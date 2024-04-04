Лавров: Говорить об Украине нужно не с Зеленским

Лавров заявил об убежденности России в том, что обсуждать Украину нужно не с Зеленским

Tекст: Елизавета Шишкова

«Еще когда его [Зеленского] легитимность никем не ставилась под сомнение, всеми признавалось, все понимали, что переговоры надо вести не с ним. И убеждение в том, что это бессмысленно, пришло как раз после того, как провалились стамбульские переговоры в апреле 2022 года. С тех пор мы поняли, что не с Зеленским [надо] разговаривать, а с теми, кто ему запрещает или разрешает», – пояснил глава МИД, передает ТАСС.

Лавров также отметил, что Запад заманивает страны мирового большинства на мирную конференцию по украинскому урегулированию в Швейцарии.

Конференция задумана из двух частей. На первой, которую планируют провести до лета, ожидается согласование всех предложений, которые должны быть приняты для установления мира. «Заманивают на это мероприятие, а цель поставлена собрать 140 делегаций. Заманивают на это мероприятие примитивно и по-жульнически», – подчеркнул министр.

При этом сейчас Запад не готов к обсуждению переговоров по Украине, а призывы работать по «формуле Зеленского» не воспринимаются всерьез.

Призывы убедить Москву работать по «формуле Зеленского» Лавров назвал полупровокационными. Он отметил, что на месте тех, кто дорожит своей репутацией, он бы уже давно перестал упоминать эту «формулу».

Также Лавров добавил, что обсудил с послами иностранных государств замыслы Запада по втягиванию большего количества стран Юга в затею с «формулой Зеленского».

Ранее Лавров заявил, что Россия готова договариваться с Украиной на основе реалий.