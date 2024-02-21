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    Мнения
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    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    7 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    29 комментариев
    21 февраля 2024, 13:52 • Новости дня

    CNN: Первая группа летчиков ВСУ закончит обучение на F-16 к лету

    В США сообщили, что первая группа летчиков ВСУ закончит обучение на F-16 к лету

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая группа пилотов ВСУ закончит обучение в США на истребителях F-16 к лету, все три группы могут завершить его уже к августу, сообщил канал CNN со ссылкой на представителя нацгвардии США Эрина Хэннигана.

    По его данным, вторая группа пилотов начала обучение в январе, а третья пока проходит языковую подготовку, передает ТАСС.

    Хэнниган добавил, что все военные могут завершить обучение уже к августу, но это будет зависеть от того, как быстро они освоят программу. Телеканал указал, что всего в программе подготовки участвуют по четыре военнослужащих ВСУ в каждой группе.

    Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне.

    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

    Коментарии (7)
    20 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки.  Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

    Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

    Коментарии (18)
    20 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    @ wikimedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали большие дроны-октокоптеры для снабжения своего подразделения в Крынках, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу доложил главе государства, что выдавить ВСУ из Крынок было непросто – российские позиции постоянно подвергались обстрелу с правого берега, противник активно использовал FVP-дроны и беспилотники, передает ТАСС.

    «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками – и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов – но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-Яга», по-разному», – сказал министр.

    Ранее Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках.

    Коментарии (7)
    20 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Шойгу: ВСУ потеряли в ходе контрнаступления 166 тыс. военных

    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

    Министр рассказал, что фактически у ВСУ больше половины всех «Леопардов» уничтожены, они также потеряли 123 самолета и вертолета, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек.

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    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

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    21 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского

    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского и согласился направить гонорары на финансирование ВСУ

    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) согласился направить свои гонорары на финансирование Вооруженных сил Украины.

    Говоря о возможности финансирования ВСУ, Шендерович сказал, что дочь убедила его в том, что «сборы на воинов – это тоже гуманитарный аспект».

    Кроме того, он оправдал убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушения на Захара Прилепина и Владимира Соловьева. «Это очень жестко, но это очень поучительно», – заявил Шендерович в разговоре с якобы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком (на самом деле – Вованом и Лексусом). Разговор опубликован в Telegram-канале пранкеров.

    Российское руководство, а также телеведущего Владимира Соловьева публицист считает «легитимными целями» для ВСУ.

    Ради приезда на Украину Шендерович выразил готовность подготовить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Бабьего Яра, Львовского погрома, чтобы «не провоцировать украинцев».

    Он также высказал уверенность в том, что Россию однажды «положат вниз лицом», а Украина заберет себе Крым и Донбасс. Тогда либералы-релоканты, считает он, смогут вернуться в Россию, где объяснят россиянам «в угрюмом состоянии поражения» все о Западе и об Украине.

    Напомним, ранее российским пранкерам о своем желании направить гонорары на финансирование ВСУ рассказали писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), а также писательница, публицист Людмила Улицкая.

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    20 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной

    Гаврилов: Комиссар ЕС по обороне, которым может стать Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной

    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «России-24».

    Гаврилов, отвечая на вопрос о том, что будет входить в обязанности комиссара по обороне, ответил, что он будет «смотрящим за Украиной», и предположил, что им станет генсек НАТО Йенс Столтенберг, который скоро покинет этот пост, передает ТАСС.

    По словам дипломата, из Украины торопятся сделать невольницу, поэтому Столтенберг лучший кандидат на эту должность, кроме того, его надо куда-то пристроить.

    Кроме того, Гаврилов заявил, что тон Запада по вопросу конфликта вокруг Украины снизится, когда российские войска  будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и так далее.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что впервые в истории Европейского союза необходимо создать пост еврокомиссара по обороне.

    Коментарии (11)
    20 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Глава государства сообщил, что руководство ВСУ приказало войскам покинуть Авдеевку, когда украинские военные уже бежали из города, передает ТАСС.

    «Доложили о том, что происходит в Авдеевке вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

    Он также отметил вклад группы «Ветераны» в освобождение Авдеевки.

    Ранее Минобороны опубликовало видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

    Коментарии (11)
    20 февраля 2024, 20:09 • Новости дня
    Шойгу рассказал о планах ВСУ пройти через Крынки в Крым
    Шойгу рассказал о планах ВСУ пройти через Крынки в Крым
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство украинской армии намеревалось прорвать российскую оборону в районе Крынок для прохода в сторону Крыма и сосредоточило там четыре бригады, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

    В Крынках намечалось основное место прорыва, там сосредоточили четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ, сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это были «хорошо оснащенные, подготовленные, отдохнувшие соединения», с их помощью планировалось провести этот прорыв и создать плацдарм для продвижения и развертывания сил. Этому продвижению препятствовали силы ВС России, которые сосредоточили в этом районе.

    Также министр заявил во вторник, что освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    20 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский в видеообращении признал, что на Харьковском направлении сложилась тяжелая для вооруженных сил Украины обстановка.

