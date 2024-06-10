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В ВСУ назвали будущие места дислокации истребителей F-16
Командир Воздушных сил ВСУ: Часть переданных Украине F-16 разместят за пределами страны
Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.
В интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода*» (признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей, передает ТАСС.
По его словам, для прикрытия украинских аэродромов нужны минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, а также самоходные зенитные установки Gepard.
Голубцов рассчитывает, что к оперативным действиям на фронте у Украины будет готово только одно звено F-16 к концу года, так как подготовка пилотов ограничивается количеством учебных мест на базах и необходимостью изучения английского языка.
Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.
Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».
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