Депутат Сайбель: Участники СВО не должны сталкиваться с трудностями при списании долгов

Tекст: Олег Исайченко

«Главной темой первого месяца работы нового созыва, пожалуй, стало согласование федерального бюджета. Это чрезвычайно важное решение, от которого зависит, сколько средств будет направлено на выполнение социальных обязательств государства. Речь идет, например, о поддержке семей с детьми, ветеранов СВО, а также о помощи в реабилитации наших бойцов», – сказал Герой России, депутат Владимир Сайбель.

«Кроме того, я начал работу в составе Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. С большой ответственностью отношусь к этой деятельности, поскольку решения комитета напрямую влияют на повседневную жизнь миллионов людей», – подчеркнул собеседник.

При этом одним из главных приоритетов для парламентария остается организация мер поддержки участников СВО и реализация соответствующего раздела Народной программы «Единой России», в подготовке которого он участвовал.

«Для меня это продолжение работы, которой я занимался до избрания в Госдуму. Я сам прекрасно понимаю, насколько важно после возвращения с фронта восстановить самостоятельность, найти профессию и таким образом продолжить обеспечивать семью. Особо хотел бы выделить проблему разночтений в применении норм о списании кредитных задолженностей ветеранов. Если человек имеет право на такую процедуру, она должна осуществляться вне зависимости от юридической неопределенности», – акцентировал Сайбель.

Депутат намерен проработать этот вопрос с Банком России и профильным сообществом. По его мнению, необходимо разобраться во всех спорных случаях и добиться понятного порядка применения соответствующих норм.

Еще одним направлением работы станет решение проблем регионов, которые представляет парламентарий. В частности, Сайбель намерен уделять особое внимание обращениям жителей Новосибирской и Омской областей и тому, как на местах исполняются уже принятые решения.

«Если одна и та же проблема возникает у разных семей, нужно разбираться в ее общей причине и при необходимости менять законодательство или порядок предоставления помощи», – добавил он.

«Особое внимание хочу уделить семьям погибших и пропавших без вести, детям, потерявшим отцов. Им нужна постоянная поддержка. Для меня важно, чтобы человек знал, кто занимается его вопросом, что уже сделано и когда можно ждать решения», – заключил Сайбель.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении, сделав одной из наиболее важных статью «Социальная политика».

Только на социальную поддержку семей с детьми заложено 10 трлн рублей. На 11% в 2027 году увеличивается финансирование здравоохранения, в том числе выделяются дополнительные ассигнования на программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.