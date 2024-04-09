  • Новость часаЛавров: Киев не уйдет от ответственности за атаки на ЗАЭС
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Идея эмиграции лишилась главного мифа

    Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.

    7 комментариев
    9 апреля 2024, 08:45 • Новости дня

    Россия и Китай назвали бесперспективными встречи по «формуле» Зеленского

    Лавров: Россия и Китай видят бесперспективность встреч по Украине в отрыве от интересов Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

    Стороны подчеркнули, что любые попытки урегулирования конфликта без учета позиции России обречены на провал, а формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является ультимативной и не соответствует реалиям, передает ТАСС слова Лаврова.

    Как отмечал Лавров ранее, после переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия убедилась, что говорить об урегулировании на Украине нужно не с Зеленским, а с теми, кто указывает ему.

    8 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    Пекин ответил на предупреждение США по поводу дружбы с Россией

    МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и России

    Пекин ответил на предупреждение США по поводу дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин предостерегла США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    Она подчеркнула, что Пекин и Москва будут и дальше развивать сотрудничество в соответствии с принципами невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимного уважения и равноправия, передает ТАСС.

    Так Мао Нин прокомментировала заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России.

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    8 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим проигрывает в конфликте с российской стороной, в случае снижения помощи со стороны Запада он проиграет в течение года, заявил командующий взводом украинской армии изданию New Yorker.

    ВСУ проигрывают «не стремительно, но стабильно», сказал собеседник New Yorker, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в случае, если западные страны помогут Украине на текущем уровне, то она сможет продержаться несколько лет. Если объем помощи сократится, то Киеву наступит «крышка в течение одного года».

    Увеличение объемов помощи приведет к тупику на поле боя, который закончится, когда «закончатся солдаты».

    На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц боевой техники.

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    8 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    На Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks
    На Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж вертолета Ми-8, известный как Mad Ducks и летавший в Мариуполь в марте 2022 года, уничтожен на Украине.

    Во время штурма Мариуполя российскими войсками экипаж вывозил старших командиров ВСУ, секретные документы и иностранных советников с «Азовстали», передает «Российская газета».

    Вместе с летчиками уничтожен также командир группы с позывным «Петрович».

    Напомним, в марте ВС России на Авдеевском направлении уничтожили украинский ударный вертолет.

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    8 апреля 2024, 13:47 • Новости дня
    ВС России полностью уничтожили несколько электростанций на Украине

    FT: Российскими ударами почти полностью уничтожены несколько электростанций на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько электростанций на Украине, в том числе в Харьковской области, были почти полностью разрушены российскими ударами, нынешний ущерб очень масштабный, пишет Financial Times.

    Украинские чиновники отмечают, что ущерб, нанесенный объектам электроэнергетики за последнее время, «хотя и не столь масштабный, но хуже, чем прошлогодней зимой», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Financial Times.

    Аналитики издания отмечают, что зимой 2022–2023 годов основной целью россиян были распределительные станции и трансформаторы, а в этом году были нанесены удары по электростанциям в конкретных регионах, которые менее защищены, чем Киев.

    Такое же количество ракет, использованных ранее, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе, с 22 по 29 марта под удары попали семь ТЭС и две ГЭС, пишет газета.

    В Минобороны сообщили, что ВС России с 31 марта по 5 апреля нанесли 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК, средствам ПВО и другим целям на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов по украинской энергетике.

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    8 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина встала на путь ядерного террора, миру необходимо противодействовать этому, заявили в МИД России на фоне ударов киевского режима по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», – заявили в МИД, передает ТАСС.

    Мировое сообщество и мировые организации, в особенности Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), должны лишить Киев возможности осуществлять террористические атаки на ядерные объекты, подчеркнули в ведомстве.

    Там добавили, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС, Москва намерена выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские объекты независимо от их местонахождения.

    В понедельник над территорией ЗАЭС был сбит украинский дрон-камикадзе, его обломки упали на кровлю шестого энергоблока.

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    8 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    На Украине передвижной цирк получил бронь от мобилизации

    Депутат рады Железняк: «Передвижной цирк Украины» признан критически важным предприятием

    На Украине передвижной цирк получил бронь от мобилизации
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство культуры Украины признало государственное предприятие «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием, работники которого получат бронь от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк пояснил, что статус цирку присвоен «для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период», передает РИА «Новости».

    Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) сообщал, что в список стратегически важных учреждений попали предприятия по разведению верблюдов, производству малярных и штукатурных работ и изданию компьютерных игр.

    Кроме того, статус «стратегических организаций» был присвоен украинским телеканалам, участвующим в национальном телемарафоне.

    Ранее Гончаренко утверждал, что украинское правительство намерено привязать отсрочку к уровню зарплаты, в результате под мобилизацию не попадут граждане с зарплатой в два раза выше средней.

