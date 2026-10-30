ABC: Выжившая после казни американка Пайк пожаловалась на постоянные боли

Tекст: Вера Басилая

«У меня болит все тело. Болят руки. Болят кисти. Болит горло. Мне до сих пор трудно говорить. И боль не только физическая. Боль в моем сознании и в моей душе», – заявила Пайк. Она выразила глубокое потрясение некомпетентностью властей, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Напомним, 30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы препарата для смертельной инъекции за убийство, совершенное в 1995 году, но она выжила. Защита ранее предупреждала, что из-за тромбоцитоза инъекция может вызвать тромбы и дополнительные страдания.

Пайк должна была стать первой казненной в Теннесси женщиной более чем за 200 лет. После инцидента губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну казнь, назначенную на 2026 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе адвокат сообщил о способности Кристы Пайк говорить целыми предложениями.

Сообщалось, что медики опоздали к американке после сорвавшейся казни из-за путаницы диспетчеров и тюремных чиновников.

В начале месяца заключенная начала самостоятельно принимать пищу и передвигаться с посторонней помощью.