Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России
Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».
«Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС.
Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия и пообещал учитывать это при боевом планировании.
«F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.
Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.
При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.
Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.