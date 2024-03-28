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    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    8 комментариев
    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

    27 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    В России ответили на критику авиабомб ФАБ-3000 на Западе

    Коротченко назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ частью информационной войны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и по сути некомпетентна.

    Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать таким образом условия для продвижения по всей линии соприкосновения. По его словам, оценка авиабомб от людей, не имеющих отношения к боеприпасной отрасли, выглядит непрофессионально и предвзято, передает РИА «Новости».

    Ранее американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    Коментарии (18)
    27 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».

    Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.

    Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.

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    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

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    27 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с участившимися случаями задержаний и арестов россиян в иностранных государствах, при планировании поездки за границу следует взвешивать все возможные риски, заявили в МИД России.

    В частности, дипведомство напомнило о недавних запретительных мерах ЕС, касающихся ввоза личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами, передает РИА «Новости».

    Также МИД сообщил о поступающих обращениях от россиян, столкнувшихся с проблемами из-за санкций.

    Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что при пересечении границы россияне «добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию», что означает обязанность соблюдать законы страны пребывания.

    В этой связи МИД рекомендует перед поездкой ознакомиться с актуальной информацией о безопасности на сайте министерства, сайтах дипмиссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России.

    В МИД напомнили о мобильном приложении «Помощник за рубежом», где размещают сведения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, эпидемиологической обстановке и других возможных вызовах безопасности для россиян.

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    27 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Песков: Поручение Путина по приставкам направлено на создание игровой индустрии

    Песков: Поручение Путина по игровым приставкам направлено на создание игровой индустрии в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поручения президента Владимира Путина по изучению вопроса о создании игровых консолей направлены на создание в стране своей игровой индустрии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На совещаниях с президентом регулярно говорилось о создании в России собственной игровой индустрии, сказал Песков, передает ТАСС.

    Это касается не только «футбольного симулятора», добавил он.

    Напомним, Путин поручил правительству изучить вопрос о возможности производства в стране игровых приставок и консолей.

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    27 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин посетил город Торжок в Тверской области в рамках региональной поездки, это первая поездка после выборов.

    Как сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале, президент приехал на центральную площадь города, где вышел из машины к собравшимся людям, чтобы пообщаться.

    «Здравствуйте! Мы вас ждали, я ждала вас 20 лет!» – призналась одна из местных жительниц. Горожане снимали встречу на камеры смартфонов, тянули руки для рукопожатий.

    Ранее Путин посетил выставочный комплекс «Музейные ряды».

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    27 марта 2024, 05:11 • Новости дня
    Беспилотник «Элерон-7» впервые задействовали на учениях РВСН

    Беспилотник «Элерон-7» дебютировал на учениях РВСН, обнаружив ДРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе командно-штабных учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проходивших в Иркутской области, впервые был применен беспилотник самолетного типа «Элерон-7», задачей которого стало обнаружение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

    Беспилотники «Элерон-7» в режиме реального времени обнаружили ДРГ, пытавшиеся заминировать дороги на маршрутах движения колонн, в результате группы были нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что «Элерон-7» обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими моделями БПЛА. Он бесшумен, обеспечивает стабилизацию изображения высокой четкости, имеет увеличенную продолжительность полета (до 3 часов) и повышенную дальность (до 50 км).

    Кроме того, беспилотник способен одновременно вести воздушную разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также использовать контрольно-телеметрический радиоканал в условиях радиоэлектронного подавления.

    Применение «Элерона-7» продемонстрировало его эффективность в решении задач по обнаружению ДРГ. Это повысило уровень безопасности подвижных ракетных комплексов «Ярс» и других объектов РВСН, подчеркивают в российском военном ведомстве.

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    27 марта 2024, 18:25 • Новости дня
    Владимир Путин осмотрел коллекцию берестяных грамот в Торжке
    Владимир Путин осмотрел коллекцию берестяных грамот в Торжке
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин прибыл в Торжок в Тверской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Посещение Торжка связано с Днем работника культуры. Президент начал с осмотра выставочного комплекса «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея, сообщили в Кремле.