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    8 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Подоляк отверг заключение мира с Россией путем уступок территорий

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал «политической наивностью» мир в обмен на территории

    Подоляк отверг заключение мира с Россией путем уступок территорий
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия заключения мира с Россией путем территориальных уступок будут негативными для Европы и Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк отметил постоянное «удивительное желание» заставить примириться ценой территориальных услуг. По его словам, для Украины и Европы последствия могут быть негативными, пишут «Известия».

    Ранее The Washington Post писала, что Трамп пообещал надавить на Киев и заставить украинские власти уступить Крым и Донбасс, чтобы положить конец конфликту на Украине.

    Также стало известно, что в НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.

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    8 апреля 2024, 13:17 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Дзержинска за госизмену

    ФСБ задержала жителя Дзержинска за передачу данных о поставках вооружений в зону СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дзержинске задержали местного жителя по подозрению передачи информации о перевозки вооружения в зону СВО, дело завели по статье о госизмене, сообщили в управлении ФСБ по Нижегородской области.

    Подозреваемый действовал умышленно и из идеологических побуждений, он решил установить сотрудничество на конфиденциальной основе со структурами, действующими против безопасности России при поддержке иностранного государства, сообщили в спецслужбе, передает РИА «Новости».

    Он, согласно версии следствия, передавал сведения, раскрывающие способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону СВО.

    В релизе не раскрывается страна, с которой подозреваемый сотрудничал, но в ролике показан флаг США. Дело завели по статье о госизмене.

    По месту жительства у мужчины провели обыск, изъяты электронные носители информации. Устанавливаются другие факты деятельности подозреваемого и его возможные сообщники.

    В конце марта управление ФСБ по Хабаровскому краю сообщило о возбуждении дела о госизмене в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре. Мужчина намеревался передавать данные украинской разведке о деятельности оборонного предприятия в Хабаровском крае.

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    8 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Российские войска в зоне СВО улучшили положение на трех направлениях
    Российские войска в зоне СВО улучшили положение на трех направлениях
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки на Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком направлениях улучшили свои позиции, сообщило российское Министерство обороны.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки и Красного в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла свыше 460 человек, два танка, две БМП, американскую гаубицу М777, польскую САУ Krab, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

    Там ВСУ потеряли до 25 человек, две боевые бронированные машины, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила пять контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад у Новгородского, Новокалиново и Бердычей в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 325 человек, шесть боевых бронированных машин, гаубицу М777 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 80 человек, танк, американскую САУ М109 Paladin и британскую гаубицу FН-70.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Степового и Павловки в Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла до 50 человек, три танка, САУ М109 Paladin, две американских гаубицы М119 и гаубицу Д-30.

    Авиация, ракетные войска, артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.

    Средства ПВО сбили 291 украинский дрон, три французские авиационные управляемые бомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19 681 дрон, 499 ЗРК, 15 725 танков и других бронемашин, 1266 машин РСЗО, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета.

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    8 апреля 2024, 12:20 • Новости дня
    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева

    Сенатор Долгов: Выгораживая террористов, США прикрывают свою причастность к преступлениям Украины

    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западным странам не нужна правда о теракте в «Крокусе». Они хотят навязать своим гражданам удобную картинку, согласно которой Украина является невинным государством. А признания задержанных о кураторе в Киеве будут усиленно игнорироваться, сказал сенатор Константин Долгов. Ранее обвиняемый в теракте в «Крокусе» назвал имя координатора.

    «Западные лидеры по своей натуре являются «наперсточниками». Они привыкли врать и изворачиваться. С помощью ложных фактов Вашингтон и Брюссель выстраивают совершенно иную информационную реальность для своих граждан, в которой им удобно находиться. Трагедия в «Крокусе» это в очередной раз продемонстрировала», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Россия проводит тщательное расследование теракта. О том, что следы преступников ведут на Украину, говорит целая совокупность факторов. Казалось бы, показания самих обвиняемых о том, что некий Сайфулло из Киева помогал им координировать действия и планировать бегство, должны развеять последние вопросы даже у сомневающихся», – подчеркнул собеседник.

    «Однако западные государства продолжат обелять Украину. Им не нужна правдивая картина событий. Они готовы заменить ее на крайне надуманную версию собственного производства, лишь бы она соответствовала их интересам. Нельзя забывать и о том, что с помощью выгораживания реальных террористов, Вашингтон в том числе пытается прикрыть собственную причастность к преступлениям офиса Зеленского», – уточнил он.

    «В этой информационной борьбе против России они готовы поступиться любыми принципами. Некогда западные страны отстаивали свободу слова. Что теперь? Американским СМИ рассылаются указания, как именно нужно освещать трагедию в «Крокусе». Об объективности местных изданий в таких условиях не может идти и речи», – считает сенатор.

