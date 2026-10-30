Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
В ДТП на трассе в Карелии погибли двое полицейских
МВД: В ДТП в Карелии погибли три человека, включая двоих полицейских
В результате дорожно-транспортного происшествия в Кондопожском районе Карелии погибли три человека, среди которых двое сотрудников полиции, сообщили в региональном МВД.
«Сегодня в 16:20 мск на 502-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кондопожском районе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли три человека, из них двое сотрудников полиции», – сообщили ТАСС в МВД республики.
В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей.
Ранее грузовик протаранил стоявший на светофоре микроавтобус в Пряжинском районе Карелии. Позже в Минздраве республики сообщили о состоянии пострадавших в аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад авария с участием микроавтобуса и грузовика в Питкярантском районе Карелии привела к госпитализации восьми человек.