    Так Зеленский прокомментировал свой визит на позиции ВСУ под Харьковом.

    По его словам, ситуация на линии фронта на ряде направлений крайне сложная, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов, передает RT.

    Он также указал на нехватку вооружения у ВСУ и задержку военной помощи от Запада.

    Ранее Зеленский побывал на передовых позициях в Авдеевке.

    Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    21 февраля 2024, 09:58 • Новости дня
    Второй украинский баскетболист умер от ножевых ранений в Германии

    Второй украинский баскетболист скончался в больнице от ножевых ранений после нападения в Германии

    Второй украинский баскетболист умер от ножевых ранений в Германии
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два украинских баскетболиста немецкого клуба «Джайантс Дюссельдорф», 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артем Козаченко, скончались после жестокого нападения в Оберхаузене.

    Инцидент произошел 10 февраля. От полученных ранений в ходе конфликта с группой подростков из Гельзенкирхена, один из которых, 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения, нанес баскетболистам с десяток ударов ножом в грудь и живот, Ермаков скончался на месте, а Козаченко доставили в критическом состоянии в больницу, передает РИА «Новости».

    Врачи не смогли спасти Козаченко, состояние которого изначально оценивалось как стабильно тяжелое, но потом организм сдался. Как итог, молодой спортсмен скончался во вторник.

    Как говорится в официальном заявлении баскетбольного клуба, в эти трудные часы «Джайантс» пытаются справиться с очередными шокирующими новостями и сплотиться как клуб. «Артем и Вова, мы будем помнить вас всегда и хранить в сердцах. Покойтесь с миром», – говорится в сообщении.

    Родным убитых выразила соболезнования Федерация баскетбола Украины.

    Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве 17-летнего баскетболиста украинской молодежной сборной Владимира Ермакова.

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    20 февраля 2024, 18:02 • Новости дня
    Представитель ГУР обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев

    Представитель ГУР Украины Юсов обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев

    Представитель ГУР обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские фермеры, высыпающие украинское зерно в знак несогласия с решением Еврокомиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной, «оправдывают геноцид» против украинского народа, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов.

    «Любое надругательство над зерном и хлебом для народа, пережившего Голодомор, – это сознательное, публичное проявление ксенофобии и оправдание геноцида против украинцев», – написал Юсов в соцсетях.

    Он назвал действия фермеров «отвратительными поступками», которые «допускать и терпеть просто невозможно».

    Ранее сообщалось, что польские фермеры организовали масштабную акцию протеста по всей стране. На пограничном переходе «Медыка – Шегини» митингующие перекрыли железную дорогу и высыпали украинское зерно из товарного вагона.

    Коментарии (16)
    20 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Авдеевском направлении потеряли убитыми и ранеными до 425 человек, сообщило российское Министерство обороны.

    На этом направлении группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и поразила скопления живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Ласточкино и Первомайского (ДНР) отражены четыре контратаки украинских штурмовиков 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад. На этом направлении украинская сторона потеряла до 425 человек, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отразила четыре контратаки украинских военных у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 45 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, три САУ «Гвоздика» и американское орудие М119.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны у Курдюмовки и Красного (ДНР). Группировка отразила атаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ у Богдановки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла более 395 человек, три танка, включая Leopard, три американских БТР М113, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила формирования 108-й бригады теробороны у Луговского (Запорожская область). Отражена контратака штурмовиков 58-й механизированной бригады ВСУ у Шевченко (Запорожская область). На этом направлении ВСУ потеряли до 190 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Орехова и Вербового. Там ВСУ потеряли до 120 человек, артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники и ракетные войска ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.

    Коментарии (6)
    20 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    Шойгу: Освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ
    Шойгу: Освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных, сказал министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Он отметил, что, согласно докладу командующего группировкой «Днепр» генерал-полковника Михаила Теплинского, в поселке завершается работа по зачистке, часть военных ВСУ еще сидит в подвалах, передает ТАСС.


    Ранее Шойгу доложил Путину о бегстве ВСУ из Авдеевки.

    Коментарии (4)
    21 февраля 2024, 09:51 • Новости дня
    В освобожденном от ВСУ селе Крынки развернули флаг России

    Губернатор Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

    В освобожденном от ВСУ селе Крынки развернули флаг России
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо показал видео, как в селе Крынки, откуда выбили украинских боевиков, разворачивают флаг России.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что флаг разворачивают морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе с «братьями-десантниками». Населенный пункт освобожден, подтвердил он.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что на территории освобожденного населенного пункта Крынки могут скрываться несколько украинских бойцов, им предлагают сдаться.

    Село Крынки назвали олицетворением бездушия Владимира Зеленского.

    Коментарии (7)
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    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

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    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

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    Вместе с Эквадором Россия поставила на место Украину и США

    Во вторник Эквадор по согласованию с Россией возобновил сертификацию бананов, поставляемых в нашу страну. Это стало финальной точкой очень бурного и принципиального для обеих сторон конфликта, прямо касающегося интересов России на Украине. О чем идет речь и как Россия смогла в данном случае победить не только Эквадор, но и Соединенные Штаты? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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