    «К сожалению, мы будем сталкиваться с попытками отрицать очевидное еще очень долго. Утихомирить завравшийся Запад сумеют лишь наши успехи в зоне СВО. А пока России важно продолжать свою работу: собирать больше доказательств о произошедшем теракте, полностью восстанавливать картину случившегося и рассказывать миру правду о том, кто стоит за этим», – резюмирует Долгов.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины всего лишь 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

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    8 апреля 2024, 14:22 • Новости дня
    На границе Украины и Румынии установили колючую проволоку для борьбы с уклонистами
    На границе Украины и Румынии установили колючую проволоку для борьбы с уклонистами
    @ Tobiasz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вдоль реки Тисы, на границе Украины и Румынии, установлено заграждение из колючей проволоки, чтобы пресечь попытки уклонистов от мобилизации покинуть страну, сообщает украинское издание «Страна».

    Издание опубликовало видео, на котором можно заметить размещенную на протяжении берега реки конструкцию из витков армированной колючей ленты. Сообщается, что мужчины на Украине часто пытаются переплыть Тису, чтобы попасть в Румынию, передает ТАСС.

    Напомним, на западе Украины люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации». Мобилизационная кампания на Украине провалилась.

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    8 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    Кучма сравнил Россию и Украину с Каином и Авелем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия были братскими народами, но сейчас это не так, заявил в интервью японскому изданию Kyodo Леонид Кучма, занимавший пост украинского президента в 1994–2005 годах.

    Отвечая на высказывание журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами, Кучма выразил мнение, что Украина лишилась брата в лице России, передает Ura.ru.

    Экс-президент Украины отметил, что между братьями имеет место неприязнь и даже ненависть, и вспомнил библейский сюжет о Каине и Авеле. По мнению Кучмы, Украине в сложившейся ситуации отводится роль Авеля.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа.

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    8 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев

    Депутат Луговой: Вашингтон и Брюссель всеми силами пытаются скрыть истину о теракте в «Крокусе»

    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» сообщили, что указания получали от некого Сайфулло из Киева.

    «Западные кураторы Украины, скорее всего, уже обладают правдивой информацией о теракте в «Крокусе». Разумеется, следы трагедии ведут нас в Киев. Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину от собственных граждан», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    «Напомню, на протяжении двух лет конфликта западные спецслужбы помогали ГУР и СБУ осуществлять теракты на территории России. В связи с этим не стоит ожидать того, что они могут признать вину Украины. Они поддерживали нашего противника, и ни при каких обстоятельствах не перестанут этого делать», – резюмирует Луговой.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

    Коментарии (9)
    8 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы сыграть роль «третьей силы» в конфликте между Россией и Украиной.

    Лукашенко отметил, что не понимает, зачем Украине обострять отношения с Белоруссией, ведь «когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила», передает ТАСС.

    «И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая – миролюбивая, спокойная, – и Украине», – сказал он, принимая кадровые решения, его слова приводит агентства БелТА.

    Белорусский лидер также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что тот «начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам». «Я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому зачем это», – сказал Лукашенко.

    По его словам, президент России Владимир Путин «очень аккуратен, осторожен», так как «понимает: рано или поздно все равно к миру придем». «Какой мир будет, – это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь, спокойная, миролюбивая, им нужна будет», – добавил Лукашенко.

    Он также заявил, что не держит обиды на украинских военных, которые «себя ведут более-менее аккуратно, осторожно», хотя и «делают свое дело, грязное дело с этими терактами, атаками и прочее».

    Ранее Лукашенко заявил о попытках уберечь Белоруссию от «горячей войны».

    Коментарии (5)
    8 апреля 2024, 12:42 • Новости дня
    Рогов рассказал о потерях ВСУ в боях за Работино
    Рогов рассказал о потерях ВСУ в боях за Работино
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия ежедневно теряет в Работино не менее 20 человек убитыми, не считая техники, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ ежедневно также теряют боевые бронированные машины и пикапы, на которых подвозят военных. Уничтожается 20-25 боевиков в день.

    «Без учета авиационных ударов. Если ВСУ более активны, их потери возрастают», – передает слова Рогова ТАСС.

    В населенном пункте продолжаются позиционные бои. Основное скопление живой силы противника находится севернее села и на его северной окраине.

    «Время от времени бросаются в атаку малые группы от пяти до десяти человек, все они уничтожаются. Авиация работает ФАБами на участке к северу от Работино, постоянно нарушая ротацию и подвоз новых украинских подразделений», – добавил Рогов.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России нанесли поражение ВСУ у Работино и Ивановки.

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