресс в этой области», – отмечает собеседник. «Заявление о «двойном противодействии», в свою очередь, говорит о намерениях установить более тесный уровень координации между Россией и Китаем. США, в том числе опираясь на свою систему союзов, пытаются сдерживать наши страны. Это подталкивает Москву и Пекин к сотрудничеству в разных сферах», – подчеркивает он.

«Такая координация может осуществляться в рамках создания собственной технологической базы. Также это, вероятно, будет реализовано путем перенаправления цепочек поставок товаров. Возможны общие дипломатические шаги наших стран и совместные военные учения», – акцентирует эксперт.

«На этом фоне следует ожидать дальнейшего сближения Москвы и Пекина. Скорее всего, Владимир Путин посетит Китай после своей инаугурации в ответ на прошлый визит Си Цзиньпина. Вероятно, там будут достигнуты новые договоренности между государствами», – поясняет собеседник.

«По отношению к Западу у нас с Китаем укрепляется взаимопонимание. Что касается конфликта на Украине, то Поднебесная признает невозможность урегулирования кризиса без участия России. Видение Пекина идет вразрез с «формулой Зеленского». При этом КНР не солидаризируется с Москвой полностью, так как это мешает роли посредника. В данном случае наше взаимодействие более тонкое», – отмечает Кашин.

Противодействие санкциям – это достаточно тонкий механизм, который наиболее правильно до последнего сохранять в тайне,

уточняет политолог Александр Асафов. «В противном случае этой информацией могут воспользоваться Штаты, выработав собственный вариант ответного противостояния. Однако мы способны предположить, в каких направлениях будет развиваться сотрудничество между Россией и Китаем по данному вопросу», – сказал он.

«В первую очередь речь пойдет о еще большем уходе от долларовых платежей и построении новых финансовых контуров, находящихся вне контроля США и других западных стран. Можно отметить создание на базе ШОС и БРИКС логистического пространства и новых платежных инструментов. Также необходимо сказать о росте товарооборота, например, углеводородов, технологий и предметов двойного назначения», – отмечает собеседник.

«Что немаловажно, мы определяем не только Китай в качестве своего стратегического партнера, но и большую часть Азии, в которую входят, например, Индия и Пакистан. Эти государства готовы разделять наши ценности, относятся с уважением к суверенитету России и намерены сотрудничать, несмотря на требования Вашингтона. США, мешая созданию многополярного мира, лишь подталкивают Москву и Пекин к взаимодействию», – заключил Асафов.