    По его словам, Путин «осмотрел экспозицию музея, ознакомился с уникальной коллекцией берестяных грамот, другими экспонатами». После этого президент отправится в музейный комплекс «Гостиница Пожарских», где проведет встречу с работниками культуры Тверской области.

    После этого также в программе посещения у Путина запланирована беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

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    27 марта 2024, 19:03 • Новости дня
    Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Культура в переломные и трагические моменты дает жителям сил, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области.

    «Культура, поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придает народу, придает силу каждому конкретному человеку», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что призывать к отмене русской культуры или к отмене культуры народов России могут только «неумные люди». Отменить культуру целого народа или целых народов «просто нереально», в России проживает 190 народов и этносов, сказал президент.

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    27 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Путин выразил уверенность, что ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» построят

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимира Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Санкт-Петербург» изменит стиль жизни.

    «Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет час, а до Питера – 1.15, это другая жизнь», – передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные во время встречи с работниками культуры Тверской области.

    Президент выразил уверенность, что «это существенно поменяет стиль жизни».

    Ранее Путин прибыл в Торжок, где встретился с местными жителями.

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    27 марта 2024, 13:29 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть возможность производства игровых консолей в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительству предстоит изучить вопрос о возможности производства в стране игровых приставок и консолей, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству необходимо рассмотреть вопрос о создании производства стационарных и портативных игровых приставок, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям, передает ТАСС.

    Срок исполнения поручения – 15 июня 2024 года.

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    27 марта 2024, 07:50 • Новости дня
    «Гиацинты» нанесли удар по минометным позициям ВСУ рядом с Курской областью

    «Гиацинты» ВС РФ нанесли удар по минометным позициям ВСУ в приграничье Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты гаубиц «Гиацинты-Б» Западной группировки войск успешно поразили минометные расчеты ВСУ в районе, граничащем с Курской областью.

    Целеуказание и корректировка артиллерийского огня осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечило высокую точность стрельбы и эффективность поражения целей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что операторы БПЛА в круглосуточном режиме отслеживают перемещения подразделений ВСУ и незамедлительно передают координаты целей для нанесения ударов.

    «Сегодня мы нанесли удар по живой силе противника, которая пыталась подобраться к нашей границе, но нашими силами она была обнаружена и уничтожена», – сообщил командир орудия Кирилл.

    «Гиацинты-Б» — это буксируемые гаубицы калибра 152 мм, разработанные в СССР. Они отличаются высокой дальностью стрельбы (до 30 км) и могуществом снарядов. Эти гаубицы эффективно применяются для уничтожения артиллерийских батарей, укрепленных позиций и скоплений войск противника.

    Использование БПЛА для разведки и корректировки огня артиллерии значительно повышает эффективность огневого поражения целей. БПЛА позволяют вести наблюдение за полем боя в режиме реального времени, оперативно выявлять цели и корректировать огонь артиллерии.

    Уничтожение минометных расчетов ВСУ в приграничье Курской области является важной превентивной мерой, направленной на обеспечение безопасности мирных жителей и предотвращение обстрелов российской территории.

    В результате действий артиллеристов группировки «Запад» была пресечена попытка ВСУ обстрелять мирные населенные пункты Курской области.

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    27 марта 2024, 05:35 • Новости дня
    Саперы обезвредили более 2 тыс. боеприпасов под Мариуполем

    Саперы обезвредили более 2 тыс. боеприпасов в ходе разминирования полей под Мариуполем

    Tекст: Денис Тельманов

    Саперы сводного отряда разминирования группировки войск «Восток» обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов в ходе обследования полей под Мариуполем, сообщил командир группы разминирования с позывным Нежиголь.

    «Сейчас весна и необходимо дать возможность работать на сельхозугодьях. Вот мы и проводим полную расчистку полей», – рассказал Нежиголь, передает ТАСС.

    По его словам, среди найденых боеприпасов были артиллерийские и реактивные снаряды, гранаты и мины.

    Помимо полей, саперы разминируют сам Мариуполь и окрестности города.


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